Instagram Edits daha ilk haftasında 7 milyon indirmeye ulaştı

Tam Boyutta Gör İçerik üreticilerinin ve sosyal medya kullanıcılarının istedikleri gibi videolar hazırlamalarını daha kolay hâle getirmek isteyen Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram Edits adını taşıyan yeni uygulamasını kullanıma sundu. CapCut'a doğrudan rakip olarak çıkan Edits, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı; Öyle ki daha ilk haftadan 7 milyon indirmeye ulaştı.

Instagram Edits, Ücretsiz Olmasıyla Dikkat Çekiyor

Instagram Edits, kullanıcılara oldukça kapsamlı düzenleme araçları sunuyor. Klip kırpma, birleştirme, seslendirme ekleme, otomatik alt yazı oluşturma, video efektleri, animasyonlar, hareketli çıkartmalar gibi pek çok özellik tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Edits'in bu ücretsiz yapısı, CapCut ve Canva gibi rakiplerinin önüne geçmesini sağlamış gibi görünüyor. Çünkü Edits'in ilk hafta performansı, her ikisinin de önünde.

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Meta tarafından paylaşılan verilere göre 1.2 milyon iOS kullanıcısı ilk haftadan Instagram Edits'i indirirken, Android tarafında bu sayı 5.9 milyon oldu. Böylece Edits daha ilk haftasından 7.1 milyon indirmeye ulaştı. Uygulama kulaktan kulağa yayıldıkça, bu sayının daha da artacağı düşünülüyor.

Instagram Edits beklenenden de iyi bir çıkış yaparak zaman içinde CapCut'a ciddi bir rakip olabileceğini gösterdi ama bugün için ara çok açık. 2020'nin Nisan ayında çıkan ve özellikle TikTok kullanıcıları tarafından çok kullanılan CapCut, aradan geçen beş yılda 1.22 milyar indirmeye ulaştı. Bu yüzden Edits'in yakın zamanda arayı kapatması söz konusu değil. Ancak CapCut'ın toplam indirme sayısını Edits'in ilk hafta performansıyla birlikte ele aldığımızda, Instagram Edits'in zamanla ne kadar büyüyebileceğini görmüş oluyoruz.

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Instagram Edits bir haftada 7 milyon indirmeye ulaştı