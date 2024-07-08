Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti

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Tam Boyutta Gör ABD'nin Apollo görevleri kapsamında Ay'a insan indirdiği 55 yılın ardından bile tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Rusya Federasyonu Devlet Duması'nda yaptığı konuşmada ABD'nin Ay'a insan gönderdiğini resmen kabul etti.

Bilindiği üzere 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında ABD ile o dönemki Sovyetler Birliği, süpergüçler arası rekabet olarak tanımlanan Soğuk Savaş'a girdi. Bu süreçte Sovyetler Birliği, 4 Ekim 1957'de ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i fırlattı. Bu, uzay tarihi için çok önemli olsa da Rusya'nın kıtalararası nükleer füze gönderme kabiliyetini ortaya koyuyordu.

Tam Boyutta Gör Sputnik 1'in başarısı Soğuk Savaş sırasında bir de Uzay Yarışı'nın başlamasına neden oldu. ABD henüz Sputnik'e yanıt verememişken 12 Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 aracı ile uzaya çıkan ilk kişi oldu. ABD'nin buna cevabı 1 ay sonra geldi. Bundan yaklaşık bir yıl sonra ise ABD Başkanı John F. Kennedy, Ay'a gideceklerini açıkladı.

En nihayetinde ABD, 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu ve bu, Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi. Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yapan Apollo 11 mürettebatı toplam 21,5 saat Ay yüzeyinde kaldı. Astronot Michael Collins, Komuta Modülü ile Ay yörüngesinde dolanırken Neil Armstrong ve Michael Collins iniş modülüyle yüzeye iniş yapmıştı. Yüzey ekibi Dünya'ya geri getirmek üzere 47,5 kilo Ay malzemesi topladı. Aradan geçen 55 yılın ardından halen ABD'nin o tarihte Ay'a iniş yapmadığı tartışılıyor.

Rusya, ABD'nin Ay inişini doğruladı

Tam Boyutta Gör Devlet Duması'nda konuşan Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, onlarca yılın ardından bu tartışmaları noktaladı. Borisov, "Amerikalıların Ay'da olup olmadığına gelince, paylaşmam gereken bir gerçek var. Bu konuyla şahsen ilgileniyordum. Bir keresinde, astronotların keşif gezileri sırasında geri getirdikleri Ay toprağının bir kısmını bize verdiler" dedi.

Rusya Bilimler Akademisi tarafından analiz edilen bu Ay örneğinin gerçek Ay materyali olduğu teyit edildi. Bilimsel doğrulama Apollo görevlerinin, özellikle de Temmuz 1969'daki Apollo 11 görevinin tarihi kayıtlarını da destekliyor.

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Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti