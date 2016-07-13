İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı

İnsanoğlunun en büyük uzay macerası Apollo 11'in bilgisayar kodları popüler geliştirici platformu GitHub üzerinden tarihte ilk kez yayınlandı. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i Ay'a taşıyan uçuş yazılımının kodları hem günümüz geliştiricilerine 1960'ların yazılımlarına göz atma fırsatı tanıyor hem de içerisindeki popüler kültür göndermeleriyle de ilginç bir deneyim sunuyor.
MIT Instrumentation Laboratory tarafından 1960'ların ortalarında yazılan bu kodlar assembly programlama dillerinden(çevirici diller) faydalanılarak ortaya çıkarılmış. O zamanlar bir uzay aracını Ay'a taşıyacak yeterli teknoloji olmaması nedeniyle MIT geliştiricilerinin sıfırdan kodladıkları bu yazılım ayrıca assembly dilinin karışık yapısı nedeniyle de epey anlaşılması zor bir durumda. Yani özellikle bu dillerde hiç tecrübesi olmayan geliştiriciler yayınlanan yazılımdan pek de bir şey anlayamayabilir.
Kodların diğer bir ilginç tarafıysa MIT geliştiricilerinin zamanın popüler kültürüne yaptıkları göndermeler olmuş. Örneğin bu özelliğiyle adeta bir zaman makinesi görevi gören yazılım dosyalarının birisi 'BURN_BABY_BURN- - MASTER_IGNITION_ROUTINE' olarak isimlendirilmiş. Aşağıdaki görselde yer alan açıklamalardan da anlaşılağı üzere "Burn, baby! BURN!" ifadesi zamanın popüler radyo sunucusu Magnificent Montague'nin yeni parça çalmaya başlarken kullandığı ünlü sözleriymiş. Yazılım kodları, geliştiricilerin mizah anlayışını gösteren işte bu tür göndermelerle dolu.
Eski bir NASA stajyeri Chris Garry tarafından internete yüklenen Apollo Guidance Computer (AGC) yazılım kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kodlar her ne kadar günümüz geliştiricileri için pek bir anlam ifade etmese de teknolojinin son 50 yılda ne kadar büyük bir ivmeyle geliştiğini çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor.
MIT Instrumentation Laboratory tarafından 1960'ların ortalarında yazılan bu kodlar assembly programlama dillerinden(çevirici diller) faydalanılarak ortaya çıkarılmış. O zamanlar bir uzay aracını Ay'a taşıyacak yeterli teknoloji olmaması nedeniyle MIT geliştiricilerinin sıfırdan kodladıkları bu yazılım ayrıca assembly dilinin karışık yapısı nedeniyle de epey anlaşılması zor bir durumda. Yani özellikle bu dillerde hiç tecrübesi olmayan geliştiriciler yayınlanan yazılımdan pek de bir şey anlayamayabilir.
Kodların diğer bir ilginç tarafıysa MIT geliştiricilerinin zamanın popüler kültürüne yaptıkları göndermeler olmuş. Örneğin bu özelliğiyle adeta bir zaman makinesi görevi gören yazılım dosyalarının birisi 'BURN_BABY_BURN- - MASTER_IGNITION_ROUTINE' olarak isimlendirilmiş. Aşağıdaki görselde yer alan açıklamalardan da anlaşılağı üzere "Burn, baby! BURN!" ifadesi zamanın popüler radyo sunucusu Magnificent Montague'nin yeni parça çalmaya başlarken kullandığı ünlü sözleriymiş. Yazılım kodları, geliştiricilerin mizah anlayışını gösteren işte bu tür göndermelerle dolu.
Eski bir NASA stajyeri Chris Garry tarafından internete yüklenen Apollo Guidance Computer (AGC) yazılım kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kodlar her ne kadar günümüz geliştiricileri için pek bir anlam ifade etmese de teknolojinin son 50 yılda ne kadar büyük bir ivmeyle geliştiğini çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor.
https://www.engadget.com/2016/07/10/apollo-11-source-code-on-github/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ay'a tekrar gidilmesi için bir neden söyler misiniz ? Araştırmalar yapılmışken, örnekler alınmışken, haritaları tamamen çıkarılıp yörüngesine uydular bile gönderilmişken neye dayanarak tekrardan insanlı görev diye ısrar ediyorsunuz merak ettim.
2016 yılına geldik hala dibimizdeki uyduya gidilmedi diyenler var ... Yüzeydeki retroreflektörleri kim koydu oraya ?