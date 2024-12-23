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    Anlık Bildirim

    One UI 7 ile yüz tanıma işleminin doğruluğu ve hızı artacak

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte yüz tanıma işlemini de geliştiriyor. Artık yüz tanıma işlemi daha ayrıntılı olacak, yüzü daha doğru ve hızlı bir şekilde tanıyacak.
    One UI 7 ile yüz tanıma işleminin doğruluğu ve hızı artacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 ile birçok yenilik ve değişiklik getirecek. Bu değişikliklerden biri de yüz tanımayla ilgili. One UI 7 ile birlikte yüz tanıma işlemi daha ayrıntılı olacak ve yüzü daha doğru ve hızlı bir şekilde tanıyacak.

    Daha fazla veri elde edilerek doğruluk arttırılacak

    One UI'nin önceki sürümlerinde, yüz tanıtma işlemi için yüzünüzü birkaç saniye boyunca kameraya tutmanız yeterliydi. One UI 7'de ise yüzü doğrudan kameraya tanıttıktan sonra başınızı kaldırıp indirmeniz isteniyor. Böylelikle yüzünüzle ilgili daha fazla veri toplanarak, yüz tanıma işleminin hızı ve doğruluğu arttırılıyor. Bununla birlikte, Samsung’un bu değişikliği güvenliği arttırmak için değil, daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla yaptığı belirtiliyor.

    Ek olarak, tanıma hızını ve doğruluğunu daha da artırmak için alternatif bir görünüm ekleme imkanı da sunuluyor. Bunun yanında, cihazı yalnızca gözleriniz açıkken yüzünüzü tanıyacak şekilde ayarlama ve ekran parlaklığını geçici olarak yükselterek karanlıkta yüz tanıma işleminin doğruluğunu arttırma seçenekleri de sunuluyor.

    Tüm bu özelliklere telefonunuzun veya tabletinizin Ayarlar » Güvenlik ve gizlilik » Ekran kilidi ve biyometrik veriler menülerinden erişim sağlayabilirsiniz.

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    Sinoeis 2 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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