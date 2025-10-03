Intel, Nova Lake için yeni çekirdek mimarilerini duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, gelecek nesil tüketici ve sunucu işlemcileri için çekirdek mimarilerini resmen doğruladı. Şirketin yayımladığı son belgelerde Nova Lake ve Diamond Rapids'in detayları yer alıyor. Nova Lake işlemciler yıl bitmeden kullanıcılarla buluşacak. İşte detaylar...

Coyote Cove ve Arctic Wolf

Tüketici tarafında çıkacak Nova Lake, yeni Coyote Cove performans çekirdekleri ile Arctic Wolf verimlilik çekirdeklerini bir araya getirecek. Bu kombinasyon, Panther Lake ile gelen Cougar Cove ve Darkmont çekirdek çiftinin yerini alacak. Masaüstü segmentinde Nova Lake-S işlemcilerin 52 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ve yeni LGA 1954 soketini kullanması planlanıyor.

HX mobil serisinde ise 28 çekirdeğe kadar seçeneklerin sunulacağı belirtiliyor. Hem masaüstü hem de mobil platformların, 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Son olarak sunucu tarafında ise Diamond Rapids Xeon işlemciler, yalnızca Panther Cove P-core mimarisine dayanacak.

İlk nesil modellerde çoklu iş parçacığı (SMT) desteği bulunmasa da, Intel bir sonraki Coral Rapids platformunda bu özelliğin geri döneceğini şimdiden doğruladı. Sızan bilgiler, Diamond Rapids’in 100'den fazla çekirdeğe sahip konfigürasyonlarla sunulabileceğini öne sürüyor. Düşük güç sınıfında ise Intel, Wildcat Lake ailesini duyurdu. Bu seri, Cougar Cove P-core ile Darkmont E-core kombinasyonuna sahip olacak ve Twin Lake'in halefi olarak konumlanacak.

Nova Lake mimarisi, doğrudan AMD'nin 2026’da çıkması beklenen Zen 6 işlemcileriyle rekabet edecek. Özellikle yeni soket yapısı, mevcut Arrow Lake kullanıcılarının yükseltme imkanını sınırlasa da Intel, rekabete tekrar geri dönebilir.

