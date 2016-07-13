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İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı

Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i insanoğlunun en büyük macerasına taşıyan Apollo 11 görevinin bilgisayar kodlarına artık isteyen herkes GitHub üzerinden ulaşabiliyor. İşte o kodlar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,9b
1
73
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İnsanoğlunun en büyük uzay macerası Apollo 11'in bilgisayar kodları popüler geliştirici platformu GitHub üzerinden tarihte ilk kez yayınlandı. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i Ay'a taşıyan uçuş yazılımının kodları hem günümüz geliştiricilerine 1960'ların yazılımlarına göz atma fırsatı tanıyor hem de içerisindeki popüler kültür göndermeleriyle de ilginç bir deneyim sunuyor.

MIT Instrumentation Laboratory tarafından 1960'ların ortalarında yazılan bu kodlar assembly programlama dillerinden(çevirici diller) faydalanılarak ortaya çıkarılmış. O zamanlar bir uzay aracını Ay'a taşıyacak yeterli teknoloji olmaması nedeniyle MIT geliştiricilerinin sıfırdan kodladıkları bu yazılım ayrıca assembly dilinin karışık yapısı nedeniyle de epey anlaşılması zor bir durumda. Yani özellikle bu dillerde hiç tecrübesi olmayan geliştiriciler yayınlanan yazılımdan pek de bir şey anlayamayabilir.

Kodların diğer bir ilginç tarafıysa MIT geliştiricilerinin zamanın popüler kültürüne yaptıkları göndermeler olmuş. Örneğin bu özelliğiyle adeta bir zaman makinesi görevi gören yazılım dosyalarının birisi 'BURN_BABY_BURN- - MASTER_IGNITION_ROUTINE' olarak isimlendirilmiş. Aşağıdaki görselde yer alan açıklamalardan da anlaşılağı üzere "Burn, baby! BURN!" ifadesi zamanın popüler radyo sunucusu Magnificent Montague'nin yeni parça çalmaya başlarken kullandığı ünlü sözleriymiş. Yazılım kodları, geliştiricilerin mizah anlayışını gösteren işte bu tür göndermelerle dolu.

Eski bir NASA stajyeri Chris Garry tarafından internete yüklenen Apollo Guidance Computer (AGC) yazılım kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kodlar her ne kadar günümüz geliştiricileri için pek bir anlam ifade etmese de teknolojinin son 50 yılda ne kadar büyük bir ivmeyle geliştiğini çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor.

https://www.engadget.com/2016/07/10/apollo-11-source-code-on-github/ Yorum Yaz
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regaibyigit. 3 yıl
eskiden para ile mi satiliyordu da ucretsiz oldu? Acik kaynak hale geldi olmasin o?
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Sirkadyen 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

1960 aya ilk insan ayağı basmış ama yıl 2016 o zamandan bu zamana başka kimse ayak basmamış.bu teknoloji çağında aya başka ayak basan yok ya o zamanki teknoloji daha gelişmiş yada o zamandaki bilimadamları dahada akıllıymış.50 yıldır demekki aynı yerde sayıp durmuş uzay çağı.yada başka insa
çıktıtada bizimmmi haberimiz yok.ama öyle olsaydı gazetelerde boy boy foğtoraflar olurdu demekki 1960 aya ayak basan olmamış.

Ay'a tekrar gidilmesi için bir neden söyler misiniz ? Araştırmalar yapılmışken, örnekler alınmışken, haritaları tamamen çıkarılıp yörüngesine uydular bile gönderilmişken neye dayanarak tekrardan insanlı görev diye ısrar ediyorsunuz merak ettim.

2016 yılına geldik hala dibimizdeki uyduya gidilmedi diyenler var ... Yüzeydeki retroreflektörleri kim koydu oraya ?
mladenbmv1960 aya ilk insan ayağı basmış ama yıl 2016 o zamandan bu zamana başka kimse ayak basmamış.bu teknoloji çağında aya başka ayak...
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Lazeran 3 yıl
Donanımhaber'e şu yorumları - leme özelliği geri gelsin -15'ten sonra falanda otomatik gizlensin. İki haber okuyacağız diye keyfimiz kaçmasın.
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32aslan 3 yıl
İyi oluyor böyle konular , bloklamalık adamlar toplanıyor .
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cadence1 3 yıl 32aslan
aslan parçası
bloklasan nolur bloklamasan nolur
cokta umrumuzda sın ... kendini nimetten zannetmek bu olsa gerek
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Ryan Oreily 3 yıl
Ay yok NASA yalan
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SalimAydogdu 3 yıl
Uzaya çıkılmadı diyenler de var

