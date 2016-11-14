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İnsanların karakterini yüzlerine göre değerlendirebilen algoritma

İnsanların ilk karşılaşmalarında yüze bakarak önyargıda bulunduğu uzun süredir biliniyor. Araştırmacılar şimdi aynı bizim yaptığımız gibi yüze bakarak değerlendirmede bulunan bir algoritma geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
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12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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İnsanların karakterini yüzlerine göre değerlendirebilen algoritma
 

Algoritmanın Julian Assange ve onu Wikileaks filminde canlandıran ünlü aktör Benedict Cumberbatch’e verdiği sonuçlar

İnsanlarda İlk İzlenim


Birisiyle ilk karşılaştığımızda farkında olarak veya farkında olmadan o kişinin görünüşü üzerinden bir ilk izlenime sahip olduğumuz bilinen bir gerçek. Karşıdakinin görünümüne, özellikle de yüzüne, dayalı olarak bu kişinin güvenilirliği, zekâsı, sosyal olup olmadığı, espri yeteneği gibi birçok özelliği hakkında birkaç saniyede içten içe değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu yargılarımız her zaman doğru çıkmayabiliyor.
Bu değerlendirmelerimizin objektif olmadığı ise kesin. Ancak bilinen bir şey var ki o da bu değerlendirmelerimizin tutarlı olması: belli bir kişi aynı şartlar altında aynı yüz hakkında genelde aynı yargıda bulunuyor. Bu durum ise ilginç bir soruyu akla getiriyor: makineler de insanların ortak görüşüyle uyumlu olacak şekilde ilk izlenim yapmayı öğrenebilir mi?

İnsanlar Gibi İlk İzlenimlerde Bulunan Bir Algoritma


Notre Dame Üniversitesinden Mel McCurrie ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, önceki sorumuzun cevabının evet olduğunu gösteriyor. Bu grubun geliştirdiği algoritma aynı insanlar gibi yüze bakarak bazı yargılarda bulunuyor. Ekip, bu algoritmayı eğitmek için her makine öğrenmesi projesinde olduğu gibi çok sayıda veri toplamış. TestMyBrain.org adlı bir site kurmuşlar ve buraya 6.300 adet siyah-beyaz yüz fotoğrafı eklemişler. Toplamda 1.6 milyon kişinin yardımıyla “dürüstlük”, “dominantlık”, “IQ” ve “yaş” türlerinde çok sayıda değerlendirme toplanarak algoritma eğitilmiş.
Bu aşamalardan sonra yeni yüz fotoğraflarıyla yapılan testlerde sonuçlar beklendiği olmuş, algoritma insanlarla yaklaşık aynı değerlendirmeyi yapıyor. Araştırmanın daha ilginç olan kısmı ise, algoritmanın insanlarla aynı kısımlara bakarak değerlendirme yapması. Yapılan testler sonucunda algoritmanın “dürüstlük” değerlendirmesi yaparken en çok ağız bölgesinden etkilendiği belirlenmiş. Sosyal psikologlar tarafından ifade edilene göre insanlar da başka birinin dürüstlüğü hakkındaki izlenimlerini en çok ağız bölgesine bakarak elde ediyor.

Şimdiden çok ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkaran bu araştırma, ileride de başka ilginç çalışmalara öncülük edecek gibi görünüyor. Örneğin; araştırmayı yapan grup, filmlerin her karesine algoritmayı uygulayarak insanların bir karakter hakkındaki algısının film ilerledikçe nasıl değiştiğinin anlaşılabileceğini ileri sürüyor. Buna benzer çalışmalar gelecekte pazarlama, seçim kampanyaları vb. alanlarda çok önemli hala gelebilir. 

https://www.technologyreview.com/s/602762/machine-vision-algorithm-learns-to-judge-people-by-their-faces/ Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en saçma algoritma. Tamamıyla genellemeler üzerine kurulmuş. Gözlük takıyorsa IQsu yüksektir nedir? Komedi.
2 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
kadirirdem 3 yıl
Hemen gözlük takmam lazım,
Alın bunu buradan...
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Bu algoritmanın Iphone versiyonu çıkınca malum kişiden okuruz haberi :)
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silversmith 3 yıl
Kimi durumlarda doğru sonuçların çıkması, algoritmanın doğru olduğu anlamına gelmez. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor.
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1ses1 3 yıl silversmith
silversmith
Kimi durumlarda doğru sonuçların çıkması, algoritmanın doğru olduğu anlamına gelmez. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor.

Mesela ben gözlük takıyorum ama okadar zeki değilim :D
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bayraak 3 yıl
Yeni bişey mi ki bu? Bulanık mantık implementasyonuyla yarım saatte yazılır
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agabeyts 3 yıl
Önemli olan iç güzellik xD
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1ses1 3 yıl agabeyts
agabeyts

Önemli olan iç güzellik xD

Tanımak için soyacakmısın karşındakini :D
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emre1393 3 yıl
Malum kişinin fotoğrafını göstermek lazım.
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eAkman 3 yıl emre1393
emre1393

Malum kişinin fotoğrafını göstermek lazım.

Aşağı doğru ok olur
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en saçma algoritma. Tamamıyla genellemeler üzerine kurulmuş. Gözlük takıyorsa IQsu yüksektir nedir? Komedi.
1 Yanıt Yanıtla +16
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galidia 3 yıl Batumatu
Batumatu
Hayatımda gördüğüm en saçma algoritma. Tamamıyla genellemeler üzerine kurulmuş. Gözlük takıyorsa IQsu yüksektir nedir? Komedi.

Algoritmanın amacı "doğru" tahminde bulunmak değil. Amacı, insanlarla aynı yonde tahminde bulunma. Zaten bundan dolayı gerçek IQ değerleriyle vs. değil insanların verdiği tahminlerle eğitilmiş. İnsanlarda genelde "gözlük takıyorsa zekidir" şeklinde bir önyargı varmış ki bundan dolayı algoritma böyle değerlendiriyor.
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galidia 3 yıl Batumatu
Batumatu
Hayatımda gördüğüm en saçma algoritma. Tamamıyla genellemeler üzerine kurulmuş. Gözlük takıyorsa IQsu yüksektir nedir? Komedi.

Algoritmanın amacı "doğru" tahminde bulunmak değil. Amacı, insanlarla aynı yonde tahminde bulunma. Zaten bundan dolayı gerçek IQ değerleriyle vs. değil insanların verdiği tahminlerle eğitilmiş. İnsanlarda genelde "gözlük takıyorsa zekidir" şeklinde bir önyargı varmış ki bundan dolayı algoritma böyle değerlendiriyor.
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