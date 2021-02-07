Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı

Microsoft, Authenticator uygulamasında büyük bir güncelleme ve yeni bir Otomatik Doldurma uzantısı duyurdu. Bu güncellemeler, tüm parolaları Microsoft hesabınızda güvende tutmanıza yardımcı olacak ve şifrelerinizi yalnızca Edge tarayıcısında değil Chrome'da ve akıllı telefonunuzdaki uygulamalarda da kullanılabilir hale getirecek.

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Tek hesapla birçok platformda, otomatik şifre doldurma

Microsoft Otomatik Doldurma uzantısına Chrome Web Mağazası'ndan ulaşılabiliyor. Otomatik şifre doldurma uzantısını taratıcınıza ekledikten sonra tek yapmanız gereken, Microsoft hesabınızla oturum açmak. Uzantı ayrıca kayıtlı şifrelere göz atmanıza, düzenlemenize ve silmenize olanak tanıyor.

Otomatik şifre doldurmayı Android ve iOS cihazlarda kullanmak için Microsoft Authenticator uygulamasına girerek 'Parolalar' bölümünde oturum açmanız gerekiyor.

Microsoft, parola içe aktarma özelliğini de duyurdu. Şifrelerinizi, Google Chrome'dan veya popüler şifre yöneticilerinden hızlıca taşıyabileceksiniz. Ayrıca şifreleri bir CSV dosyasında bulunan kullanıcılar için de içe aktarma seçeneği var.

Microsoft, blog gönderisinde güvenlik konusunda: "Authenticator uygulamasında oturum açmak, Authenticator uygulamasındaki verilerinizi korumak için Microsoft hesabı parolanızın üzerinde ek bir güvenlik katmanı sağlayan güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama gerektirir. Ayrıca, telefonunuzda ziyaret ettiğiniz bir site veya uygulamada otomatik doldurma, biyometrik doğrulama veya PIN girişi gerektirir ve uygulama, parolalarınızı otomatik olarak doldurmadan önce izninizi isteyecek şekilde tasarlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Microsoft Authenticator Microsoft Corporation İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

Microsoft Authenticato‪r‬ Microsoft Corporation Üretkenlik Ücretsiz 142.9 MB

https://www.engadget.com/microsoft-crossplatform-password-autofill-100424834.html

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