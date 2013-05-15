İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerinden ilk kalkışını gerçekleştirdi

Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ve normal savaş uçağı boyutlarına sahip olmasıyla dikkat çeken X-47B insansız hava aracı, uçak gemisi üzerinden ilk kalkışını gerçekleştirdi.

Uzun zamandır kara üzerinde denemeleri yapılan ve dün Atlas Okyanusu üzerinde seyir yapan Uss George Bush nükleer uçak gemisinden mancınık sistemiyle kalkış yaparak ABD ordusu için bir ilki gerçekleştiren X-47B insansız hava aracı, aynı zamanda uçak gemisine iniş yapabilme kapasitesine de sahip. Köşeli hatları ile tasarımsal açından da oldukça ilginç olan araç, 12 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve 3,500 km2 menzil içerisinde bilgisayar yardımıyla kontrol edilebiliyor.

Kalkış testini başarı ile tamamladıktan sonra birkaç planlı yaklaşma manevrası da yapan X-47B, 65 dakikalık uçuş sonrasında Maryland Donanma Hava İstasyonu'na iniş yaptı. İnsansız hava aracının, önümüzdeki yaz aylarında ilk gerçek uçak gemisi inişini de yapacağı belirtiliyor.

http://www.navair.navy.mil/index.cfm?fuseaction=home.NavairNewsStory&id=5341