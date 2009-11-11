Intel 32nm işlemcilerini 10 Aralık'ta satışa sunuyor

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Yarıiletken dünyasının lider ismi Intel, endüstride ilk defa 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı x86 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Nehalem mimarisinden sonraki adım olarak ileri fabrikasyon sürecinde güncellemeye giderek 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacak olan firmanın yeni işlemcileri,10 Aralık'ta kullanıma sunulacak.

Clarkdale serisi altında masaüstü, Arrendale serisi altında ise mobil işlemcilerini tanıtacak olan firma yeni modellerini Core i3 ve Core i5 serileri altında konumlandıracak. Yeni işlemcileriyle birlikte çipset gamını da güncelleyecek olan Intel, Q57, H57 ve H55 gibi P55 ile kıyaslandığında entegre grafik birimi için eklenen FDI (Flexible Display Interface) veri yolu teknolojisiyle ayrılan yeni yonga setlerini de pazara sunacak. Son kullanıcıların 10 Aralık'tan itibaren satın alabileceği Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemler ise 7 Ocak ile birlikte kullanıma sunulacaklar.