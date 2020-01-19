Intel yayınladığı güvenlik yamasıyla Linux altında iGPU performansını %42’ye kadar düşürdü

Yarı iletken üreticisi Intel yeniden performans düşüşüne yol açan güvenlik yamasıyla karşımıza çıktı. Linux platformu altında test edilen düzeltme özellikle de bazı nesilleri ciddi manada etkiliyor.
Geniş çapta sistemi etkiliyor
Linux çekirdeğini kullanan işletim sistemlerinde performans ölçümüne odaklanan Phoronix’in testlerine göre Intel’in Xeon, Pentium, Celeron ve Atom işlemcilerinde yer alan 3. Nesilden 10. Nesile kadar işlemcileri etkiliyor.İlginizi Çekebilir Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu
Özellikle de Core i7 4790K’da bulunan Gen7 iGPU’sunda görülen performans düşüşü %42’ye ulaşırken Haswell’i takip eden işlemci ailesi Ivy Bridge olarak rapor edilmiş. %18 seviyesinde performans kaybı ölçülen testte Core i7 3770K’nın iGPU birimi terletilmiş.
Windows kanadında ise hissedilir performans kaybı gözlemlenmezken söz konusu güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalınmaması adına yamaların uygulanması tavsiye ediliyor.
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Intel’in güvenlik açıklarını kapatırken Linux çekirdeği üzerinde yükselen işletim sistemlerini kullananların performans endişelerini arttırdığı yamaya dair bir düzeltme yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
https://hexus.net/tech/news/graphics/138947-intel-graphics-patch-wrecks-gen7-igpu-linux-performance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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windows kullanıyorum. bilgisayarı 2013'te aldım.
ne kadarlık bir performans kaybı olmuş öğrenmek istiyorum.
hiçbir fikrim yok, yardım edin lütfen.
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