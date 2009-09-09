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Intel 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisini hazırlıyor
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini satışa sunan Intel, masaüstü sistemlerin yanında netbook'lar yani maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda da performans seviyesini arttırmanın planlarını yapıyor. Yıl sonuna doğru Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu duyurması ve gelişmiş özellikleriyle (entegre bellek kontrolcüsü ve grafik birimi) şimdiden merak uyandırmayı başaran Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemci ailesini duyurması bekleniyor. Intel'in yeni işlemci ailesi kapsamında kullanıma sunacağı düşük güç tüketimli yeni mobil işlemcilerden birisi de Atım N470 olacak.

Her ne kadar yüksek hızlı bazı modellerİ olsa bile, Intel netbook pazarı için şu an yaygın olarak 1.6GHz hızında Atom işlemci modellerini kullanmakta. Firmanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurmayı planladığı Atom N470 işlemcisinin ise 1.83GHz'de çalışacağı belirtiliyor. Tek çekirdekli tasarıma sahip olan ancak Hyper-Threading desteği ile çoklu (2x1) izlek desteği ile birlikte gelecek yeni işlemci, 200MHz hızında çalışan entegre grafik birimine ve 667MHz DDR2 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsünü bünyesinde barındıracak.

BGA 22x22mm paket yapısına sahip olacak Atom N470 işlemcisiyle birlikte Intel, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 modelini de yine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunacak.


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kuruwa 9 yıl
amd neo kullnadım atomdan aha iyiler kı neo 2 iyi çıkar inşallah atom lar çok kötü ama ht ile bi nebze iyi olabilirler ama neo 1 kullanan birisiyim 2 yide gerçekten merak etmekteyim aom çok geç gelişiyor sebebide rakip yoktu neo 2 yi duyunca nasılda hemen hafif vitese kattılar atomu
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VenomS 9 yıl
ilk çıkan atomlar bile 2,2Ghz oc ile çıkıyorlardı bu ne şimdi 1,83Ghz tipik intel işte
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Mertcan. 9 yıl
Intel'in atom işlemcilerinde hızlı bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz bu benim gibi gezgin oyuncular için çok iyi , netbooklarda bile notebook performansı alabileceğiz inşallah bu gidişle yakında :)
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