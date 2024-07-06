Intel, 10.nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini kesiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi her yıl yeni işlemci modelleri piyasaya sürüyor ve buna bağlı olarak bazı modeller de sessiz sedasız üretimden kalkıyor. Şimdi ise CPU devi, 10.nesil birçok işlemcinin üretimini durduracağını açıkladı. Paylaşılan işlemcilerde daha 2 yaşında olanlar var. Gelin listeye hep birlikte göz atalım.

14nm dönemi sona eriyor

ZDNET tarafından sızdırılan belgeye göre Intel, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya çıkan 10.Nesil Comet Lake işlemcilerin üretimini durdurma kararı aldı. Paylaşılan listede, giriş seviyesi Pentium Gold ve Celeron modellerinden orta seviye işlemcilere (Core i5-10400F/10500/10600 ve iş istasyonu Xeon W-1250’ye kadar 30 farklı model bulunuyor.

Intel 800 serisi anakartlar sızdı: İşte Z890, B860 ve dahası 1 gün önce eklendi

Ayrıca sürpriz bir biçimde Intel, bu listeye Core i9-12900KS'nin de ekleneceğini duyurdu. Kaçıranlar için 12. nesil Alder Lake serisinin amiral gemisi modeli, yaklaşık iki yıl önce tanıtıldı ve 5,8 GHz saat hızına ulaşan ilk işlemciydi. Yapılan açıklamaya göre CPU'nun resmi olarak Temmuz 2025'te üretimden kaldırılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla halen bir yıl var, ancak son yaklaşıyor.

Tam Boyutta Gör Unutmadan, paylaşılan liste hem kutulu hem de kutusuz sürümleri kapsıyor ve bu işlemciler için yerel dağıtım kanalları aracılığıyla garanti ve diğer hizmetlerin devam edeceğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, 30'dan fazla işlemcinin üretimini kesiyor: İşte o modeller