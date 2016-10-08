İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor

Seyahat amaçlı sürücüsüz otomobil projelerinin popüler olduğu şu dönemde başka bir sürücüsüz araç testi de İngiltere'den geldi. İngiltere'nin Southampton şehrinde tarlayı sürmek için sürücüsüz traktör denemeleri yapılıyor.

Haritalama ajansı Ordnance Survey'in (OS) teknolojisini kullanan araç önceden belirlenen rotayı takip ediyor. Modelin çiftçilerin ekim, ilaçlama, hasat ve ekin yetiştirme gibi konularda daha verimli çalışmasını sağlaması umut ediliyor.

Britanya'nın tamamını kapsayan 110'dan fazla baz istasyonuna sahip Ordnance Survey'in sinyal ağı traktör üreticisi CNH Industrial'in Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) konumlandırma verisinin araca aktarılmasını sağlıyor.

OS'ye göre RTK'nin kullanılması tahıl ve yağlı tohum ekimi sırasında yapılan hataların önüne geçerek yıllık £34 milyonun tasarruf edilmesini sağlayabilir.

http://www.heraldscotland.com/news/14784167.Driverless_tractor_tested_in_drive_to_improve_farming_efficiency/?ref=rss