İnsansız Hava Araçları için kayıt zorunluluğu başlıyor

İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) ülkemizde de kayıt altına alınması ve Türk Hava Sahası üzerindeki tüm araçların uçuşunun kontrol altına alınması için gerekli genelde geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanmıştı. Konuya ilişkin detayları sizlere ABD’nin ardındanülkemizde de kayıt altına alınması veüzerindeki tüm araçların uçuşunun kontrol altına alınması için gerekli genelde geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanmıştı. Konuya ilişkin detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.

Bu haberin ardından genelgeye son şeklini veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden İHA’ların ithali, satışı kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği gibi sistemleri denetim altına alacak usul ve esasları belirleyen talimatnameyi yayınladı.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500g (500g dahil) ile 25kg aralığında olan İHA’ların ve bunları kullanacak olan pilotların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan internet temelli “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilmesinin zorunluluğu açıklanıyor. Bunun üzerindeki kalkış ağırlığına ve gövde ağırlığına sahip İHA’ların ise Türk Hava Araçları Tescili’ne kayıt yaptırmaları gerekiyor. Devlete ait İHA’lar ve azami kalkış ağırlığı 500g’dan daha hafif olan İHA’lar ise kapsam dışında bırakılmış.

Sistemde iHA’ların kapsamı şöyle:

İHA0: Azami kalkış¸ agıırlıgˆı 500 gr (dahil) – 4kg aralığıında olan İHA’lar,

İHA1: Azami kalkış¸ agıırlıgˆı 4 kg (dahil) – 25 kg aralığıında olan İHA’lar,

İHA2: Azami kalkış¸ agıırlıgˆı 25 kg (dahil) – 150 kg aralığıında olan İHA’lar,

İHA3: Azami kalkış¸ agıırlıgˆı 150 kg (dahil) ve daha fazla olan İHA’lar

Ayrıca izin alınmadan uçuşa yasak olan bölgeleri de resmiyete kavuşturan talimata göre kurallara aykırı hareketlerde 17 Bin TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek. Satın alınan araçların artık fatura kesim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde sisteme kayıt edilmesi gerekiyor. Ayrıca ticari uçuş yapacak İHA0 ve İHA1 pilotları için de ehliyet, sağlık raporu, telsizle haberleşme kursu gibi belgeler aranacak ve tüm uçuşların rotaları, gerektiğinde ibraz edilmek üzere kayıt altına alınacak.

İnsansız hava araçlarının kayıt altına alınması için İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi’ne kayıt olunması gerekiyor. 23 Şubat 2016 itibariyle buradaki sayfadan kayıt işlemleri başlamış durumda. Kayıtlar için son tarih ise 1 Mayıs 2016. O tarihe kadar kayıt yaptırmamış İHA’lara tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanabilecek. Diğer detaylar kaynaktaki talimatnameden görülebilir.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/SHT-IHA_Rev01.pdf