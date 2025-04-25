Netflix, alt yazılar için yeni seçeneği tanıttı

Alt yazıda yalnızca diyaloglar gösterilecek
Yeni seçenek, yalnızca konuşulanları alt yazı geçecek, telefon çalması, kapı çarpması, müzik yükselmesi gibi işitme engeli olan kullanıcılar için çok faydalı açıklamaları göstermeyecek. Yalnızca diyalogların gösterildiği alt yazı seçeneği şu anda yalnızca YOU’nun son sezonunda çıkıyor ancak Netflix, daha fazla yapımda kullanılabilir olacağını söylüyor.
Bir Netflix dizisinde dil seçeneklerine gidildiğinde artık iki alt yazı seçeneği çıkacak; İngilizce (CC) ve İngilizce. İngilizce seçildiğinde yalnızca diyaloglar gösterilecek, CC seçildiğinde alt yazıya açıklamalar da eklenecek. Dil seçimi İngilizce ile sınırlı olmayacak ancak Netflix orijinal yapımlarında çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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