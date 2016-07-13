İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı

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İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım

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Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı

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İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi

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AMD RX 480 ile DOOM Vulkan testi "%28'e varan performans artışı"

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Hacker'lar, fidyeden kazandığı paranın bir kısmını ARGE'ye ayırıyor

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Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor

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