Intel 300 serisi işlemciler doğrulandı: Celeron geri mi dönüyor?

Intel 300 serisi işlemciler ortaya çıktı: Celeron geri mi dönüyor.
Intel 310 işlemci, 2024'ün başlarında piyasaya çıkacağı açıklanan Intel 300'ü takip ediyor. Kaçıranlar için şirketin 2023'ün ortalarından bu yana, giriş seviyesi CPU'lar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Bunların Intel 300 serisi olduğu da artık doğrulanmış durumda. Aktarıldığı kadarıyla Efficient (küçük) çekirdekler üzerine kurulan bu seri, çift çekirdekli konfigürasyonlarda geliyor.
Daha önce Intel 300'ün 82 dolar fiyatla 3,9GHz saat hızına sahip olduğundan bahsetmiştik. Intel'in belirttiğine göre bu serinin hedef kitlesi PC/Client/Tablet cihazları olacak. Ancak, bu cihazların masaüstü formatında olması çelişkili bir durum yaratıyor. Dolayısıyla gömülü sistemler için daha uygun olabilir. Zira UHD Graphics 710'a sahip bu işlemciler, 5K 120 Hz görüntü çıkışı ve büyük ekranlı paneller için yeterli güce sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.