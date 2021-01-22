Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak

Mavi ekip uzun yılların ardından 10 nm’ye adım atmaya hazırlanıyor. Firmanın mali performans verilerinin yanı sıra yatırımcılarla ümit veren haberler paylaşıldı.
Üst üste 5 yıldır rekor gelir
Intel’in son mali verilerine göre firma ardı ardına 5. yılda da rekor gelir açıkladı. Donanımseverleri ilgilendiren detaylarsa önümüzdeki dönemde sunulacak çözümler.İlginizi Çekebilir Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi
Bob Swan’ın açıklamasına göre veri merkezlerine yönelik geliştirilen Sapphire Rapids platformunda bu yıl üretime hazır aşamasına gelinecek.
Alder Lake
ARM’ın big.LITTLE mimarisi benzeri anlayışla geliştirilecek Alder Lake işlemcileri ise bu yılın ikinci yarısında üretime hazır hale gelecek.
Gracemont ve Golden Cove çekirdeklerinin iş yüküne göre işlemi devralacağı yongalar LGA 1700 soketli anakartlar üzerinde çalışacak ve hali hazırda Tiger Lake işlemcilerinin üretildiği 10 nm SuperFin nodundan çıkacak.
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DDR5 ve PCIe 5.0 standartlarıyla gelecek işlemcilerde üretime hazır adımından kısa bir süre sonra hacimli üretim aşamasına geçileceğini söyleyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/intel-ceo-reaffirms-alder-lake-cpus-will-be-qualified-for-production-in-2h-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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