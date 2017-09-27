İngiltere'de milyonlarca çocuk yasal sınırları aşan kirli havayı soluyor

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Günümüzde iklim ve çevre sağlığı denildiğinde akla gelen ilk problemlerden olan hava kirliliği özellikle Londra'da uzun süredir tartışılan bir konu. Şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması için benzinli/dizel otomobillere yönelik kısıtlamalar başta olmak üzere çeşitli adımlar atılsa da hava kirliliği halen yasal sınırların üstünde. Birleşik Krallık Avam Kamarası kütüphanesinde derlenen verilere göre ise Londra'daki hava kirliliği şehirde yaşayan milyonlarca çocuk için büyük tehlike oluşturuyor.





8.3 milyon Çocuk Tehlikede

İşçi Partisi tarafından hazırlanan ve 2015 yılına ait olan verilere göre İngiltere'de 18 yaşının altındaki nüfusun yüzde 61'i, yasal sınırların üstünde hava kirliliğine sahip bölgelerde yaşıyor. Yani ülkedeki yaklaşık 8.3 milyon çocuk, her nefes alışında kirli havayı solumuş oluyor. Üstelik verilere göre bu çocukların 2.5 milyonunu 5 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. Ülkede hava kirliliğin en yüksek olduğu nokta ise başkent Londra. Londra'daki hiçbir ilçe yasal sınırları karşılamadığı için şehirde yaşayan bütün çocuklar yasal sınırları aşan kirli havayı solumak zorunda kalıyor.





Genel itibariyle azot dioksitin neden olduğu hava kirliliğinin azaltılması için Londra başta olmak üzere ülke genelinde çalışmalar yapılsa da tahminlere göre 2026 yılına kadar hava kirliliği seviyesi yasal sınırlara kadar gerilemeyecek. Kalp rahatsızlıklarını tetikleyen ve her yıl yaklaşık 40.000 erken ölüm vakasına neden oluyor. Çevre Sekreteri Sue Hayman, genç nüfusun büyük bir kısmının hava kalitesi sınırlarını aşan bölgelerde büyüdüğünü vurgularken İngiltere'nin hava kirliliği açısından kriz durumunda olduğunu belirtti. Hayman ayrıca hava kirliliğinin, insanların hayatından yılları çalabileceğine de dikkat çekti.





Sue Hayman ''Çocuklarımızın sağlığı ve ülkemizin refahı için harekete geçmeliyiz.'' derken Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bölümü'nden bir sözcü, 2010 yılından beri hava kirliliğinin arttığını bildirdi. Sözcünün açıklamalarına göre hava kalitesini artırmak ve zararlı emisyonları azaltmak için 3.5 milyar poundluk bir program oluşturulmuş durumda.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5213871/Millions-children-breathing-illegal-levels-pollution.html