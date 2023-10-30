Facebook ve Instagram için abonelik dönemi resmen başladı

Tam Boyutta Gör Meta, Facebook ve Instagram'dan reklamları kaldıracak ücretli bir abonelik hizmeti başlattığını duyurdu. Abonelik, Avrupa Birliği'nin Meta'nın reklam hedefleme ve veri toplama uygulamaları hakkındaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Bu endişelerden kurtulmak isteyen kullanıcılar satın aldıkları abonelik hizmetini kullanabilecekken ücretsiz olarak kullanmak isteyenler ise Meta’nın veri toplama uygulamalarına izin vermek zorunda kalacak.

Facebook ve Instagram’a abonelik geldi

Meta, bu hamle ile birlikte Dijital Piyasalar Yasası ve Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil olmak üzere bir dizi Avrupa yasası tarafından belirlenen gizlilik gereksinimlerini daha açık ve kesin bir şekilde karşılayacağına inanıyor. “Avrupa düzenlemelerinin ruhuna ve amacına saygı duyuyoruz ve bunlara uymaya kararlıyız” diyen Meta, abonelik ücretlerini de açıkladı.

Facebook ve Instagram kullanıcılar web üzerinden aylık 9,99 Euro veya iOS ve Android üzerinden ayda 12,99 Euro ücret ödeyerek abonelik hizmetinden yararlanabilecek. Meta, ödeme yapmak istemeyen kişiler için ürünlerine ücretsiz erişim sunmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket, ödeme yapmayan kullanıcılar için deneyimin değişmeyeceğini ve mevcut reklam tercih araçlarının kullanılabilir kalacağını söylüyor.

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Reklamsız abonelik yalnızca AB, AEA ve İsviçre'deki 18 yaş ve üstü kişiler için geçerli olacak. Yani Türkiye bu kapsama dahil olmayacak. Başlangıçta tüm bağlantılı Facebook ve Instagram hesaplarında geçerli olacak, ancak Meta sonunda bağlantılı hesaplar için ekstra ücret talep edecek. 1 Mart 2024'ten itibaren, bağlantılı hesap başına web'de 6 Euro veya iOS ve Android'de 8 Euro ek ücret alınacak. Şirket, bir kişi abone olmaya devam ettiği sürece verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmayacağını söylüyor.

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