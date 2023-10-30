Facebook ve Instagram için abonelik dönemi resmen başladı

Facebook ve Instagram’a abonelik geldi
Meta, bu hamle ile birlikte Dijital Piyasalar Yasası ve Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil olmak üzere bir dizi Avrupa yasası tarafından belirlenen gizlilik gereksinimlerini daha açık ve kesin bir şekilde karşılayacağına inanıyor. “Avrupa düzenlemelerinin ruhuna ve amacına saygı duyuyoruz ve bunlara uymaya kararlıyız” diyen Meta, abonelik ücretlerini de açıkladı.
Facebook ve Instagram kullanıcılar web üzerinden aylık 9,99 Euro veya iOS ve Android üzerinden ayda 12,99 Euro ücret ödeyerek abonelik hizmetinden yararlanabilecek. Meta, ödeme yapmak istemeyen kişiler için ürünlerine ücretsiz erişim sunmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket, ödeme yapmayan kullanıcılar için deneyimin değişmeyeceğini ve mevcut reklam tercih araçlarının kullanılabilir kalacağını söylüyor.
Reklamsız abonelik yalnızca AB, AEA ve İsviçre'deki 18 yaş ve üstü kişiler için geçerli olacak. Yani Türkiye bu kapsama dahil olmayacak. Başlangıçta tüm bağlantılı Facebook ve Instagram hesaplarında geçerli olacak, ancak Meta sonunda bağlantılı hesaplar için ekstra ücret talep edecek. 1 Mart 2024'ten itibaren, bağlantılı hesap başına web'de 6 Euro veya iOS ve Android'de 8 Euro ek ücret alınacak. Şirket, bir kişi abone olmaya devam ettiği sürece verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmayacağını söylüyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/30/23938283/facebook-instagram-ad-free-subscription-eu https://about.fb.com/news/2023/10/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.