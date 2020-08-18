Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor

    İstihbarat kurumları kullanıcıların verilerini toplayan uygulamalara büyük ilgi gösteriyor. Gerekirse ücretini vererek veri toplayan bu tarz uygulamaları satın almaya çalışıyor.
    3 gün
    3b
    1
    14
    Mobil U...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor

    Bugün akıllı telefon, akıllı saat, tablet veya dizüstü gibi cihazlarla artık bir kullanıcıyı ne yeyip içtiğine kadar adım adım takip etmek mümkün hale geldi. Reklam amaçlı bu verilerin iştah kabarttığı bir gerçek ancak istihbarat tarafında da kurumların özel bir ilgisi var.

    Gizli Servis devrede

    Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışan bir firmanın para karşılığı yüzlerce uygulamaya takip kodları yerleştirdiği ve sonrasında elde ettiği verileri Bakanlığa sattığı gündeme gelmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor

    Ayrıca Bkz. "iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM"

    Şimdi ise ABD Gizli Servis biriminin konum verileri satın aldığı gündeme geldi. Babel Street girişiminin Locate X adındaki konum verisi toplayan uygulaması Gizli Servis tarafındana yıllık 35 844$ karşılığında satın alındı.

    Gizli Servis bu uygulama sayesinde bir suç mahallinin etrafını sanal olarak çevirebiliyor. Yani suç işlenen ortamın geçmiş veya o anki çevresinde hangi cihazlar ve kullanıcılar olduğunu tespit edebiliyor. Bununla birlikte bu yöntemin geçen yıl suçsuz bir bisikletçiyi göz altına alma ile sonuçlandığı belirtiliyor. Bisikletçinin RunKeeper uygulamasındaki konum verileri ile tespit edildiği ifade ediliyor. Yani Locate X pek çok popüler uygulamaya erişim sağlamış durumda.

    ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Kaynaklar Gizli Servis haricinde Gümrük Servisi, Göçmen Servisi gibi pek çok kurumun bu teknolojiyi kullandığını belirtiyor. Bununla birlikte kurumların bu servisleri satın alabilmesi için mahkeme kararı veya onay gerekiyor. Yani kendi kararını vermemesi gerekiyor.

    Senatör Ron Wyden kanunlardaki açıklardan yararlanarak güvenlik kurumlarının vatandaşların verilerini takip etmesinin doğru olmadığını ve bunun engellenmesi için kanun tasarısı vereceğini dile getirdi. Bununla birlikte ulusal güvenlik bahane edildiği müddetçe kişisel gizliliğin kolay bir şekilde ihlal edileceği anlaşılıyor.



    https://www.engadget.com/secret-service-bought-location-data-locate-x-165531624.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    seyitsuskun 2 gün
    keşke bilmedigimiz haberler gelse
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Takip deyince aklıma geldi. Bu Google Maps benim otobüsle, özel araçla, bisikletle veya yürüyerek gittiğimi nasıl anlıyor? Ben takibi kapattım çok önceden ama bizim biraderin konum geçmişine baktık geçen, neredeyse her şeyi yazmış, bisiklet ile gittiği mesafe, yürüdüğü mesafe dahil. Nasıl oluyor bu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reliq (Kaan Yamaner) 2 gün ilkerinanç
    Etkinlik geçmişi açık ise, iş rotasında hangi otobüs kullanmasi gerekiyor vs. Çıkartıyor. Otobus durağında Belli süre bekleyip her zaman belli hiz arkalıklarında ise giderse tahmin ediyor. Bisiklet vs. De hız olarak tahmin ediyor. Her zaman dogru sonuç vermiyor tabi. Pili epey tüketiyor tabi. İse gidis saatinizi trafik durumunu vs. ise gitme saatiniz yaklasinca vermesi guzel oluyor. Adım takibi vs de kullanıyordur bundan emin değilim çok tecrübe edemedim pil dolayısı ile kapatmak durumunda kalıyordum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 2 gün
    bilmediğimiz bir şey söyleyin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 2 gün
    Verdikleri paraya bak ucuza kapatmışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 2 gün
    Bnmki icin bosa para vermesin haftanin %95i evdeyim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kampaku 3 gün
    Gereksiz uygulama kullanmayın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 gün
    Batsın huawei :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Ohoo konum verisi ise gene iyi. Kim bilir neler alıyorlar daha. Satın aldıklarını da sanmıyorum bu arada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 3 gün
    Ülkemiz veriler bizde kalsın diyince zırlayanlar nerde?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 gün ti7800
    Seninkilerin derdi sadece para.. yoksa verilerin güvenliğini pek umursadıklarını sanmıyorum. bkz: kozmik oda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 3 gün
    Belki merak edenler olabilir. Bunu direkt olarak yapsalardı ABD anayasasında ciddi bir suç olurdu. Normalde ABD'de istihbarat teşkilatları bir Amerikalıyı izinsiz takip edemiyor. Böyle bir olay daha önce yaşandı mı bilmiyorum ama derin araştırmalar sonucunda vatandaş haklı bulunursa yargıç FBI, CIA, vs. falan dinlemez.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 3 gün The Hollow
    11 Eylül'den sonra bahane bulmakta çok zorlanmasalar gerek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3033 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, Babel Street ve
    3 etiket daha locate x us secret service Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima 2 gün Verimliliğe oynayan MediaTek Dimensity 800U yonga seti tanıtıldı 2 gün Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi 2 gün Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek 2 gün Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor 2 gün LG'den hareketi sevenlere özel "XBOOM Go Bluetooth hoparlör ailesi inceleme" 2 gün Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı 2 gün Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor 2 gün EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir 3 gün Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün GÖRÜNTÜLENEN ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor Sonraki ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız