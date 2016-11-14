İnsanların karakterini yüzlerine göre değerlendirebilen algoritma

Algoritmanın Julian Assange ve onu Wikileaks filminde canlandıran ünlü aktör Benedict Cumberbatch’e verdiği sonuçlar



İnsanlarda İlk İzlenim

Birisiyle ilk karşılaştığımızda farkında olarak veya farkında olmadan o kişinin görünüşü üzerinden bir ilk izlenime sahip olduğumuz bilinen bir gerçek. Karşıdakinin görünümüne, özellikle de yüzüne, dayalı olarak bu kişinin güvenilirliği, zekâsı, sosyal olup olmadığı, espri yeteneği gibi birçok özelliği hakkında birkaç saniyede içten içe değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu yargılarımız her zaman doğru çıkmayabiliyor.

Bu değerlendirmelerimizin objektif olmadığı ise kesin. Ancak bilinen bir şey var ki o da bu değerlendirmelerimizin tutarlı olması: belli bir kişi aynı şartlar altında aynı yüz hakkında genelde aynı yargıda bulunuyor. Bu durum ise ilginç bir soruyu akla getiriyor: makineler de insanların ortak görüşüyle uyumlu olacak şekilde ilk izlenim yapmayı öğrenebilir mi?



İnsanlar Gibi İlk İzlenimlerde Bulunan Bir Algoritma

Notre Dame Üniversitesinden Mel McCurrie ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, önceki sorumuzun cevabının evet olduğunu gösteriyor. Bu grubun geliştirdiği algoritma aynı insanlar gibi yüze bakarak bazı yargılarda bulunuyor. Ekip, bu algoritmayı eğitmek için her makine öğrenmesi projesinde olduğu gibi çok sayıda veri toplamış. TestMyBrain.org adlı bir site kurmuşlar ve buraya 6.300 adet siyah-beyaz yüz fotoğrafı eklemişler. Toplamda 1.6 milyon kişinin yardımıyla “dürüstlük”, “dominantlık”, “IQ” ve “yaş” türlerinde çok sayıda değerlendirme toplanarak algoritma eğitilmiş.

Bu aşamalardan sonra yeni yüz fotoğraflarıyla yapılan testlerde sonuçlar beklendiği olmuş, algoritma insanlarla yaklaşık aynı değerlendirmeyi yapıyor. Araştırmanın daha ilginç olan kısmı ise, algoritmanın insanlarla aynı kısımlara bakarak değerlendirme yapması. Yapılan testler sonucunda algoritmanın “dürüstlük” değerlendirmesi yaparken en çok ağız bölgesinden etkilendiği belirlenmiş. Sosyal psikologlar tarafından ifade edilene göre insanlar da başka birinin dürüstlüğü hakkındaki izlenimlerini en çok ağız bölgesine bakarak elde ediyor.



Şimdiden çok ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkaran bu araştırma, ileride de başka ilginç çalışmalara öncülük edecek gibi görünüyor. Örneğin; araştırmayı yapan grup, filmlerin her karesine algoritmayı uygulayarak insanların bir karakter hakkındaki algısının film ilerledikçe nasıl değiştiğinin anlaşılabileceğini ileri sürüyor. Buna benzer çalışmalar gelecekte pazarlama, seçim kampanyaları vb. alanlarda çok önemli hala gelebilir.

https://www.technologyreview.com/s/602762/machine-vision-algorithm-learns-to-judge-people-by-their-faces/