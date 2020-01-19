Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü

İşlemci devi Intel bu kez de iGPU çözümleri için yayınladığı güvenlik yamasıyla gündemde. Linux platformu altında test edilen yeni kaydadeğer performans düşüşüne neden oluyor.