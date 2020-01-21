Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir

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Yarı iletken üreticisi Intel stok sıkıntısı yaşadığı şu günlerde bir yandan da üretim tekniğini güncel bir seviyeye çekmekte de güçlük yaşıyor.

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Intel geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES fuarında ilk nesil GPU’sunu görücüye çıkardı. Düşük güç tüketimiyle öne çıkan çözüm buna bağlı olarak mütevazi performans profiline sahip. Haliyle donanım severlerin gözü Intel’den gelecek daha güçlü modellerde.

Intel, GPU'su için TSMC'ye başvurabilir

Görünüşe göre firma yüksek performanslı modelini 2. nesil olarak tanıtacak ve modelde Ponte Vecchio GPU’sunu temel alan bir yongaya yer verilecek. Dahası DG2'de 7 nm üretim tekniğini kullanacak Intel kendi üretim bantlarının yerine TSMC’ninkileri tercih edebilir.

Ayrıca Bkz. "Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü"

Hali hazırda 10 nm’ye yavaş yavaş geçiş yapan teknoloji devi gerek kendi nodunun maliyet açısından hazır olmaması gerekse de kendi üretim bantlarını işlemci kanadına ayırmak istemesi sebebiyle şu günlerde siparişlere güçlükle yetişen TSMC’ye başvurmuş olabilir.

https://wccftech.com/intel-xe-dg2-gpu-tsmc-7nm-process-node-2022-launch-rumor/

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