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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerinden ilk kalkışını gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerinden ilk kalkışını gerçekleştirdi
Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ve normal savaş uçağı boyutlarına sahip olmasıyla dikkat çeken X-47B insansız hava aracı, uçak gemisi üzerinden ilk kalkışını gerçekleştirdi.
Uzun zamandır kara üzerinde denemeleri yapılan ve dün Atlas Okyanusu üzerinde seyir yapan Uss George Bush nükleer uçak gemisinden mancınık sistemiyle kalkış yaparak ABD ordusu için bir ilki gerçekleştiren X-47B insansız hava aracı, aynı zamanda uçak gemisine iniş yapabilme kapasitesine de sahip. Köşeli hatları ile tasarımsal açından da oldukça ilginç olan araç, 12 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve 3,500 km2 menzil içerisinde bilgisayar yardımıyla kontrol edilebiliyor.
Kalkış testini başarı ile tamamladıktan sonra birkaç planlı yaklaşma manevrası da yapan X-47B, 65 dakikalık uçuş sonrasında Maryland Donanma Hava İstasyonu'na iniş yaptı. İnsansız hava aracının, önümüzdeki yaz aylarında ilk gerçek uçak gemisi inişini de yapacağı belirtiliyor. 

http://www.navair.navy.mil/index.cfm?fuseaction=home.NavairNewsStory&id=5341 Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen
George Jetson
MxFxOx içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombardıman uçaklarına uygulandığı yani havadan karaya yönelik uçaklarda kullanacaklar tabi şimdilik.Havadan havaya durumlarında pilotlara muhtaçlar.
havadan havaya da pilotlara ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir?

Teknoloji henüz it dalaşına girecek kadar olgunlaşmadı. Hava-hava muharebelerinde uçağın teknolojisi kadar pilotun yeteneği de önemlidir.
George JetsonMxFxOx içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombar...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Hasan07-36 6 yıl
İt dalaşında zaten direkt pert olur. Bir pilot uzaktan bile kontrol etse durum değişmez. Çünkü uzaktan kontrolde erişim süresi nedeniyle tepki süresi de uzuyor. Halbuki itdalaşında saliseler bile önem taşır. Sadece birkaç mermi isabet ettirseniz bile karşıdaki uçağın uçuş dinamiklerini bozarsınız ve artık sizinle başa çıkamayacak hale gelir.
Bilgisayarın uçağı yönetmesi ise zaten insanın sağladığı etkiyi sağlamaz.
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m-99 6 yıl
iran, kuzey kore gibi ülkeler de anca atıp tutar işte . kelçolar
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Umutcan 6 yıl
Artık ülkelere demokrasi insansız olarak geliyor, açılın.
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DH Misafiri 6 yıl
uzaklaştığını göstermedi kırıma uğramış olabilir abdde daha önceden duyurduğu için videoyu kesmiş olabilir
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DH Misafiri 6 yıl
12 bin metre yaklaşık olarak 36 bin feet eder. Anka 30 bin feet.
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umut_baris 6 yıl
Bunu da kaçırırlar yakında.
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KANUNI61 6 yıl
12 bin metre irtifaya az deyilmi bizim anka 30 bindi birde kac saat havada kalıyor ws hic bir özellik yazılmamış reklam yapmış adamlar
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yc#1 6 yıl en beğenilen
George Jetson
MxFxOx içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombardıman uçaklarına uygulandığı yani havadan karaya yönelik uçaklarda kullanacaklar tabi şimdilik.Havadan havaya durumlarında pilotlara muhtaçlar.
havadan havaya da pilotlara ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir?

Teknoloji henüz it dalaşına girecek kadar olgunlaşmadı. Hava-hava muharebelerinde uçağın teknolojisi kadar pilotun yeteneği de önemlidir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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TuVNeRa 6 yıl yc#1
yc#1
George Jetson
Orijinalden alıntı: MxFxOx içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombardıman uçaklarına uygulandığı yani havadan karaya yönelik uçaklarda kullanacaklar tabi şimdilik.Havadan havaya durumlarında pilotlara muhtaçlar.
havadan havaya da pilotlara ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir?

Teknoloji henüz it dalaşına girecek kadar olgunlaşmadı. Hava-hava muharebelerinde uçağın teknolojisi kadar pilotun yeteneği de önemlidir.

Yanılıyorsun;
teknolojik.tc/...
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MxFxOx 6 yıl
içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombardıman uçaklarına uygulandığı yani havadan karaya yönelik uçaklarda kullanacaklar tabi şimdilik.Havadan havaya durumlarında pilotlara muhtaçlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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1OOOOOO 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

içinde insan olmayınca daha keskin manevralar yapılabilir.pilot bayıldı derdi yok :D videodan anladığım bombardıman uçaklarına uygulandığı yani havadan karaya yönelik uçaklarda kullanacaklar tabi şimdilik.Havadan havaya durumlarında pilotlara muhtaçlar.

havadan havaya da pilotlara ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir?
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Barerkican 6 yıl
Bu büyüklükteki uçak casus uçak değildir hehalde, bombardıman uçağı olarak düşünülüyor olabilir. 10-15 sene sonra hiç pilot kalmayacak gibi, tüm uçakları karadan kontrol edecekler..
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kirmik 6 yıl
fenercan

Bu büyüklükteki uçak casus uçak değildir hehalde, bombardıman uçağı olarak düşünülüyor olabilir. 10-15 sene sonra hiç pilot kalmayacak gibi, tüm uçakları karadan kontrol edecekler..

Muhtemelen üzerinde silah taşıyacaktır. Ancak bunun büyüklükle alakası yok. Çok daha büyük olup sadece keşif amaçlı kullanılan uçaklar var.
Bkz Global Hawk
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