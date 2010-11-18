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Inno3D, GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor
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Ekran kartı üreticisi Inno3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan yeni model 820MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, soğutucu olarak Vapor Chamber tabanlı Nvidia çözümü ile yola devam ediyor.

384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model 512x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve uyumlu platformlarda 4'lü SLI kurulumuna olanak yanıyan yeni model, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan Inno3D GeForce GTX 580 Overclock modelinin, standart modele göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.

Inno3D, GeForce GTX 580 Overclock modelini satışa sunuyor
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Luc4sHood 9 yıl
Donanımdan bu sitedeki abilerim kadar iyi anlamasamda ben bile farkedebilirim referans tasarıma 30-40 mhz oc yapıp overclock model diye sunmanın anlamsızlığını.
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seagate1tb 9 yıl
güzel karta benziyor...fiyatıda bir o kadar güzel olur...
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X_TaSaRıMCı_X 9 yıl
6970cf yapmaktan iyidir.. bence
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_bluescream_ 9 yıl
anlamiyorum su firmalari bi sticker yapistir 20 mhz oc yap al sana ozel model kart. inno icn yazmadim ama genelde firmala b
oyle yapiyor

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DH Misafiri 9 yıl
vay be. adamlar king ya :D yapıyolar yaaa :D
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X_TaSaRıMCı_X 9 yıl
Birde gelse fiyatını bir öğrensek of..
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niksaçmabişeybence 9 yıl
imla hatası öyle olmaz.yanlış tuşa basmış işte
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