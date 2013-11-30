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Instagram bir email servisi hazırlıyor olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram bir email servisi hazırlıyor olabilir

Facebook'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım tabanlı en büyük sosyal ağ olan Instagram'ın bir sohbet modülü üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Instagram'ın bu yönde önemli hazırlıklar yaptığı belirtiliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre sohbet uygulamasında kullanmak üzere platform kişisel email adresleri dağıtmaya hazırlanıyor. İlk etapta ağ içerisinde mail alıp göndermek için kullanılacak olan adresler daha sonra sohbet uygulamasına temel olacak.

Adreslerin uzantısı @instagram.com şeklinde verilecek. Instagram'ın yıl bitmeden sohbet uygulamasını devreye sokmaya planladığı belirtiliyor.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/personal-instagram-com-email-addresses-part-apps-new-messaging-service/ Yorum Yaz
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Metabolism 6 yıl
şimdikilerden ne fazlası olacak acaba merak ediyorum
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Kulak Misafiri 6 yıl
1 tane Hotmail, 1 tane de Gmail hesabı ömürlük yeter. Fazlası kafa karışıklığından başka birşey değil.
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xAlfonso 6 yıl
Serhan konuya gelmeden rezerved
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71212514 6 yıl
mail olayı olabilir ama chat gereksiz sonuçta instagram yani fotoğraf paylaşım sitesi bazı şeyleri tadında bırakmak gerekiyor
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Masterbronze12 6 yıl
Zaten Facebook accountunuza email atabiliyordunuz. kullanıcıadınız@facebook.com şeklinde. Zaten chat facebookta var olan bir özellik. Biraz gereksiz geldi ama belki artı bir yönü olur açıklamadıkları
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magicianger 6 yıl
Instagram Facebook un muydu?
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