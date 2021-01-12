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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı

    3. nesil Xeon Scalable işlemcilerinin uzun süren test aşamalarının ardından firma nihai yongaların üretimine başladığını duyurdu. Hacimli üretime geçilmesi için biraz daha beklenmesi gerekecek.
    4 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı
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    Intel’in ölçeklenebilir platformunun yeni nesli bir süredir gün yüzüne çıksa da modeller pazarda halen yer almış değil.

    3. nesil Xeon Scalable üretimi başladı

    Bob Swan’la yapılan röportaja göre Intel 10 nm sürecinden geçen Ice Lake kod adlı Xeon Scalable işlemcilerinin üretimine başlamış.

    Bununla birlikte hacimli üretime geçilmesinin içerisinde bulunduğumuz çeyreğin sonunu bulması bekleniyor. Modellerin geniş kapsamlı satışına başlanacağı tarih ise şu an için bilinmiyor.

    Diğer taraftan sunucu kanadında mavi ekip işlemcilerini büyük müşterileriyle birlikte geliştiriyor. İlk örnekleri büyük müşterilerine gönderen Intel böylelikle geri bildirimlere göre işlemcisi üzerinde iyileştirmelere ve düzeltmelere giderken müşteri kanadında ise kullanılan yazılımlar bir an önce yeni mimarilerden en iyi verimi elde eder hale getirilmiş oluyor.

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    Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı

    Beta diyebileceğimiz aşamaya geçildiğinde ise bazı müşterilerin nihai sürümün bir adım öncesindeki bu yongaları eğer beklendiği gibi çalışıyorsa günlük kullanıma alabiliyor.

    Dahası erken mühendislik örneğindeki bu yongalar kimi zaman bu müşteriler tarafından kullanılmaya devam edilebiliyor da. Dolayısıyla sunucu kanadında perakende sürüm yonga ile beta sürecindeki erken örnekler arasındaki çizginin bulanık olduğunu söylemek mümkün.

    Tüm bu işleyişin neticesinde bazı müşteriler global ölçekte henüz bilinmeyen ve performanslı donanımları herkesten önce kullanmaya başlamış oluyor.

    Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı
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    Intel tarafında ise stok durumunun toplu siparişleri karşılayabilir hale geleceği döneme kadar işlemciler son kullanıcı pazarında olduğu gibi duyurulmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi"

    Bu da sunucu tarafında kullanılan duyuru, kullanıma sunma ve geniş çapta bulunabilirlik terimlerinin son kullanıcı pazarında kullanılanlarla örtüşmediği şeklinde yorumlanabilir.



    https://www.anandtech.com/show/16380/intel-confirms-10nm-ice-lake-xeon-production-has-started Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıktı artik bu intel belasi.
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    sething (sething ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yanında mini nücleer reaktör ve ultra compact dynatron mega cooler ile sadece 14599usd cik..(min 1000adetlik alımlarda geçerlidir)
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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Artık haber videoları da çekme zamanı geldi ha Metehan?
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