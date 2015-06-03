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Instagram reklamları yakın zamanda daha fazla etkileşim sunacak

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram reklamları yakın zamanda daha fazla etkileşim sunacak
 
2012 yılında sosyal medyanın dev ismi Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar gibi inanılmaz bir rakama satın alınan video ve daha çok fotoğraf ağırlıklı sosyal ağlardan Instagram, yeni hayata geçireceği reklam süreciyle kullanıcı etkileşimini arttıracak.
300 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Instagram, diğer birçok internet girişimi gibi reklam üzerinden gelir elde edebilmek adına birçok çalışma gerçekleştiriyor. Sunduğu hizmeti ücretsiz vermesi nedeniyle reklamlara çok büyük ihtiyacı olan servis, bugün duyurulan yeni reklam süreciyle ise reklamların etkileşim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Instagram bünyesinde karşımıza çıkacak yeni reklamlar, kişilere türe bağlı olarak satın alma, indirme, üye olma ya da hakkında daha fazla detay alma gibi seçenekler sunacak. Reklam görselinin sağ alt tarafına yerleştirilecek olan bu seçenekler sayesinde kullanıcılar reklamdaki ürünü hızlıca satın alabilecek, uygulama reklamıysa indirebilecek veya internet sitesiyse kolayca kayıt gerçekleştirebilecek.
Instagram'ın büyün bu etkileşimi direkt olarak kendi içerisinde açılan pencereler yardımıyla yerine getireceği söylenirken, sürecin yakın zaman içerisinde hayata geçirileceği belirtiliyor.

http://blog.business.instagram.com/post/120537653811/the-next-steps-for-ads-on-instagram-new-formats Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okty_bcer 3 yıl
Reklamlar öyle kafasına göre çıkmasında instagram'dan da soğumayalım.
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DeepMind 3 yıl
Youtube kadar etkili olacagini sanmiyorum.Ayrica kullanici artis orani cok yavasladi.Herkes kullanmiyor instagrami.Facebookun 1 milyar dolara instagrami almasi instagramin ceolarinin vizyonsuzlugundan.Google o kadar zirliyordu.Bassaydi parayi alsaydi instagrami.Instagramin suan piyasa degeri 30 milyar dolar civaridir.
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Delikli Nane 3 yıl
instagram pro apk indir , coming soon
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