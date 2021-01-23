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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 2023’te yongalarının çoğunu kendisi üretecek

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız raporun ardından firmanın yeni CEO’su mali raporların açıklandığı etkinlikte konuştu. Yeni CEO Intel’in 7 nm sürecinden emin görünüyor.
    3 sa.
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 2023’te yongalarının çoğunu kendisi üretecek
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan rapor Intel’in işlemci üretimini TSMC’ye kaydıracağına işaret ediyordu. Intel’in mali raporlarının açıklandığı sunuya göre firma kendi tesislerine bağlı kalmayı tercih edecek.

    Gecikmeli gelen 7 nm süreci

    Intel’in önümüzdeki ay yeni CEO’su olacak Pat Gelsinger şimdiden Intel’in 7 nm’deki durumunu incelemeye başlamış. Yeni isim, Intel’in hali hazırda geciken planının da ertelendiği 2023 yılında 7 nm sürecine geçiş hedefinden emin görünüyor.

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    Gelsinger farklı üretim tesislerinden faydalanma seçeneğini değerlendireceklerini ancak 2023 yılında Intel’in çoğu işlemcisinin kendi döküm tesislerinden çıkacağını belirtmiş.

    Mavi ekibin yol haritasına göre 2023’ün ilk yarısında son kullanıcı pazarına sunulacak yongalarda tercih edilecek yeni teknik daha sonra sunucu pazarında da uygulanacak.

    Diğer taraftan Intel'de daha önce de görev alan Pat Gelsinger’ın önümüzdeki ay iş başı yapmasının ardından Intel planlarına dair daha fazla detayı da açıklayacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak"

    Diğer üreticilere bakacak olursak 2023’te Intel 7 nm’ye yeni geçmişken TSMC ve Samsung 3 nm nodlarında yonga üretiyor olacaklar. Intel’in pazardaki durumunu zaman gösterecek.



    https://www.tomshardware.com/news/intel-most-7nm-cpus-made-in-house-company-will-still-outsource Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Virinom (Süleyman Kenar) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Intel bugün de kendisi üretmiyor mu zaten?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mav1li (Selim ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020yi bir dünya kar ile kapatmış intel. Bu dediklerinin hiçbiri olmaz.
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