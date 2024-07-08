Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti

Bilindiği üzere 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında ABD ile o dönemki Sovyetler Birliği, süpergüçler arası rekabet olarak tanımlanan Soğuk Savaş'a girdi. Bu süreçte Sovyetler Birliği, 4 Ekim 1957'de ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i fırlattı. Bu, uzay tarihi için çok önemli olsa da Rusya'nın kıtalararası nükleer füze gönderme kabiliyetini ortaya koyuyordu.
En nihayetinde ABD, 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu ve bu, Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi. Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yapan Apollo 11 mürettebatı toplam 21,5 saat Ay yüzeyinde kaldı. Astronot Michael Collins, Komuta Modülü ile Ay yörüngesinde dolanırken Neil Armstrong ve Michael Collins iniş modülüyle yüzeye iniş yapmıştı. Yüzey ekibi Dünya'ya geri getirmek üzere 47,5 kilo Ay malzemesi topladı. Aradan geçen 55 yılın ardından halen ABD'nin o tarihte Ay'a iniş yapmadığı tartışılıyor.
Rusya, ABD'nin Ay inişini doğruladı
Rusya Bilimler Akademisi tarafından analiz edilen bu Ay örneğinin gerçek Ay materyali olduğu teyit edildi. Bilimsel doğrulama Apollo görevlerinin, özellikle de Temmuz 1969'daki Apollo 11 görevinin tarihi kayıtlarını da destekliyor.Kaynakça https://www.newsweek.com/russian-space-chiefs-finally-admit-us-landed-moon-1921459 https://ria.ru/20240703/luna-1957160096.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.