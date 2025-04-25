2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, açıklamalı alt yazıya ihtiyaç duymayan ancak film ve dizileri alt yazı açık izlemeyi tercih edenlere yönelik, yalnızca konuşulan diyaloglar için alt yazıyı gösteren yeni bir seçeneğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

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Alt yazıda yalnızca diyaloglar gösterilecek

Yeni seçenek, yalnızca konuşulanları alt yazı geçecek, telefon çalması, kapı çarpması, müzik yükselmesi gibi işitme engeli olan kullanıcılar için çok faydalı açıklamaları göstermeyecek. Yalnızca diyalogların gösterildiği alt yazı seçeneği şu anda yalnızca YOU’nun son sezonunda çıkıyor ancak Netflix, daha fazla yapımda kullanılabilir olacağını söylüyor.

Bir Netflix dizisinde dil seçeneklerine gidildiğinde artık iki alt yazı seçeneği çıkacak; İngilizce (CC) ve İngilizce. İngilizce seçildiğinde yalnızca diyaloglar gösterilecek, CC seçildiğinde alt yazıya açıklamalar da eklenecek. Dil seçimi İngilizce ile sınırlı olmayacak ancak Netflix orijinal yapımlarında çıkacak.

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Netflix, alt yazılar için yeni seçeneği tanıttı