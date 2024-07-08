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    Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti

    Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Amerikalı astronotların gerçekten de Ay'a ayak bastığını resmen kabul etti. Borisov, ABD'nin kedilerine Ay toprağı verdiğini doğruladı.
    Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Apollo görevleri kapsamında Ay'a insan indirdiği 55 yılın ardından bile tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Rusya Federasyonu Devlet Duması'nda yaptığı konuşmada ABD'nin Ay'a insan gönderdiğini resmen kabul etti.

    Bilindiği üzere 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında ABD ile o dönemki Sovyetler Birliği, süpergüçler arası rekabet olarak tanımlanan Soğuk Savaş'a girdi. Bu süreçte Sovyetler Birliği, 4 Ekim 1957'de ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i fırlattı. Bu, uzay tarihi için çok önemli olsa da Rusya'nın kıtalararası nükleer füze gönderme kabiliyetini ortaya koyuyordu.

    Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti Tam Boyutta Gör
    Sputnik 1'in başarısı Soğuk Savaş sırasında bir de Uzay Yarışı'nın başlamasına neden oldu. ABD henüz Sputnik'e yanıt verememişken 12 Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 aracı ile uzaya çıkan ilk kişi oldu. ABD'nin buna cevabı 1 ay sonra geldi. Bundan yaklaşık bir yıl sonra ise ABD Başkanı John F. Kennedy, Ay'a gideceklerini açıkladı.

    En nihayetinde ABD, 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu ve bu, Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi. Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yapan Apollo 11 mürettebatı toplam 21,5 saat Ay yüzeyinde kaldı. Astronot Michael Collins, Komuta Modülü ile Ay yörüngesinde dolanırken Neil Armstrong ve Michael Collins iniş modülüyle yüzeye iniş yapmıştı. Yüzey ekibi Dünya'ya geri getirmek üzere 47,5 kilo Ay malzemesi topladı. Aradan geçen 55 yılın ardından halen ABD'nin o tarihte Ay'a iniş yapmadığı tartışılıyor.

    Rusya, ABD'nin Ay inişini doğruladı

    Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti Tam Boyutta Gör
    Devlet Duması'nda konuşan Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, onlarca yılın ardından bu tartışmaları noktaladı. Borisov, "Amerikalıların Ay'da olup olmadığına gelince, paylaşmam gereken bir gerçek var. Bu konuyla şahsen ilgileniyordum. Bir keresinde, astronotların keşif gezileri sırasında geri getirdikleri Ay toprağının bir kısmını bize verdiler" dedi.

    Rusya Bilimler Akademisi tarafından analiz edilen bu Ay örneğinin gerçek Ay materyali olduğu teyit edildi. Bilimsel doğrulama Apollo görevlerinin, özellikle de Temmuz 1969'daki Apollo 11 görevinin tarihi kayıtlarını da destekliyor.

    Kaynakça https://www.newsweek.com/russian-space-chiefs-finally-admit-us-landed-moon-1921459 https://ria.ru/20240703/luna-1957160096.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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