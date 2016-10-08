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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor

Otonom araçlar sonrası tarımda verimliliği artırmak adına otonom traktör projesi gibi farklı alanda projeler de karşımıza çıkmaya başladı. İngiltere'deki sürücüsüz traktörün detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor
Seyahat amaçlı sürücüsüz otomobil projelerinin popüler olduğu şu dönemde başka bir sürücüsüz araç testi de İngiltere'den geldi. İngiltere'nin Southampton şehrinde tarlayı sürmek için sürücüsüz traktör denemeleri yapılıyor.
Haritalama ajansı Ordnance Survey'in (OS) teknolojisini kullanan araç önceden belirlenen rotayı takip ediyor. Modelin çiftçilerin ekim, ilaçlama, hasat ve ekin yetiştirme gibi konularda daha verimli çalışmasını sağlaması umut ediliyor.
Britanya'nın tamamını kapsayan 110'dan fazla baz istasyonuna sahip Ordnance Survey'in sinyal ağı traktör üreticisi CNH Industrial'in Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) konumlandırma verisinin araca aktarılmasını sağlıyor.
OS'ye göre RTK'nin kullanılması tahıl ve yağlı tohum ekimi sırasında yapılan hataların önüne geçerek yıllık £34 milyonun tasarruf edilmesini sağlayabilir.

http://www.heraldscotland.com/news/14784167.Driverless_tractor_tested_in_drive_to_improve_farming_efficiency/?ref=rss Yorum Yaz
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bozok_53_45 3 yıl en beğenilen
o da bişey mi bizim hükümet çiftçi aç nasıl yaşayabilir onu test ediyor
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FRAPS_TR 3 yıl
Türkiyede Yat sahibi 1.70 liradan mazot alırken , çiftçi 4 liradan mazot alıyor.
2 Yanıt Yanıtla +15
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homebird 3 yıl oray
oray

bizim köylülerin çoğunun daha traktörü yok, millet şoförsüzüne başlamış :) Bize traktörsüz modeli lazım bunun...

Tam aksine köylerdeki traktör sayıları israf derecesinde fazladır. Köyde doğup büyüdüğüm için yakından biliyorum. Mesela bizim köyde 20 bin dönüme yakın arazi var ve 20-25 traktör iyi bir planlama ile bu tarlalara yeter . Ama traktör sayısı 50 den fazla. Vatandaşın küçücük tarlası vardır ve gider traktör alır. Yılın 3-5 günü kullanır-kullanmaz yada sağa sola gitmek için otomobil gibi kullanır. Neden? "Benim de traktörüm var, kimseye muhtaç değilim" demek için. Peki yapılması geren ne? Tabi ki: "Kooperatifleşmek ve malların ortak kullanımı". Ancak maalesef bir çok girişime rağmen çiftçimiz bu işe sıcak bakmıyor; kaynaklarımız, paramız, zamanımız heba oluyor.
Edit:İmla
oraybizim köylülerin çoğunun daha traktörü yok, millet şoförsüzüne başlamış :) Bize traktörsüz modeli lazım bunun...Tam...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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ufuk172 3 yıl
Surucusuz traktör çalışmaları yaklaşık 20 senedir var, kısmı olarak 1 ana, arkasında 3 bagimli traktör şeklinde 4 lu gruplar halinde calisan John deere sistemi vardı hatta. Ayrıca Massey Fergusonda benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyordu.

