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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü

    İşlemci devi Intel bu kez de iGPU çözümleri için yayınladığı güvenlik yamasıyla gündemde. Linux platformu altında test edilen yeni kaydadeğer performans düşüşüne neden oluyor.
    3 gün
    3,6b
    1
    21
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü
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    Yarı iletken üreticisi Intel yeniden performans düşüşüne yol açan güvenlik yamasıyla karşımıza çıktı. Linux platformu altında test edilen düzeltme özellikle de bazı nesilleri ciddi manada etkiliyor.

    Geniş çapta sistemi etkiliyor

    Linux çekirdeğini kullanan işletim sistemlerinde performans ölçümüne odaklanan Phoronix’in testlerine göre Intel’in Xeon, Pentium, Celeron ve Atom işlemcilerinde yer alan 3. Nesilden 10. Nesile kadar işlemcileri etkiliyor.

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    Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü

    Özellikle de Core i7 4790K’da bulunan Gen7 iGPU’sunda görülen performans düşüşü %42’ye ulaşırken Haswell’i takip eden işlemci ailesi Ivy Bridge olarak rapor edilmiş. %18 seviyesinde performans kaybı ölçülen testte Core i7 3770K’nın iGPU birimi terletilmiş.

    Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü

    Windows kanadında ise hissedilir performans kaybı gözlemlenmezken söz konusu güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalınmaması adına yamaların uygulanması tavsiye ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor"

    Intel’in güvenlik açıklarını kapatırken Linux çekirdeği üzerinde yükselen işletim sistemlerini kullananların performans endişelerini arttırdığı yamaya dair bir düzeltme yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.



    https://hexus.net/tech/news/graphics/138947-intel-graphics-patch-wrecks-gen7-igpu-linux-performance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Feyzuli 3 gün en beğenilen
    Intel: Dead Inside.
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    eskibirkurt 3 gün
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    Yanıtla +35
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    Spider_hip 3 gün
    3. nesilden 10. nesile kadar yuh. Linux'ta çıktıysa windows'un da eli kulağındadır. Bir kere çözdüler bu inteli sanırım. Daha ortaya çıkmayan açıkları bile muhtemeldir. Yazık 10. nesil alıp onca para verecek sonra %40 gibi ciddi güç düşüşü yaşayacak. Ula zaten 4-5 nesilde ancak o kadar güçlenebildi :D Çok şükür çok doğru zamanda inteli bırakıp ryzen 3700x e geçmişim.
    3. nesilden 10. nesile kadar yuh. Linux'ta çıktıysa windows'un da eli kulağındadır. Bir kere çözdüler bu inteli sanırım. Daha ortaya çıkmayan açıkları bile muht...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    DH Misafiri 1 gün
    alev alırdı
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    DH Misafiri 2 gün
    büyük cloud tabanlı datacenter sahipleri intele ne saydırıyorlardır.<br />onbinlerce işlemci ve linux tabanlı sunucu. digitalocean geçenlerde mail atmış intelin yaması yüzünde sistemlerde yavaşlık yaşıyoruz düzeltmek için uğraşıyor diye. amd sunucu pazarındada yaygınlaşsade bu saçmalıklardan kurtulsak.
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    -Gardiyan- 2 gün
    Nedense şaşırmıyorum intelin güvenlik açıkları haberlerine normal hayatın akışı içinde oluyormuş gibi oldu artık bu kaçıncı güvenlik açığı haberi sayamıyorum.
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    kuasudba 2 gün yeni yorumcu
    Bu güncellemeleri alıp almadığımı nasıl anlayabilirim ?

    windows kullanıyorum. bilgisayarı 2013'te aldım.

    ne kadarlık bir performans kaybı olmuş öğrenmek istiyorum.

    hiçbir fikrim yok, yardım edin lütfen.
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    Spider_hip 2 gün kuasudba
    2013'te aldıysan zaten 3. nesil falandır herhalde. Maalesef zaten intelin önceki nesillerine üst üste 4-5 tane falan açık çıktı, onlar yamandı. İşlemcisine göre, programına göre epey performans kayıpları yaşandı. Testlerini yapanlar vardı zamanında.
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    DH Misafiri 2 gün
    Linux'un sonumu geliyoordu :D
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    CWaRRioR 2 gün DH Misafiri
    Daha çok Intel'in başı dertte bence...
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    goldhand35 2 gün
    Tamam Google translate kullaniliyor tamam ama bir de yayinlamadan once okusak???
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    Ray Kurzweil 2 gün
    İntel pişmanlıktır bir daha asla tercih etmeyeceğim.
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    S.T.A.L.K.E.R. 3 gün
    12 yildir kullandigim laptop var işlemcisi ıntel hala aynı hızında ve kullanılıyor. Amd alsaydim düşünemiyorum laptopun halini
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    ebavamqko 2 gün yeni yorumcu S.T.A.L.K.E.R.
    komple forum olarak inaniyoruz..
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    classf2re 3 gün
    Intelin be taaa Laptoplarda AMD tabanlı düzgün sistemler çıksa da kurtulsak şu yahudi esnafından. Laptop vesilesiyle mecbur kıllanıyorum, habire performans düşüyor. Yıllarca AMD sistem topladım hiç başım ağrımadı.
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    3622 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

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    CVE-2019-14615, INTEL-SA-00314 ve
    5 etiket daha intel igpu intel güvenlik yaması İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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