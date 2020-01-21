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    Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir

    Intel’in geçtiğimiz CES 2020 fuarında tanıttığı ilk nesil harici ekran kartının ardından gözler daha kaslı çözümlerin üzerinde.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir
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    Yarı iletken üreticisi Intel stok sıkıntısı yaşadığı şu günlerde bir yandan da üretim tekniğini güncel bir seviyeye çekmekte de güçlük yaşıyor.

     

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    Intel geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES fuarında ilk nesil GPU’sunu görücüye çıkardı. Düşük güç tüketimiyle öne çıkan çözüm buna bağlı olarak mütevazi performans profiline sahip. Haliyle donanım severlerin gözü Intel’den gelecek daha güçlü modellerde.

    Intel, GPU'su için TSMC'ye başvurabilir

    Görünüşe göre firma yüksek performanslı modelini 2. nesil olarak tanıtacak ve modelde Ponte Vecchio GPU’sunu temel alan bir yongaya yer verilecek. Dahası DG2'de 7 nm üretim tekniğini kullanacak Intel kendi üretim bantlarının yerine TSMC’ninkileri tercih edebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü"

    Hali hazırda 10 nm’ye yavaş yavaş geçiş yapan teknoloji devi gerek kendi nodunun maliyet açısından hazır olmaması gerekse de kendi üretim bantlarını işlemci kanadına ayırmak istemesi sebebiyle şu günlerde siparişlere güçlükle yetişen TSMC’ye başvurmuş olabilir.



    https://wccftech.com/intel-xe-dg2-gpu-tsmc-7nm-process-node-2022-launch-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Edward Teach 4 sa.
    intel bu kart işine işlemcilerine koymak için girdi bence.şu andakiler ya amd'den ya nvidia'dan lisanslı.amd ve nvidia'yı devirme gibi bir planı yoktur mütevazi performans demiş adamlar 2060 giriş diyorsunuz.felç olmuş yeni yürümeye başlamış birinden usain bolt'u da geçersin artık 100 metrede demek kadar saçma.
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    forvet09 4 sa.
    1500 -2000 TL fiyatı ile gtx2060 performansı başlangıç için çok iyi olur.
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    Cpt. MacMillan 5 sa.
    İntel sarsılan imajı ile işlemci pazarında hızla değer kaybediyorken sükse yapması biraz zor gibi
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    AL3ATROS 1 gün
    Intel zamanında kazık fiyatla vermek ve geliştirme yapmadığından çekiyor.Tüketicinin zekasıyla oynamayacaklar.
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    celeroni 1 gün
    intel sadece işlemci yapsın. onu da düzgün yapsın. hem hesaplı hem de performansı yüksek işlemciler yapsın da insanlar alabilsin.
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    Relax Relax 1 gün
    18 Tflops'luk psikopat bir kart çıkar da alalım intelcim. 5120 cores, 1800 mhz de çalışsın :)
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