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    Facebook ve Instagram için abonelik dönemi resmen başladı

    Geçtiğimiz dönem ortaya çıkan iddialı doğru çıktı ve Meta, kısa bir süre önce Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerde reklamsız abonelik hizmetini kullanıma sundu.
    Facebook ve Instagram için abonelik dönemi başladı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook ve Instagram'dan reklamları kaldıracak ücretli bir abonelik hizmeti başlattığını duyurdu. Abonelik, Avrupa Birliği'nin Meta'nın reklam hedefleme ve veri toplama uygulamaları hakkındaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Bu endişelerden kurtulmak isteyen kullanıcılar satın aldıkları abonelik hizmetini kullanabilecekken ücretsiz olarak kullanmak isteyenler ise Meta’nın veri toplama uygulamalarına izin vermek zorunda kalacak.

    Facebook ve Instagram’a abonelik geldi

    Meta, bu hamle ile birlikte Dijital Piyasalar Yasası ve Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil olmak üzere bir dizi Avrupa yasası tarafından belirlenen gizlilik gereksinimlerini daha açık ve kesin bir şekilde karşılayacağına inanıyor. “Avrupa düzenlemelerinin ruhuna ve amacına saygı duyuyoruz ve bunlara uymaya kararlıyız” diyen Meta, abonelik ücretlerini de açıkladı.

    Facebook ve Instagram kullanıcılar web üzerinden aylık 9,99 Euro veya iOS ve Android üzerinden ayda 12,99 Euro ücret ödeyerek abonelik hizmetinden yararlanabilecek. Meta, ödeme yapmak istemeyen kişiler için ürünlerine ücretsiz erişim sunmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket, ödeme yapmayan kullanıcılar için deneyimin değişmeyeceğini ve mevcut reklam tercih araçlarının kullanılabilir kalacağını söylüyor.

    Reklamsız abonelik yalnızca AB, AEA ve İsviçre'deki 18 yaş ve üstü kişiler için geçerli olacak.  Yani Türkiye bu kapsama dahil olmayacak. Başlangıçta tüm bağlantılı Facebook ve Instagram hesaplarında geçerli olacak, ancak Meta sonunda bağlantılı hesaplar için ekstra ücret talep edecek. 1 Mart 2024'ten itibaren, bağlantılı hesap başına web'de 6 Euro veya iOS ve Android'de 8 Euro ek ücret alınacak. Şirket, bir kişi abone olmaya devam ettiği sürece verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmayacağını söylüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/30/23938283/facebook-instagram-ad-free-subscription-eu https://about.fb.com/news/2023/10/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 28 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    gaza basınca vuruntu sesi dizel arabaya açık hava filtresi takılır mı ekle sil haftasında ders kaydı yapılır mı numara engelli olmadığı halde arayamıyorum egm 6x100 mb kademe iptali

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