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    Anlık Bildirim

    Grouphug: WhatsApp gruplarını mizah madenine dönüştüren yapay zeka

    Grouphug, WhatsApp grup sohbetlerini yapay zeka ile analiz ederek onları mizahi içeriklere dönüştürüyor. Girişim, dijital sohbetlere yepyeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

    Grouphug: WhatsApp gruplarını mizah madenine dönüştüren AI Tam Boyutta Gör
    Avrupa girişimcilik sahnesinin deneyimli isimlerinden Felix Petersen'in öncülüğünde kurulan Grouphug, WhatsApp gruplarını yapay zeka desteğiyle mizahi açıdan dönüştürmeyi hedefliyor. Şu an için yalnızca grup sohbetlerinden metin dışa aktarımı yaparak komik görseller (meme) üreten uygulama, perde arkasında çok daha büyük bir vizyon barındırıyor.

    Komik görseller sadece başlangıç

    Henüz geliştirme aşamasında olan Grouphug, kamuoyuna ilk adımını attığı bu günlerde aslında sadece yüzeysel görünen bir işleve sahip. Ancak ekip, WhatsApp sohbetlerinden üretilecek mizahın ötesinde, bu kapalı grup iletişimlerinin potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor. Bu arada Grouphug, resmi web sitesinde mizah içerikleri üretildikten sonra sohbet dosyalarının silineceğini belirtiyor.

    Şu an yalnızca grupta olanları espriye dönüştüren Grouphug’un arka plandaki amacı aslında kamusal internetin dışında kalan WhatsApp gruplarındaki zengin içerikten değer üretmek. Öte yandan girişimin ilk yatırım turunda aralarında Meta yönetim kurulu üyesi Charles Songhurst’un da bulunduğu dikkat çeken isimlerden destek aldığı görülüyor.

    Şirketin kurucuları arasında, LostIn adlı seyahat markasından başarılı bir çıkış yapan Joseph Djenandji ile yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine 10 yıllık deneyime sahip Matthew Balazsi de yer alıyor.

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