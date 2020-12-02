İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu

Tam Boyutta Gör Milyonlarca insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında geliştirilen ve etkinlik oranı %95’ler seviyesinde olan Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasına yönelik ilk onay İngiltere’den geldi. Yetkililer, gelecek haftadan itibaren söz konusu aşının kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

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İlk etapta yüksek risk grubundaki insanlara uygulanacak aşıdan toplamda 40 milyon doz sipariş veren ülke, 10 milyon dozluk ilk teslimatı önümüzdeki günlerde teslim alacak. Her biri kişi için iki doz olarak uygulanacak aşı sayesinde ilk etapta 5 milyon insan aşılanabilecek.

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Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), aşılar için önümüzdeki haftayı hazır bir şekilde bekliyor” ifadelerini kullandığı açıklamasının devamında “Yardım yola çıktı ve Pfizer-BioNTech nihayet onaylandı. İngiltere, söz konusu aşıyı klinik açıdan onaylayan ilk ülke oldu” dedi.

BioNTech aşısının ilk partisi, yetkililerin yüksek risk grubunda saydığı bakım evi çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ile diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yapılacak. Düşük risk grubunda değerlendirilen 50 yaş üstü vatandaşlar ve daha önce sağlık sorunu yaşadığı tespit edilmiş genç nüfus, 2021 yılının ilk günlerinde aşılanacak.

https://interestingengineering.com/uk-approves-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-for-widespread-use-next-week

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