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Instagram, Nexus 7 desteğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ön sipariş veren müşterilere bu hafta dağıtılmaya başlayan, ay sonunda ise yaygın olarak satışa başlayacak Nexus 7 modeli için geliştiricilerin de uyumluluk çalışmaları hızlandı.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 1.1.7 sürümüne yükselerek Nexus 7 desteği de sunmaya başladı. Nexus 7 kullanıcıları için uygulama üzerinden güncellemenin olduğu mesajı gönderiliyor. 

Instagram'ın tabletlerdeki odak noktası içerik oluşturmak ziyade görüntüleme olsa da Nexus 7'nin 1.2MP'lik ön kamerası ile fotoğraf çekmek ve çeşitli filtreler eklemek mümkün.

Uygulamada ayrıca Instagram'daki resimlerini artık Flickr üzerinden de paylaşabiliyorsunuz. Güncelleme bölge bölge indirilebilir hale gelecek.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android

http://www.androidcentral.com/instagram-updated-nexus-7-support-flickr-sharing Yorum Yaz
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