Inno3D, GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor

Ekran kartı üreticisi Inno3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan yeni model 820MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, soğutucu olarak Vapor Chamber tabanlı Nvidia çözümü ile yola devam ediyor.

384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model 512x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve uyumlu platformlarda 4'lü SLI kurulumuna olanak yanıyan yeni model, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan Inno3D GeForce GTX 580 Overclock modelinin, standart modele göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.