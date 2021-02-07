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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı

    Yeni Otomatik Doldurma özelliği ile Microsoft hesabınıza kayıtlı tüm parolaları, hem Chrome tarayıcınızda hem de akıllı cihazlarınızda kullanabilecek ve yönetebileceksiniz.
    07 Şubat 2021, 10:30 (1 hf.)
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Authenticator uygulamasında büyük bir güncelleme ve yeni bir Otomatik Doldurma uzantısı duyurdu. Bu güncellemeler, tüm parolaları Microsoft hesabınızda güvende tutmanıza yardımcı olacak ve şifrelerinizi yalnızca Edge tarayıcısında değil Chrome'da ve akıllı telefonunuzdaki uygulamalarda da kullanılabilir hale getirecek.

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    Tek hesapla birçok platformda, otomatik şifre doldurma

    Microsoft Otomatik Doldurma uzantısına Chrome Web Mağazası'ndan ulaşılabiliyor. Otomatik şifre doldurma uzantısını taratıcınıza ekledikten sonra tek yapmanız gereken, Microsoft hesabınızla oturum açmak. Uzantı ayrıca kayıtlı şifrelere göz atmanıza, düzenlemenize ve silmenize olanak tanıyor.

    Otomatik şifre doldurmayı Android ve iOS cihazlarda kullanmak için Microsoft Authenticator uygulamasına girerek 'Parolalar' bölümünde oturum açmanız gerekiyor.

    Microsoft, parola içe aktarma özelliğini de duyurdu. Şifrelerinizi, Google Chrome'dan veya popüler şifre yöneticilerinden hızlıca taşıyabileceksiniz. Ayrıca şifreleri bir CSV dosyasında bulunan kullanıcılar için de içe aktarma seçeneği var.

    Microsoft, blog gönderisinde güvenlik konusunda: "Authenticator uygulamasında oturum açmak, Authenticator uygulamasındaki verilerinizi korumak için Microsoft hesabı parolanızın üzerinde ek bir güvenlik katmanı sağlayan güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama gerektirir. Ayrıca, telefonunuzda ziyaret ettiğiniz bir site veya uygulamada otomatik doldurma, biyometrik doğrulama veya PIN girişi gerektirir ve uygulama, parolalarınızı otomatik olarak doldurmadan önce izninizi isteyecek şekilde tasarlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    Microsoft Authenticator Microsoft Authenticator Microsoft Authenticator Microsoft Authenticator Microsoft Corporation İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Microsoft Authenticato‪r‬ Microsoft Authenticato‪r‬ Microsoft Authenticato‪r‬ Microsoft Authenticato‪r‬ Microsoft Corporation Üretkenlik Ücretsiz 142.9 MB



    https://www.engadget.com/microsoft-crossplatform-password-autofill-100424834.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    H HSeldon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçmenizi tavsiye etmem. henüz en fazla beta aşamasında gibi. Siteleri doğru tanıyamıyor, site ile uygulamanın şifresini eşleştiremiyor. Düzenleme , düzeltme için sunduğu ayarlar yeterli değil.

    Daha kötüsü güvenlik yeterince düşünülmemiş. Şifreleri lastpass'tan geçirdikten sonra olası karışıklığı önlemek için browserların history, cache ,password vs silindiği ayarlardan her şeyi sıfırladım. Edge harici tarayıcılarda cache 'i sildi. Edge ise local cache 'i değil cloudda depolanmış bütün şifreleri sildi. Başlangıç durumuna döndü. Böyle bir işlem yapmadan önce kullanıcıyı detaylı bilgi vererek uyarması gerekirdi. Bu daha yeterince düşünülmüş bir uygulama değil. Birkaç ay sonra tekrar bakmak lazım.
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    j.sahin (Şahin Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmamış maalesef. Yıllardır lastpass kullanırım. Haberi görünce zaten authenticor uygulaması yüklü olduğu için güncelledim ve parolalarımı lastpass den aldım. Tamam anında senkron oldu ama hatalı kullanıcı adlarını değiştiremiyorum ya da ben de mesela forum.donanimhaber.com kayıtlı ama edge de parola senkron olmuş olmasına rağmen parola bulunamadı diyor. Kayıttan forum kısmını düzenleyeyim kaldırayım dedim maalesef o da yapılamıyor. Şimdi silmek istedim aktardıklarını o da 500 kayıdı tek tek yaptırıyor. Zaten kategori gibi gibi detay hiç yok. Üstüne bir de ben authenticor uygulamasını hem outlook hem de amazon gibi sitelerde giriş için kullanıyorum ama parola özelliği için uygulamaya kilit koymazsanız çalışmıyor o özellik. Kilit koyarsanızda doğrulama işi için sürekli parmak izi ya da pin gerekiyor. Ayırmaya kardeşim şunu bildirim kısmından onayı hızlıca yapayım.
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    S SPeaky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir şekilde Chrome'da çalışırken Edge tarayıcısında çalışmıyor Android'de... Kendi tarayıcıları için destek yok resmen.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SPeaky
    Edge tarayıcısında neden çalışsın ki? Zaten Microsoft hesabınızdaki kayıtlı parolalar, tarayıcı tarafından otomatik dolduruluyor.
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