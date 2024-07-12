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    Anlık Bildirim

    Intel 300 serisi işlemciler doğrulandı: Celeron geri mi dönüyor?

    Intel, Raptor Lake serisi için Intel 310 adında yeni bir çift çekirdekli CPU hazırlıyor gibi görünüyor. Geekbench'ten alınan bilgilere göre işlemci 4.1 GHz'e kadar hıza ulaşacak.
    Intel 300 serisi işlemciler doğrulandı: Celeron geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi Raptor Lake mimarisinin ardından uzun süredir kullanılan Celeron ve Pentium markalarını sonlandırdı. Her nesilde yalnızca bir avuç Pentium veya Celeron modeli tanıtıldığı düşünüldüğünde ise, bu biraz ilginç karşılanmıştı. Ancak çift çekirdekli işlemciler bir süre daha raflarda kalabilir. Geçtiğimizde saatlerde, yeni bir "Intel 310" işlemci modeli ortaya çıktı. 

    Intel 300 serisi işlemciler ortaya çıktı: Celeron geri mi dönüyor. 

    Intel 310 işlemci, 2024'ün başlarında piyasaya çıkacağı açıklanan Intel 300'ü takip ediyor. Kaçıranlar için şirketin 2023'ün ortalarından bu yana, giriş seviyesi CPU'lar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Bunların Intel 300 serisi olduğu da artık doğrulanmış durumda. Aktarıldığı kadarıyla Efficient (küçük) çekirdekler üzerine kurulan bu seri, çift çekirdekli konfigürasyonlarda geliyor. 

    Intel 300 serisi işlemciler doğrulandı: Celeron geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Geekbench'ten alınan listeye baktığımızda, Intel 310'un 4,1GHz saat hızına ulaştığı görülüyor. İşlemcinin yükseltilmiş saat hızına sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Tek iyi haber, Hyperthreading'in desteklenmesi. Bununla birlikte yeni işlemci, platformun tek çekirdek testlerinden 2.152, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.254 puan alıyor. 

    Daha önce Intel 300'ün 82 dolar fiyatla 3,9GHz saat hızına sahip olduğundan bahsetmiştik. Intel'in belirttiğine göre bu serinin hedef kitlesi PC/Client/Tablet cihazları olacak. Ancak, bu cihazların masaüstü formatında olması çelişkili bir durum yaratıyor. Dolayısıyla gömülü sistemler için daha uygun olabilir. Zira UHD Graphics 710'a sahip bu işlemciler, 5K 120 Hz görüntü çıkışı ve büyük ekranlı paneller için yeterli güce sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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