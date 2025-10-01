Intel Panther Lake tanıtım tarihi paylaşıldı: 18A süreci ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in uzun zamandır beklenen Panther Lake işlemcileri için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Şirketin yeni nesil Xeon yongalarıyla birlikte sahneye çıkacak olan Panther Lake, 18A üretim sürecini temel alıyor ve yükseltilmiş hesaplama çipletleriyle geliyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise ilk kez tanıtılacak Xe3 "Celestial" GPU çekirdekleri olacak.

Panther Lake 9 Ekim'de geliyor

Paylaşılan bilgilere göre Intel, yeni nesil Panther Lake işlemcilerini Tech Tour 2025'e katılımıyla 9 Ekim'de duyuracak. Kaçıranlar için Panther Lake, Meteor Lake ve Lunar Lake’in devamı olarak mobil işlemci pazarına konumlanıyor ve 18A sürecini temel alacak. Bu düğümle birlikte Intel'in performans/watt oranında yüzde 15, yoğunlukta ise yüzde 30 iyileşme sunduğu söyleniyor.

Detaylara inersek, PTL-H serisi orta seviye dizüstülere, PTL-U serisi ise düşük güç tüketimine ve uzun pil ömrüne odaklanacak. Çekirdek tasarımı önceki sızıntılarda belirtildiği gibi 4 Performans (Cougar Cove) + 4 Verimlilik (Darkmont) + 4 Düşük Güç (LPE) çekirdeğinden oluşuyor. Hyperthreading desteği olmadan gelecek olan serinin 3.0 GHz taban frekans ile sunulması bekleniyor.

Intel'in yol haritasında Panther Lake sonrası daha büyük bir sıçrama yaratacak Nova Lake de yer alıyor. 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen bu masaüstü odaklı seri, 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen mimarisi, AMD'nin 3D V-Cache teknolojisine rakip olacak yeni bLLC önbellek tasarımı ve LGA 1954 soketi ile çıkacak. Ancak bu soket değişimi, yeni anakart ihtiyacını da beraberinde getirecek.

Granite Rapids-WS: Intel, sonunda AMD’ye rakip oluyor 4 sa. önce eklendi

Aslına bakacak olursak, Panther Lake, Intel'in 18A sürecini temel alan ilk tüketici odaklı işlemcisi olurken, Nova Lake gelecek yıl masaüstü tarafında daha geniş bir yenilik etkisi oluşturacak. 9 Ekim'de yapılacak tanıtımda Panther Lake'in tüm teknik ayrıntılarının ortaya çıkması bekleniyor.

