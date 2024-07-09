Çığır açan kuantum soğutma sistemi uzaydan daha soğuk ortam sağlıyor

Kuantum hesaplamada önemli gelişme
Kuantum bilgisayarların en temel birimleri olan kübitlerin (geleneksel bilgisayarlardaki 1 ve 0'lar gibi düşünülebilir ama her iki olasılıkta da olabilirler) çalışabilmesi için -273 derece yani mutlak sıfır sıcaklığına ihtiyaç duyuluyor. Bu, uzayın derin bölgelerindeki sıcaklıklardan bile daha soğuktur. Ancak, bu kadar düşük sıcaklıklara ulaşmadan bir kuantum sisteminin çalışmasını sağlamak en azından şimdilik mümkün değil.
Şöyle düşünün; Serin bir odada elinizde bulunan bir oyun bilgisayarı ile hiç durmadan oyun oynuyorsunuz. Bilgisayar çalıştıkça soğutması olmasına rağmen bir noktaya kadar ısınacak ve bu ısı zaman içerisinde odanın da sıcaklığını artıracak. Kuantum hesaplama sistemlerinde kübitleri sürekli serin tutacak bir mekanizma yoktu. Ancak EPFL araştırmacıları bu soğutmayı sağlayacak bir cihaz geliştirdi.
Çözüm 127 yıllık bir fenomende yatıyor
Araştırmacılar 2D cihazı yüksek elektrik iletkenliği ile bilinen grafen ve mükemmel yarı iletken özellikler sunan indiyum selenit kullanarak inşa etti. Nernst etkisiyle bir araya getirilen soğutma sistemi sayesinde kuantum sistemi, sürekli ve yönetilebilir bir şekilde soğutulabiliyor.
Geliştirilen 2D cihaz aynı zamanda başarılı bir şekilde de test edildi ve -273 derecede ısıyı elektriğe dönüştürmeyi başardı. Araştırma ekibi cihazlarının mevcut düşük sıcaklık kuantum devrelerine entegre edilebileceğini söylüyor. Ayrıca kolayca elde edilebilen elektronikler kullanıyor. Dolayısıyla pahalı olmayan seri üretim mümkün görünüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103714-breakthrough-2d-quantum-cooling-system-colder-than-space.html https://actu.epfl.ch/news/a-2d-device-for-quantum-cooling-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.