Intel, 10.nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini kesiyor

14nm dönemi sona eriyor
ZDNET tarafından sızdırılan belgeye göre Intel, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya çıkan 10.Nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini durdurma kararı aldı. Paylaşılan listede, giriş seviyesi Pentium Gold ve Celeron modellerinden orta seviye işlemcilere (Core i5-10400F/10500/10600 ve iş istasyonu Xeon W-1250’ye kadar 30 farklı model bulunuyor.
Ayrıca sürpriz bir biçimde Intel, bu listeye Core i9-12900KS'nin de ekleneceğini duyurdu. Kaçıranlar için 12. nesil Alder Lake serisinin amiral gemisi modeli, yaklaşık iki yıl önce tanıtıldı ve 5,8 GHz saat hızına ulaşan ilk işlemciydi. Yapılan açıklamaya göre CPU'nun resmi olarak Temmuz 2025'te üretimden kaldırılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla halen bir yıl var, ancak son yaklaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.