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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak

    DeepMind ekibinin elinden çıkan AlphaFold girişimi protein yapısı tahmin etme yarışmasında 90 puan üzerine çıkarak en gerçekçi yöntemlerden olma şansını elde etti.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak
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    Pandemi ile birlikte ilaç çalışmalarının ne kadar hayati önemde olduğu bir kez daha anlaşıldı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ilaç çalışmalarında da hızlanma görüyoruz. Özellikle yapay zeka tarafından yapılan modellemeler bilim adamlarına büyük zaman kazandırıyor. Google’ın DeepMind yapay zekası önemli bir aşama kaydetti.

    AlphaFold başarısı

    E-ticaret ve oyun alanına yoğunlaşan yapay zeka algoritmaları ile dikkat çeken DeepMind; Google’ın gözünden kaçmamış ve 2014 başlarında satın alınmıştı. Google o dönemden sonra DeepMind iştirakine büyük yatırımlar yaparak adeta çağ atlattı.

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    DeepMind ismini daha çok StarCraft ve Quake 3 Arena gibi oyunlarda gerçek oyunculardan daha iyi performans göstermesi ile duymuştuk. Ekip ayrıca 2016 yılında ilaç çalışmalarını desteklemek için AlphaFold adında bir girişim daha başlatmıştı.

    Protein katmanları üzerinde yoğunlaşan AlphaFold; bilim çevrelerinin iki yılda bir düzenlediği yarışmada bir proteinin 1D amino asit sırasını temel alan 3 boyutlu yapısını yüksek skorda tahmin ederek önemli bir başarıya imza attı.

    Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak
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    Yarışmada gizli bir şekilde haritalandırılmış protein yapısının araştırmacılar tarafından tahmin edilmesi isteniyor. Sunulan tahminler ve asıl yapı karşılaştırılarak skor hesaplanıyor. CASP14 yarışmasında AlphaFold girişimi 92.4 ortalama puan almayı başarmış. 90 puan üzeri skorlar günümüz laboratuvar ortamlarında kullanılan yöntemlere en yakın olarak kabul ediliyor.

    Protein yapılarını ortaya çıkarmak biyoloji dünyasının 50 yıldır üstesinden gelmeye çalıştığı bir problem. Yüksek maliyetler ve uzun süreler gerektiren bu çalışmalar artık yapay zekanın devreye girmesiyle aşama kaydetti. Matematiksel hesaplamaların daha etkin bir şekilde kullanılması ilaç geliştirme süreçlerinin de kısalmasını sağlayacak önemli bir potansiyel sunuyor.



    https://9to5google.com/2020/11/30/deepmind-alphafold/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yapay zeka da bile kesinlik satıyorlar, muhteşem öngörülere sahip olmalıyız gençler, amaçları bizleri daha çok ekran başında tutabilmek
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her şeyi biliyorsun Covid çareyi sen bul Google 😂😅
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Bunu mu demek istediniz; [color=#0066cc]G[color=#e60000]o[color=#ff9900]o[color=#0066cc]g[color=#008a00]l[color=#e60000]e [color=#0066cc]V[color=#e60000]a[color=#ff9900]c[color=#0066cc]c[color=#008a00]i[color=#e60000]n[color=#0066cc]e
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