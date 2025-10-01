Giriş
    Granite Rapids-WS: Intel, sonunda AMD’ye rakip oluyor

    Intel, 86 çekirdekli Granite Rapids-WS işlemcisi ile AMD Threadripper 9000WX serisine rakip oluyor. Intel, yıllardır bu alanda rekabet etmekte zorluklar yaşıyordu.

    Granite Rapids-WS: Intel, sonunda AMD’ye rakip oluyor Tam Boyutta Gör
    Intel, AMD’nin yüksek performanslı Ryzen Threadripper serisine doğrudan rakip olacak yeni bir işlemci serisi üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre Granite Rapids-WS kod adlı bu yeni işlemci, özellikle iş istasyonları için tasarlanmış ve AMD’nin Zen 5 tabanlı Ryzen 9000WX serisine karşı konumlanıyor.

    Intel'den EPYC'e rakip

    Mevcut bilgiler işlemcinin 86 çekirdek ve 172 iş parçacığına sahip olduğunu ve 4,8 GHz’e kadar hızlara ulaşabileceğini gösteriyor. Granite Rapids mimarisine dayandığı için bu işlemcinin iki adet hesaplama birimi kullanan Xeon 6787P’nin daha yüksek saatli bir versiyonu olma ihtimali yüksek. Xeon 6787P, 86 çekirdeğe sahip olmasına rağmen maksimum 3,8 GHz turbo hıza ulaşıyordu.

    86 çekirdekli yapılandırma, AMD’nin Threadripper 9995WX modeline yaklaşsa da Granite Rapids-WS’nin muhtemel olarak serinin amiral gemisi olmadığı da belirtiliyor. Granite Rapids mimarisi teorik olarak 128 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. Intel, 128 çekirdekli bir versiyon üretmek için üç hesaplama birimi kullanmak zorunda kalacak ancak 86 çekirdekli modelde yalnızca iki birim yeterli.

    Sızıntılar, Granite Rapids’in iş istasyonlarına özel versiyonlarının 128 PCIe 5.0 hattı, 8 kanallı DDR5 bellek desteği ve Intel’in eski W890 yonga seti ile uyumlu olacağını öne sürüyor.

    Intel son yıllarda Threadripper WX serisi ile rekabet edecek ciddi bir işlemci sunamıyordu. W-3500 Sapphire Rapids Refresh serisi sadece 60 çekirdeğe kadar çıkabiliyordu, oysa AMD 7000WX serisinden itibaren 96 çekirdekli modelleri piyasaya sürmüştü. Granite Rapids-WS ile Intel, iş istasyonları ve yüksek performanslı masaüstü (HEDT) segmentinde AMD’ye çekirdek sayısı açısından yaklaşma veya geçme fırsatını elde ediyor.

