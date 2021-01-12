Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı

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Intel’in ölçeklenebilir platformunun yeni nesli bir süredir gün yüzüne çıksa da modeller pazarda halen yer almış değil.

3. nesil Xeon Scalable üretimi başladı

Bob Swan’la yapılan röportaja göre Intel 10 nm sürecinden geçen Ice Lake kod adlı Xeon Scalable işlemcilerinin üretimine başlamış.

Bununla birlikte hacimli üretime geçilmesinin içerisinde bulunduğumuz çeyreğin sonunu bulması bekleniyor. Modellerin geniş kapsamlı satışına başlanacağı tarih ise şu an için bilinmiyor.

Diğer taraftan sunucu kanadında mavi ekip işlemcilerini büyük müşterileriyle birlikte geliştiriyor. İlk örnekleri büyük müşterilerine gönderen Intel böylelikle geri bildirimlere göre işlemcisi üzerinde iyileştirmelere ve düzeltmelere giderken müşteri kanadında ise kullanılan yazılımlar bir an önce yeni mimarilerden en iyi verimi elde eder hale getirilmiş oluyor.

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Beta diyebileceğimiz aşamaya geçildiğinde ise bazı müşterilerin nihai sürümün bir adım öncesindeki bu yongaları eğer beklendiği gibi çalışıyorsa günlük kullanıma alabiliyor.

Dahası erken mühendislik örneğindeki bu yongalar kimi zaman bu müşteriler tarafından kullanılmaya devam edilebiliyor da. Dolayısıyla sunucu kanadında perakende sürüm yonga ile beta sürecindeki erken örnekler arasındaki çizginin bulanık olduğunu söylemek mümkün.

Tüm bu işleyişin neticesinde bazı müşteriler global ölçekte henüz bilinmeyen ve performanslı donanımları herkesten önce kullanmaya başlamış oluyor.

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Intel tarafında ise stok durumunun toplu siparişleri karşılayabilir hale geleceği döneme kadar işlemciler son kullanıcı pazarında olduğu gibi duyurulmuyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi"

Bu da sunucu tarafında kullanılan duyuru, kullanıma sunma ve geniş çapta bulunabilirlik terimlerinin son kullanıcı pazarında kullanılanlarla örtüşmediği şeklinde yorumlanabilir.

https://www.anandtech.com/show/16380/intel-confirms-10nm-ice-lake-xeon-production-has-started

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