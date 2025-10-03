Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Nova Lake için yeni çekirdek mimarilerini duyurdu

    Intel, 2026’da çıkacak Nova Lake ve Diamond Rapids işlemcilerinde kullanılacak yeni çekirdek mimarilerini duyurdu. Nova Lake, Coyote Cove ve Arctic Wolf kombinasyonuyla gelecek.

    Intel, Nova Lake için yeni çekirdek mimarilerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel, gelecek nesil tüketici ve sunucu işlemcileri için çekirdek mimarilerini resmen doğruladı. Şirketin yayımladığı son belgelerde Nova Lake ve Diamond Rapids'in detayları yer alıyor. Nova Lake işlemciler yıl bitmeden kullanıcılarla buluşacak. İşte detaylar...

    Coyote Cove ve Arctic Wolf

    Tüketici tarafında çıkacak Nova Lake, yeni Coyote Cove performans çekirdekleri ile Arctic Wolf verimlilik çekirdeklerini bir araya getirecek. Bu kombinasyon, Panther Lake ile gelen Cougar Cove ve Darkmont çekirdek çiftinin yerini alacak. Masaüstü segmentinde Nova Lake-S işlemcilerin 52 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ve yeni LGA 1954 soketini kullanması planlanıyor.

    HX mobil serisinde ise 28 çekirdeğe kadar seçeneklerin sunulacağı belirtiliyor. Hem masaüstü hem de mobil platformların, 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Son olarak sunucu tarafında ise Diamond Rapids Xeon işlemciler, yalnızca Panther Cove P-core mimarisine dayanacak.

    İlk nesil modellerde çoklu iş parçacığı (SMT) desteği bulunmasa da, Intel bir sonraki Coral Rapids platformunda bu özelliğin geri döneceğini şimdiden doğruladı. Sızan bilgiler, Diamond Rapids’in 100'den fazla çekirdeğe sahip konfigürasyonlarla sunulabileceğini öne sürüyor. Düşük güç sınıfında ise Intel, Wildcat Lake ailesini duyurdu. Bu seri, Cougar Cove P-core ile Darkmont E-core kombinasyonuna sahip olacak ve Twin Lake'in halefi olarak konumlanacak.

    Nova Lake mimarisi, doğrudan AMD'nin 2026’da çıkması beklenen Zen 6 işlemcileriyle rekabet edecek. Özellikle yeni soket yapısı, mevcut Arrow Lake kullanıcılarının yükseltme imkanını sınırlasa da Intel, rekabete tekrar geri dönebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    O
    oldumuya 36 dakika önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deniz suyu arabaya zarar verir mi bekir avşar opel astra 1.2 t gs yorumlar taahhüt cayma bedeli lehim pastası ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum