Grouphug: WhatsApp gruplarını mizah madenine dönüştüren yapay zeka

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Tam Boyutta Gör Avrupa girişimcilik sahnesinin deneyimli isimlerinden Felix Petersen'in öncülüğünde kurulan Grouphug, WhatsApp gruplarını yapay zeka desteğiyle mizahi açıdan dönüştürmeyi hedefliyor. Şu an için yalnızca grup sohbetlerinden metin dışa aktarımı yaparak komik görseller (meme) üreten uygulama, perde arkasında çok daha büyük bir vizyon barındırıyor.

Komik görseller sadece başlangıç

Henüz geliştirme aşamasında olan Grouphug, kamuoyuna ilk adımını attığı bu günlerde aslında sadece yüzeysel görünen bir işleve sahip. Ancak ekip, WhatsApp sohbetlerinden üretilecek mizahın ötesinde, bu kapalı grup iletişimlerinin potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor. Bu arada Grouphug, resmi web sitesinde mizah içerikleri üretildikten sonra sohbet dosyalarının silineceğini belirtiyor.

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Şu an yalnızca grupta olanları espriye dönüştüren Grouphug’un arka plandaki amacı aslında kamusal internetin dışında kalan WhatsApp gruplarındaki zengin içerikten değer üretmek. Öte yandan girişimin ilk yatırım turunda aralarında Meta yönetim kurulu üyesi Charles Songhurst’un da bulunduğu dikkat çeken isimlerden destek aldığı görülüyor.

Şirketin kurucuları arasında, LostIn adlı seyahat markasından başarılı bir çıkış yapan Joseph Djenandji ile yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine 10 yıllık deneyime sahip Matthew Balazsi de yer alıyor.

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Grouphug: WhatsApp gruplarını mizah madenine dönüştüren AI