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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak

    Intel’in CEO’su Bob Swan yaptığı açıklamada merak edilen Alder Lake’e değindi. Firmanın hibrit işlemci tasarımına geçeceği Alder Lake yongalarında işler yolunda gidiyor.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak
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    Mavi ekip uzun yılların ardından 10 nm’ye adım atmaya hazırlanıyor. Firmanın mali performans verilerinin yanı sıra yatırımcılarla ümit veren haberler paylaşıldı.

    Üst üste 5 yıldır rekor gelir

    Intel’in son mali verilerine göre firma ardı ardına 5. yılda da rekor gelir açıkladı. Donanımseverleri ilgilendiren detaylarsa önümüzdeki dönemde sunulacak çözümler.

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    Bob Swan’ın açıklamasına göre veri merkezlerine yönelik geliştirilen Sapphire Rapids platformunda bu yıl üretime hazır aşamasına gelinecek.

    Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak
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    Alder Lake

    ARM’ın big.LITTLE mimarisi benzeri anlayışla geliştirilecek Alder Lake işlemcileri ise bu yılın ikinci yarısında üretime hazır hale gelecek.

    Gracemont ve Golden Cove çekirdeklerinin iş yüküne göre işlemi devralacağı yongalar LGA 1700 soketli anakartlar üzerinde çalışacak ve hali hazırda Tiger Lake işlemcilerinin üretildiği 10 nm SuperFin nodundan çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti"

    DDR5 ve PCIe 5.0 standartlarıyla gelecek işlemcilerde üretime hazır adımından kısa bir süre sonra hacimli üretim aşamasına geçileceğini söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/intel-ceo-reaffirms-alder-lake-cpus-will-be-qualified-for-production-in-2h-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hiç Alder Lake maya tutar mı Intel?
    Yanıtla +1
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    Lorenzo__ 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    "strong progress on 7nm"

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    6 6s 19 dk. ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Her üretici yaptığı üretime bir ad veriyor, referans alınacak standarta uymuyorlar. Intel de çıkmış demiş 10nm ama kimilerinin 7nm dediklerinden iyi. Yoksa tabi ki 10nm olan şey 10nm dir. Üreticiler biri çıkıp senin 10nm dediğin yoğunluktaki çipe 5nm derse, sen de haklı olarak belirtme gereği duyarsın. Nedense bu konu forumda çok sulandırılıyor.
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