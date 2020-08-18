ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor

Bugün akıllı telefon, akıllı saat, tablet veya dizüstü gibi cihazlarla artık bir kullanıcıyı ne yeyip içtiğine kadar adım adım takip etmek mümkün hale geldi. Reklam amaçlı bu verilerin iştah kabarttığı bir gerçek ancak istihbarat tarafında da kurumların özel bir ilgisi var.

Gizli Servis devrede

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışan bir firmanın para karşılığı yüzlerce uygulamaya takip kodları yerleştirdiği ve sonrasında elde ettiği verileri Bakanlığa sattığı gündeme gelmişti.

İlginizi Çekebilir

Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor

Ayrıca Bkz. "iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM"

Şimdi ise ABD Gizli Servis biriminin konum verileri satın aldığı gündeme geldi. Babel Street girişiminin Locate X adındaki konum verisi toplayan uygulaması Gizli Servis tarafındana yıllık 35 844$ karşılığında satın alındı.

Gizli Servis bu uygulama sayesinde bir suç mahallinin etrafını sanal olarak çevirebiliyor. Yani suç işlenen ortamın geçmiş veya o anki çevresinde hangi cihazlar ve kullanıcılar olduğunu tespit edebiliyor. Bununla birlikte bu yöntemin geçen yıl suçsuz bir bisikletçiyi göz altına alma ile sonuçlandığı belirtiliyor. Bisikletçinin RunKeeper uygulamasındaki konum verileri ile tespit edildiği ifade ediliyor. Yani Locate X pek çok popüler uygulamaya erişim sağlamış durumda.

Tam Boyutta Gör

Kaynaklar Gizli Servis haricinde Gümrük Servisi, Göçmen Servisi gibi pek çok kurumun bu teknolojiyi kullandığını belirtiyor. Bununla birlikte kurumların bu servisleri satın alabilmesi için mahkeme kararı veya onay gerekiyor. Yani kendi kararını vermemesi gerekiyor.

Senatör Ron Wyden kanunlardaki açıklardan yararlanarak güvenlik kurumlarının vatandaşların verilerini takip etmesinin doğru olmadığını ve bunun engellenmesi için kanun tasarısı vereceğini dile getirdi. Bununla birlikte ulusal güvenlik bahane edildiği müddetçe kişisel gizliliğin kolay bir şekilde ihlal edileceği anlaşılıyor.

https://www.engadget.com/secret-service-bought-location-data-locate-x-165531624.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.