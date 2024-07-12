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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi Raptor Lake mimarisinin ardından uzun süredir kullanılan Celeron ve Pentium markalarını sonlandırdı. Her nesilde yalnızca bir avuç Pentium veya Celeron modeli tanıtıldığı düşünüldüğünde ise, bu biraz ilginç karşılanmıştı. Ancak çift çekirdekli işlemciler bir süre daha raflarda kalabilir. Geçtiğimizde saatlerde, yeni bir "Intel 310" işlemci modeli ortaya çıktı.

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Intel 310 işlemci, 2024'ün başlarında piyasaya çıkacağı açıklanan Intel 300'ü takip ediyor. Kaçıranlar için şirketin 2023'ün ortalarından bu yana, giriş seviyesi CPU'lar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Bunların Intel 300 serisi olduğu da artık doğrulanmış durumda. Aktarıldığı kadarıyla Efficient (küçük) çekirdekler üzerine kurulan bu seri, çift çekirdekli konfigürasyonlarda geliyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench'ten alınan listeye baktığımızda, Intel 310'un 4,1GHz saat hızına ulaştığı görülüyor. İşlemcinin yükseltilmiş saat hızına sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Tek iyi haber, Hyperthreading'in desteklenmesi. Bununla birlikte yeni işlemci, platformun tek çekirdek testlerinden 2.152, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.254 puan alıyor.

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Daha önce Intel 300'ün 82 dolar fiyatla 3,9GHz saat hızına sahip olduğundan bahsetmiştik. Intel'in belirttiğine göre bu serinin hedef kitlesi PC/Client/Tablet cihazları olacak. Ancak, bu cihazların masaüstü formatında olması çelişkili bir durum yaratıyor. Dolayısıyla gömülü sistemler için daha uygun olabilir. Zira UHD Graphics 710'a sahip bu işlemciler, 5K 120 Hz görüntü çıkışı ve büyük ekranlı paneller için yeterli güce sahip.

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Intel 300 serisi işlemciler doğrulandı: Celeron geri mi dönüyor?