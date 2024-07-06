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    Anlık Bildirim

    Intel, 10.nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini kesiyor

    Intel, 10. nesil işlemciler için üretim durdurma kararı aldı. Toplamda üç farklı seriden 30 işlemci artık üretilmeyecek. Üstelik bu listeye Core i9-12900KS'nin de dahil olması bekleniyor.
    Intel, 30'dan fazla işlemcinin üretimini kesiyor: İşte o modeller Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi her yıl yeni işlemci modelleri piyasaya sürüyor ve buna bağlı olarak bazı modeller de sessiz sedasız üretimden kalkıyor. Şimdi ise CPU devi, 10.nesil birçok işlemcinin üretimini durduracağını açıkladı. Paylaşılan işlemcilerde daha 2 yaşında olanlar var. Gelin listeye hep birlikte göz atalım.

    14nm dönemi sona eriyor

    ZDNET tarafından sızdırılan belgeye göre Intel, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya çıkan 10.Nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini durdurma kararı aldı. Paylaşılan listede, giriş seviyesi Pentium Gold ve Celeron modellerinden orta seviye işlemcilere (Core i5-10400F/10500/10600 ve iş istasyonu Xeon W-1250’ye kadar 30 farklı model bulunuyor. 

    Ayrıca sürpriz bir biçimde Intel, bu listeye Core i9-12900KS'nin de ekleneceğini duyurdu. Kaçıranlar için 12. nesil Alder Lake serisinin amiral gemisi modeli, yaklaşık iki yıl önce tanıtıldı ve 5,8 GHz saat hızına ulaşan ilk işlemciydi. Yapılan açıklamaya göre CPU'nun resmi olarak Temmuz 2025'te üretimden kaldırılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla halen bir yıl var, ancak son yaklaşıyor.

    Intel, 30'dan fazla işlemcinin üretimini kesiyor: İşte o modeller Tam Boyutta Gör
    Unutmadan, paylaşılan liste hem kutulu hem de kutusuz sürümleri kapsıyor ve bu işlemciler için yerel dağıtım kanalları aracılığıyla garanti ve diğer hizmetlerin devam edeceğini hatırlatalım.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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