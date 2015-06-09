Instagram'ın tasarımı yenilendi

Facebook'un sahip olduğu video ve ağırlıklı olarak fotoğraf odaklı sosyal ağlardan Instagram, internet tarayıcılarından erişilen sürümünde tasarımsal olarak yenilendi.

Bu yeni tasarım sayesinde çok daha temiz ve beyaz rengin ağırlıkta olduğu bir arayüze geçiş yapan Instagram, böylece yayınlanan içerikleri eskiye oranla çok daha ön plana çıkartmaya başladı. Profil sayfasından fotoğraf ayrıntılarına kadar komple bir değişim geçiren servis, bu sayede sunduğu deneyimi bir seviyede daha yukarıya taşıdı.