Adamlar kilogram başında ücretle uzaya istediğin şeyi fırlatıyorlar adam burada hala uzaya çıkılmadı diyor


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Lüzumsuz Adam 3 yıl
Bu gidilmedi konusunda Sovyetlerden daha hevesli olmanızı neye borçlusunuz gençler
Michael Sikkofield okuyup gaza gelin adamlar yıldızlararası uzayda dolansınlar. Hey allahım bu ülkede neden hep konuşan var da bir şeyler yapan yok.
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fthkn 3 yıl Lüzumsuz Adam
Lüzumsuz Adam

Bu gidilmedi konusunda Sovyetlerden daha hevesli olmanızı neye borçlusunuz gençler
Michael Sikkofield okuyup gaza gelin adamlar yıldızlararası uzayda dolansınlar. Hey allahım bu ülkede neden hep konuşan var da bir şeyler yapan yok.

Wag The Dog filminde gerçek nedir sorusuna verilen tek cevap " TV'de ne gördüysem odur" olmuştur. Nerden biliyorum gerçek olduğunu çünkü az önce TV'de gördüm. Sovyetler niye hevesli değil çünkü propaganda yarışını kaybetti. Artık gerçekten de gitse bir önemi yok. Bu da bir başarıdır. Sovyetler bir kişi değildir. Bir kurumdur ve kurumlar arasındaki mücadele insanlar arasındaki mücadeleden farklıdır.
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next.gen 3 yıl
Çoğu kişi sadece 1 kez aya gidildiğini sanıyor.
Halbuki 1969-1972 yılları arasında aya 6 kez insanlı uçuş yapılmış, toplam 12 kişi aya ayak basmıştır.
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cadence1 3 yıl next.gen
senin yazdıklarında zann !! kesin bilgi degil

yani aya gidildiği 6 kez ... birileeri böyle diyor aya gittik uzaya çıktık marsa gittik ----> bunların hepsi iddia
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yyyemre 3 yıl
ben c++ kodluyorum ama bu assembly ile neyi programlamıslar acaba , nerde calisiyo bu kodlar ozamanın pc lerindemi , yoksa roketin kodlarımı nedirki anlayamadım. ben assembly windowsda kodladım ama hep windpws api lerini çağırıp pencere mesajbox gibi şeyler dosya okuma falan.
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Guest-BADE5B8A0 3 yıl
mladenbmv
1960 aya ilk insan ayağı basmış ama yıl 2016 o zamandan bu zamana başka kimse ayak basmamış.bu teknoloji çağında aya başka ayak basan yok ya o zamanki teknoloji daha gelişmiş yada o zamandaki bilimadamları dahada akıllıymış.50 yıldır demekki aynı yerde sayıp durmuş uzay çağı.yada başka insan çıktıtada bizimmmi haberimiz yok.ama öyle olsaydı gazetelerde boy boy foğtoraflar olurdu demekki 1960 aya ayak basan olmamış.

Aya sadece apollo 11 inmedi,
apollo 12 1969
apollo 14 1971
apollo 15 1971
apollo 16 1972
apollo 17 1972
adamlar uzaya araç götürdü, golf oynadı siz hala sadece apollo 11 in aya gittiğini sanıyorsunuz

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tutankenshta 3 yıl Guest-BADE5B8A0
Apollo 13 indi mi?
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Lazeran 3 yıl
Donanımhaber'e şu yorumları - leme özelliği geri gelsin -15'ten sonra falanda otomatik gizlensin. İki haber okuyacağız diye keyfimiz kaçmasın.
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teramit 3 yıl
aya gidilmedi diyen saf insanlara en büyük ispat ayda kalan teçhizatın dünyadan büyük teleskoplar ile gözlemlenebilmesidir.Yörüngeden geçen uydularda fotoğrafladı ayrıca ayna var laser gönderip dünya ay arasını ölçüyorlar.
Bu kadar delil var iken inanmamak yaratıcıyı etrafta bunca delil var iken görmemek gibi birşey.
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tural.i 3 yıl
kodlarla ilgili yorumlara bakarım diyerekten geldim ama gördüğüm; aya gidildicilerle gidilmedicilerin ağız dalaşı, gidildiciler de gidilmedicilerden daha ileri değil okuduğum yorumlarda (bu konu için tabi), keşke kısır tartışmalar yerine, kaç satır kod yazılmış, hangi dil kullanılmış, hangi komut setleri varmış o zamanlar gibisinden konular tartışılsaymış
sadece 1 arkadaş kodlarla ilgili yorum yazmış, o da zamanı olunca inceleyeceğini söylemiş, konuda bilgisi ve zamanı olan arkadaşlar yorum yazsalar merakımızı gidersek biz de...
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