İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor

Haber Editörü
Seyahat amaçlı sürücüsüz otomobil projelerinin popüler olduğu şu dönemde başka bir sürücüsüz araç testi de İngiltere'den geldi. İngiltere'nin Southampton şehrinde tarlayı sürmek için sürücüsüz traktör denemeleri yapılıyor.
Haritalama ajansı Ordnance Survey'in (OS) teknolojisini kullanan araç önceden belirlenen rotayı takip ediyor. Modelin çiftçilerin ekim, ilaçlama, hasat ve ekin yetiştirme gibi konularda daha verimli çalışmasını sağlaması umut ediliyor.
Britanya'nın tamamını kapsayan 110'dan fazla baz istasyonuna sahip Ordnance Survey'in sinyal ağı traktör üreticisi CNH Industrial'in Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) konumlandırma verisinin araca aktarılmasını sağlıyor.
OS'ye göre RTK'nin kullanılması tahıl ve yağlı tohum ekimi sırasında yapılan hataların önüne geçerek yıllık £34 milyonun tasarruf edilmesini sağlayabilir.
http://www.heraldscotland.com/news/14784167.Driverless_tractor_tested_in_drive_to_improve_farming_efficiency/?ref=rss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam aksine köylerdeki traktör sayıları israf derecesinde fazladır. Köyde doğup büyüdüğüm için yakından biliyorum. Mesela bizim köyde 20 bin dönüme yakın arazi var ve 20-25 traktör iyi bir planlama ile bu tarlalara yeter . Ama traktör sayısı 50 den fazla. Vatandaşın küçücük tarlası vardır ve gider traktör alır. Yılın 3-5 günü kullanır-kullanmaz yada sağa sola gitmek için otomobil gibi kullanır. Neden? "Benim de traktörüm var, kimseye muhtaç değilim" demek için. Peki yapılması geren ne? Tabi ki: "Kooperatifleşmek ve malların ortak kullanımı". Ancak maalesef bir çok girişime rağmen çiftçimiz bu işe sıcak bakmıyor; kaynaklarımız, paramız, zamanımız heba oluyor.
Edit:İmla