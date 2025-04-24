Tam Boyutta Gör Google’ın yapay zekası Gemini, Mart 2025 itibarıyla küresel olarak aylık 350 milyon, günlük 35 milyon aktif kullanıcıya sahip. Veriler, ABD federal mahkemesinin Google'ın arama pazarındaki hakimiyetine yönelik önerilen çözümleri değerlendirdiği devam eden Google Search antitröst davasının bir parçası olarak ortaya çıktı.

OpenAI, Google Chrome’u satın almak istiyor 1 gün önce eklendi

Gemini, rakiplerinin oldukça gerisinde

Ekim 2024’te Gemini’nin kullanıcı sayısı günlük 9 milyon, aylık 90 milyon idi. Mart 2025 itibarıyla ortaya çıkan sayılar, önemli bir büyümeyi temsil ediyor. Ancak, yine de Google’ın yapay zekası rakiplerini oldukça geriden takip ediyor. Kıyaslama açısından, ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 400 milyonu geçti. Meta AI, Eylül 2024 itibarıyla aylık 500 milyon kullanıcıya yaklaştı.

Üretken yapay zeka, hesaplama açısından maliyetli olduğundan yapay zeka şirketleri kullanıcılarından kâr elde ettiği kadar para da kaybediyor. Hatırlatma olarak, OpenAI, aylık 200 dolar abonelik katmanında bile zarara uğradığını açıklamıştı. Google, Gemini aboneliklerinden ne kadar kazandığını açıklasa da ne kadar kaybettiğinden bahsetmiyor.

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Gemini aylık 350 milyon aktif kullanıcıya ulaştı