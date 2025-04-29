Grouphug: WhatsApp gruplarını mizah madenine dönüştüren yapay zeka

Komik görseller sadece başlangıç
Henüz geliştirme aşamasında olan Grouphug, kamuoyuna ilk adımını attığı bu günlerde aslında sadece yüzeysel görünen bir işleve sahip. Ancak ekip, WhatsApp sohbetlerinden üretilecek mizahın ötesinde, bu kapalı grup iletişimlerinin potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor. Bu arada Grouphug, resmi web sitesinde mizah içerikleri üretildikten sonra sohbet dosyalarının silineceğini belirtiyor.
Şu an yalnızca grupta olanları espriye dönüştüren Grouphug’un arka plandaki amacı aslında kamusal internetin dışında kalan WhatsApp gruplarındaki zengin içerikten değer üretmek. Öte yandan girişimin ilk yatırım turunda aralarında Meta yönetim kurulu üyesi Charles Songhurst’un da bulunduğu dikkat çeken isimlerden destek aldığı görülüyor.
Şirketin kurucuları arasında, LostIn adlı seyahat markasından başarılı bir çıkış yapan Joseph Djenandji ile yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine 10 yıllık deneyime sahip Matthew Balazsi de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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