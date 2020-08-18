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    İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi

    Lincolnshire polisi sokakta gezinen insanların ruh hallerini, jest ve mimiklerini çözümleyebilmek için tasarladıkları yapay zeka teknolojisinde test aşamasına geldi.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi
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    İngiltereli bir polis birliği CCTV görüntülerini analiz ederek insanların duygu durumları hakkında çıkarım yapan bir yüz tanıma sistemini denemeye hazırlanıyor. 

    London Times'ın haberine göre yeni yüz tanıma teknolojisiyle Lincolnshire polisi, sokakta gezinen insanların ruh hallerini, jest ve mimiklerini çözümleyebilecekler. Ayrıca yeni teknoloji şapka, gözlük, şemsiye gibi kişilerin eşgallerinin belli olmasını engelleyen nesnelerle bile kimliklerini saptayabilmeyi sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor"

    Birlik cihazlarını ve sistemlerini Gainsborough'da test etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan onay ve destek almayı başardı ancak bu tarz uygulamaların ne derece etik olduğu tartışmaları denemelerin gecikmesine sebep oldu.

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    Bir polis sözcüsü konuyla ilgili London Times'a bir ayın sonunda kaydedilen tüm görüntülerin silineceğini ve sistem yürürlüğe geçmeden önce mahremiyeti ihlal edip etmediği konusunda gerekli değerlendirmelerin de yapılacağını dile getirdi.

    Ancak eleştirmenler, tasarlanan sistemin açıkça vatandaşların mahremiyetini ihlal edeceğini savunuyor.

    Sivil özgürlükler grubu Big Brother Watch'ın direktörü Silkie Carlo konuyla ilgili "İçişleri Bakanlığı'nın bu proje için ayırmış olduğu oldukça büyük bir hibe var. Kendilerini hukuki açıdan tehlikeye sokacak şeyler üzerinde çalışıyorlar, insan haklarını ihlal ediyorlar ve devletin halk üzerindeki gözetimini arttırıyorlar" ifadelerini kullandı.

    İngiliz polisi tasarlanan sistemin ne şekilde çalıştığını, ne tarz veriler baz alınarak tasarlandığını ve nasıl bir geliştirme sürecinden geçtiğini henüz açıklamadı.

    Duyusal algılama odaklı yapay zeka teknolojilerinin yaklaşık 20 milyar dolarlık bir pazarı oluşturduğu tahmin ediliyor, ancak bu teknolojilerin işe yarayıp yaramadıklarına dair hala çok az bilimsel kanıt var. 

    Yapay zekayla ilgili çalışmalar yürüten araştırma enstitüsü AI Now, 2019'un Aralık ayında "yapay zekaya insan hayatını etkileyen karar mekanizmalarında yer verilmemesi gerektiğini çünkü bu alandaki çalışmaların sağlam olmayan temeller üzerine inşa edildiğini" dile getirmişti.


     



    https://thenextweb.com/neural/2020/08/17/british-police-to-trial-facial-recognition-system-that-detects-your-mood/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Alqu 3 gün en beğenilen
    acaba bir gün dünya Person Of İnterest dizisine döner mi ?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    Unilever 2 sene önce geliştirtti, kullanıyormarket dışında satılan algida magnum standlarında akıllı kameralar var.gelen müşterilerin yüzünden memnuniyet analizi yapıp istatistiğini çıkarıyor.perakende de birçok marka bu teknolojiyi müşteri memnuniyeti,ziyaretçilerin yaş cinsiyet istatistiklerini çıkarmak için kullanıyor
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    kayamtky 2 gün
    Bir duygularım vardı bana ait, ona da el attınız.
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    firat_kilic 2 gün
    insan kümesi ve insan çiftçiliği....
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    Alqu 3 gün en beğenilen
    acaba bir gün dünya Person Of İnterest dizisine döner mi ?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün Alqu
    Çin'de daha beteri mevcut zaten. Amerika'da farklı değil tabi sadece kendi vatandaşına karşı daha şevkatli fark bu.
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    dr_divx 3 gün
    dikkatimi çekti , İngiltere ve Çin den bu tarz haberler ara sıra eşgüdümlü olarak geliyor . yani toplumu gözetleme ve bunu yapay zekâ ile harmanlama işi ile ilgili haberlerden bahsediyorum
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