Malum gelişmiş ülkelerde tarım endüstriyel biçimde yapılıyor. 10 bin dekar arazisi olan bir işletmede bir traktörün vardiyada 250 dönüm işleme yaptigi dusunulse, tek traktör ile 10bin dekari 40 günde anca işler, traktör sayısını 10 adede cikardiginizda iş 4 günde biter ama 10surucu gerekir, ki Avrupada bu suruculeri 4gun sonra işten cikaramazsiniz. İşin ucu eninde sonunda otomatik, sistemlere gidiyor anlayacağınız.
1+3lu traktör sisteminde traktörler gps ve sensorler yardımıyla sıraya girme, hizada ilerleme vb işlemleri yapıyorlar, ana traktordeki sürücü ise ekipmanlardan sorumlu ve bu ekipmanlarin ayarları ile ilgileniyor.
Vardiyada 4x200:800 dekar yer isleseler 10bin dekarlik bir işlemi 3 sürücü 4 vardiyada bitiriyor.
Traktör başına alınan iş %20kadar dussede , sürücü başına alınan iş %200 artıyor.
Hem makinelerin başında operator olduğu için istenmeyen durumlarla karşılaşılıyor.
Tabi bu dediklerimizin hepsi BİN ve üzeri dekarda tarlalar için. Bizim ülkemizde ancak cukurova ve Güneydoğuda bu tarz araziler var.
Bursa inegolde yaklaşık 20bin dekar arazisi olan bir köyde yaşıyorum, en büyük tapu 25 dekar civarı, orası da hisseli, iki kardeş bölüp ekiyorlar.
Koyludeki traktör sevdasına gelirsek... Diyecek bir şey yok, 20dekar buğday eken adam bile geleceğini 5 yıllığına Ziraat Bankasına bağlamış durumda. Köyde biri yeni traktör aldimi, 1 hafta kahveye traktörle geliyor.
Anlayacağınız eğitim zorunlu olsa da, pek eğitilmiş insan yok.
Eğitim alanlar ise koyun bu cahilliginden kaçıyorlar, köye donmuyorlar geri.
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aspirin_00 3 yıl
biz mazottan yanıyoruz ne insansızı yaaa....
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1WAUXHALL 3 yıl
bizde de çiftçiye "ananı da al git" diyor ayarsız dengesiz herif...
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emre1393 3 yıl
o değil de köyde sırf hava atmak için tarla satıp traktör alan adamlar vardı, aynı telefon çılgınlığı gibi traktör çılgınlığı vardı bi ara köylerde, çoğu traktör almak için girdiği borcu ödeyemedi ve elindeki tarlayı da satıp şehirde amelelik yapmaya başladı.
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bozok_53_45 3 yıl en beğenilen
o da bişey mi bizim hükümet çiftçi aç nasıl yaşayabilir onu test ediyor
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Mertcan-39 3 yıl
Traktör Steyr :))
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FRAPS_TR 3 yıl
Türkiyede Yat sahibi 1.70 liradan mazot alırken , çiftçi 4 liradan mazot alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
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homebird 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Türkiyede Yat sahibi 1.70 liradan mazot alırken , çiftçi 4 liradan mazot alıyor.

Çiftçiye mazot desteği var, ancak yetersiz maalesef. Yatçılara Ucuz mazot yat turizmini canlandırmak, başka ülkelere yönelmelerini engellemek için yapılıyor sanırsam.
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onrerol 3 yıl
babam cifti ve Allaha sukur calisiyor ve durumumuz iyi. Ama ne kadar yayginlassa da turkiyede bunlari kullanmak imkansiz. almanya amerika gibi yerlerde tarlalar dumduz. turkiyedeki tarlalar engebeli oldugu icin olmaz burda. gercekten soferler lazim traktor icin. Bicerdoverler bile 2 yildizli tabla kullaniyor. Amerikada Almanyadakiler cok daha genis tabla li bicerdoverleri var cunku arazileri duz.
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oray 3 yıl
bizim köylülerin çoğunun daha traktörü yok, millet şoförsüzüne başlamış :) Bize traktörsüz modeli lazım bunun...
1 Yanıt Yanıtla +4
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homebird 3 yıl oray
oray

bizim köylülerin çoğunun daha traktörü yok, millet şoförsüzüne başlamış :) Bize traktörsüz modeli lazım bunun...

Tam aksine köylerdeki traktör sayıları israf derecesinde fazladır. Köyde doğup büyüdüğüm için yakından biliyorum. Mesela bizim köyde 20 bin dönüme yakın arazi var ve 20-25 traktör iyi bir planlama ile bu tarlalara yeter . Ama traktör sayısı 50 den fazla. Vatandaşın küçücük tarlası vardır ve gider traktör alır. Yılın 3-5 günü kullanır-kullanmaz yada sağa sola gitmek için otomobil gibi kullanır. Neden? "Benim de traktörüm var, kimseye muhtaç değilim" demek için. Peki yapılması geren ne? Tabi ki: "Kooperatifleşmek ve malların ortak kullanımı". Ancak maalesef bir çok girişime rağmen çiftçimiz bu işe sıcak bakmıyor; kaynaklarımız, paramız, zamanımız heba oluyor.
Edit:İmla
1 Yanıt Yanıtla +13
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emre1393 3 yıl
Interstellar'da vardı bunlardan, ayarı şaşıran traktör eve dönüyordu.
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