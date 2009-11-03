Intel 3.2GHz'de çalışan Xeon W3565 işlemcisini duyurdu

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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesini yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından kullanıma sunulan Xeon W3565 isimli yeni model, Nehalem mimarisini temel alıyor ve LGA1366 soket yapısını kullanıyor. Saat hızı 3.2GHz olarak belirlenen dört çekirdekli yeni işlemci, SMT teknolojisiyle çoklu izlek desteği sunuyor ve 8 iş parçacağını işleyebiliyor. QPI veri yolu hızı 4.8 GT/s olarak açıklanan Xeon W3565'te 8MB seviye 3 bellek kapasitesine yer verilirken, ısıl güç tasarımı ise 130 Watt olarak belirlenmiş.

Intel'in yüksek performanslı sunucular için hazırladığı Xeon W3565 işlemcisi adetli alımlarda 562$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunuluyor.