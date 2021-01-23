Intel 2023’te yongalarının çoğunu kendisi üretecek

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan rapor Intel’in işlemci üretimini TSMC’ye kaydıracağına işaret ediyordu. Intel’in mali raporlarının açıklandığı sunuya göre firma kendi tesislerine bağlı kalmayı tercih edecek.

Gecikmeli gelen 7 nm süreci

Intel’in önümüzdeki ay yeni CEO’su olacak Pat Gelsinger şimdiden Intel’in 7 nm’deki durumunu incelemeye başlamış. Yeni isim, Intel’in hali hazırda geciken planının da ertelendiği 2023 yılında 7 nm sürecine geçiş hedefinden emin görünüyor.

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Gelsinger farklı üretim tesislerinden faydalanma seçeneğini değerlendireceklerini ancak 2023 yılında Intel’in çoğu işlemcisinin kendi döküm tesislerinden çıkacağını belirtmiş.

Mavi ekibin yol haritasına göre 2023’ün ilk yarısında son kullanıcı pazarına sunulacak yongalarda tercih edilecek yeni teknik daha sonra sunucu pazarında da uygulanacak.

Diğer taraftan Intel'de daha önce de görev alan Pat Gelsinger’ın önümüzdeki ay iş başı yapmasının ardından Intel planlarına dair daha fazla detayı da açıklayacak.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak"

Diğer üreticilere bakacak olursak 2023’te Intel 7 nm’ye yeni geçmişken TSMC ve Samsung 3 nm nodlarında yonga üretiyor olacaklar. Intel’in pazardaki durumunu zaman gösterecek.

https://www.tomshardware.com/news/intel-most-7nm-cpus-made-in-house-company-will-still-outsource

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