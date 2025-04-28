Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta’nın yapay zekaları çocuklarla cinsel sohbetler yapıyor

    Meta'nın yapay zeka destekli sohbet botları, küçük yaştaki kullanıcılarla uygunsuz, cinsel içerikli sohbetler yaparken yakalandı. İddialar, ünlü isimlerin seslerini kullanan botları da kapsıyor.

    Meta’nın yapay zekaları çocuklarla cinsel sohbetler yapıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Meta, yapay zeka destekli sohbet botlarının reşit olmayan kullanıcılarla uygunsuz ve cinsel içerikli diyaloglar kurduğu iddiasıyla gündemde. Wall Street Journal’ın (WSJ) yaptığı kapsamlı bir araştırmaya göre, Meta'nın resmi yapay zeka botu ve kullanıcılar tarafından oluşturulan bazı özel botlar, küçük yaşta etiketlenmiş olan hesaplarla cinsel içerikli sohbetlere giriyor. Üstelik bu durum, sohbet botlarının çocuk ya da ergen karakterler olarak programlandığı senaryolarda bile değişmiyor.

    İddialara göre, ünlü isimlerin seslerini kullanan sohbet botları da bu uygunsuz diyaloglara dahil oldu. WSJ'nin haberinde, John Cena'nın sesini kullanan bir Meta AI botunun, 14 yaşındaki bir kullanıcıya cinsel içerikli konuşmalar yürüttü. Söz konusu sohbetlerin bazı bölümlerinde, botların anlatımlarının yasa dışı eylemlere işaret ettiği de kaydedildi.

    Meta iddiaları reddetti

    Meta, WSJ'nin araştırmasına yönelik yaptığı açıklamada, haberin "manipülatif" olduğunu ve "kullanıcıların büyük çoğunluğunun yapay zeka deneyimlerini temsil etmediğini" savundu. Firma, aşırı kullanım senaryoları özelinde ek önlemler alındığını da bildirdi.

    Öte yandan WSJ'nin haberinde, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in rekabet baskısıyla yapay zeka sohbet deneyimini daha çekici hale getirmek adına etik koruma duvarlarının gevşetilmesini istediği iddia edildi. Ancak Meta, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve güvenlik önlemlerini göz ardı etmediklerini belirtti. Haberde ayrıca, Meta çalışanlarının bu tür riskleri daha önce tespit ettiği ve şirket içinde endişelerini dile getirdiği bilgisine de yer verildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hotbird fransız kanalları şifresiz 5070 sistem kapalı cezaevinde yaşam nasıl yanaklarımda sakal çıkmıyor citroen c4x

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum