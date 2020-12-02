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    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu

    Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve etkinliği %95 seviyelerinde olan Kovid-19 aşısını klinik olarak onaylayan ilk ülke İngiltere oldu.Aşı,önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu
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    Milyonlarca insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında geliştirilen ve etkinlik oranı %95’ler seviyesinde olan Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasına yönelik ilk onay İngiltere’den geldi. Yetkililer, gelecek haftadan itibaren söz konusu aşının kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak"

    İlk etapta yüksek risk grubundaki insanlara uygulanacak aşıdan toplamda 40 milyon doz sipariş veren ülke, 10 milyon dozluk ilk teslimatı önümüzdeki günlerde teslim alacak. Her biri kişi için iki doz olarak uygulanacak aşı sayesinde ilk etapta 5 milyon insan aşılanabilecek.

    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu
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    Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), aşılar için önümüzdeki haftayı hazır bir şekilde bekliyor” ifadelerini kullandığı açıklamasının devamında “Yardım yola çıktı ve Pfizer-BioNTech nihayet onaylandı. İngiltere, söz konusu aşıyı klinik açıdan onaylayan ilk ülke oldu” dedi.

    BioNTech aşısının ilk partisi, yetkililerin yüksek risk grubunda saydığı bakım evi çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ile diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yapılacak. Düşük risk grubunda değerlendirilen 50 yaş üstü vatandaşlar ve daha önce sağlık sorunu yaşadığı tespit edilmiş genç nüfus, 2021 yılının ilk günlerinde aşılanacak.



    https://interestingengineering.com/uk-approves-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-for-widespread-use-next-week Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet kontuy (sahraaa 2002) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya üzerinde çin malı veya çin etkisi olmayan bir şey göster sana tamam diyeceğim de.. bunu gösterme ihtimalin olmadığı için toprağı boşuna seçmiş olacaksın. gülme efekti..
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şubat ayında korona için maske kullanmak gereksiz, hatta zararlı diyen bilim kurulu üyeleri.
    Güzelim yaz ayında temiz havayı solumak varken,
    herkes maske taksın diye emir verdi.
    Şimdi siz bu adamların samimi olduğuna nasıl güveniyorsunuz?
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    ahmet kontuy (sahraaa 2002) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    aşıyı alırsın analiz yaparsın. test edersin hayvan veya insan üzerinde. kan üzerindeki etkilerini incelersin. antikor meydana getirme sürecine bakarsın. kanda veya dokuda neyse artık, kendisine nasıl bir yer ediniyor buna bakarsın. bu enjekte edileni ortadan kaldırabiliyor musun? buna da bakarsın. bakaroğlu bakarsın yani. günlük binlerce vakalarla uğraşırken boş boş oturmaktansa, her çeşit geliştirilen aşıdan alır inceleme yapar, acil vakalar için kullanıma sunarsın. zannedersem şiddetli koronaya yakalanan, bu aşılardan hiç birini geri çevirmez herhalde.. hastalığın kendisine gelmesini de bekleyebilir insan. ama görünen o ki; gittikçe yayılıyor bu meret şey.
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    ahmetbmyo (ahme t) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biomtech Türk asıllı Alman firması sahibide túrk asıllı o yüzden hile olacagini sanmam
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu aşıları millete alel acele dayamaya çalışıyorlar. Bakalım uzun vadede neler olacak.
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    recplayer 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Amaç salgını yavaşlatmak olduğu için hiçbiri %100 kesin koruyucu değil zaten
    Ama yine de bu aşıyı Çin aşısına tercih ederim, koruyuculuğu daha yüksek
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli aşı çıkmadığı sürece aşı olmayacağım.



    Bunlar kendilerine düzgün bizim gibi ülkelere adamı sakat bırakan aşı satmalarıyla ünlü firmalar.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Kim sakat kalmış madem böyle bir iddian var kanıt göster
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    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Türkiye'ye gelen Çin malı aşıyı da kullanmayacağım ; zaten Avrupa neden kullanmıyor biraz düşünmek lazım. Senin bahsettiğin aşıları ise milyarlar alıyor ; Avrupa zaten yaşlı nüfusu bol bir ülke, onlar bile alıyorsa şuan ki koşullara en mantıklı ilaçlardır. Ancak hiçbirisi tek bir ilaca bağımlı kalmıyor , sonuç alınmazsa ilaç değiştirmek bilinmedik bir şey değil. Son olarak bizimkilerin yaptığı ilaca nasıl güveniyorsun, bende onu anlamıyorum. Şu yazdıklarımdan bile bir şeyler çıkartman lazım : Yani şimdiye kadar Korona aşısı olanlar dahil; kimsede işe yarar aşı kullanılmamış, sadece tahmin ediyorum ama halihazırda yüksek ihtimalle ülkenin muhtemelen tamamı bu virüsü kapmış. Gerçi şimdiye kadar tv'de bir sürü kişi açıklansa bile ülkenin en fazla bir kaç milyon insan sözde tedavi olmuştur. Kimse kişi başına düşen aşı ve test sonucunu bilmiyor , aynı kişiye kim bilir kaç defa test uygulandı! Her neyse unutmayın bu ülkede Çernobilli gıdaları bile tükettik , ayrıca Avrupa'yı geç Dünya'nın hiçbir gelişmiş ülkesinin tek başına kullanmadığı hatta neredeyse tamamının da satın almadığı bir ürün bize ne kadar yararlıdır! Ayrıca daha
    difteri ve Tetanos aşılarını 100 yıl sonra ürettik diye de bir bilgilendirme yapayım.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    covid oldun diyelim, olmada varsayalım...çin aşısı mı alman aşısı mı? hani bizimkiler bulana kadar toprağı üzerine atmadan diyorum tercih yapsan
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