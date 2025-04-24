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    WhatsApp’a oldukça önemli "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" özelliği geldi

    WhatsApp, kullanıma sunduğu “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adlı yeni özelliğiyle sohbet geçmişlerinizin dışa aktarılmasını engelleyecek. Ayrıca medya dosyaları da otomatik indirilemeyecek.

    WhatsApp’a 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, gizlilik odaklı yeni özelliği "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" (Advanced Chat Privacy) ile kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda bir adım daha attı. Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet geçmişinin dışa aktarılmasını ve medya içeriklerinin otomatik indirilmesini engelleme imkanı sunuyor.

    Sohbetler artık uygulamanın dışına çıkamayacak

    WhatsApp’ın duyurusuna göre, bu yeni gizlilik ayarı aktif edildiğinde, kullanıcılar bireysel veya grup sohbetlerinde mesaj geçmişinin dışa aktarılmasını engelleyebilecek. Böylece sohbetlerin e-posta, mesaj uygulamaları ya da notlar gibi dış platformlara taşınması mümkün olmayacak. Özellik, aynı zamanda sohbet içinde gönderilen fotoğraf ve videoların cihazlara otomatik olarak indirilmesini de durduruyor.

    Bu adım, özellikle tanımadığınız kişilerle yer aldığınız gruplarda yapılan hassas konuşmaların dışa sızma riskini azaltmayı hedefliyor. WhatsApp, özelliğin özellikle bu tür senaryolar için faydalı olacağını belirtiyor.

    [bkzdh190410]

    Gelişmiş Sohbet Gizliliği ayarı, yalnızca sohbet dışa aktarımını değil, aynı zamanda Meta AI’ın sohbetlerdeki mesajlardan içerik oluşturma veya soru yanıtlama gibi yeteneklerini de devre dışı bırakıyor.

    Bu arada Gelişmiş Sohbet Gizliliği ayarı şu anda ekran görüntüsü alınmasını veya kullanıcıların medyayı manuel olarak indirmesini engellemiyor. Ancak Meta, bu yeni özelliğin yalnızca ilk versiyon olduğunu ve ilerleyen güncellemelerde daha fazla koruma mekanizması ekleneceğini söylüyor.

    WhatsApp Gelişmiş Sohbet Gizliliği nasıl açılır?

    Yeni gizlilik ayarını etkinleştirmek oldukça kolay. Bu özelliği açmak için sohbet adına ve ardından Gelişmiş Sohbet Gizliliği'ne tıklayabilirsiniz. Bu yeni ayar WhatsApp'ın en güncel sürümünü kullanan herkes için kademeli olarak kullanıma sunulacak.

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    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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