Instagram bir email servisi hazırlıyor olabilir





Facebook'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım tabanlı en büyük sosyal ağ olan Instagram'ın bir sohbet modülü üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Instagram'ın bu yönde önemli hazırlıklar yaptığı belirtiliyor.





Sektörden gelen bilgilere göre sohbet uygulamasında kullanmak üzere platform kişisel email adresleri dağıtmaya hazırlanıyor. İlk etapta ağ içerisinde mail alıp göndermek için kullanılacak olan adresler daha sonra sohbet uygulamasına temel olacak.





Adreslerin uzantısı @instagram.com şeklinde verilecek. Instagram'ın yıl bitmeden sohbet uygulamasını devreye sokmaya planladığı belirtiliyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/personal-instagram-com-email-addresses-part-apps-new-messaging-service/