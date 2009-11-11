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Intel 32nm işlemcilerini 10 Aralık'ta satışa sunuyor

9 yıl
12,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm işlemcilerini 10 Aralık'ta satışa sunuyor
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Yarıiletken dünyasının lider ismi Intel, endüstride ilk defa 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı x86 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Nehalem mimarisinden sonraki adım olarak ileri fabrikasyon sürecinde güncellemeye giderek 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacak olan firmanın yeni işlemcileri,10 Aralık'ta kullanıma sunulacak.

Clarkdale serisi altında masaüstü, Arrendale serisi altında ise mobil işlemcilerini tanıtacak olan firma yeni modellerini Core i3 ve Core i5 serileri altında konumlandıracak. Yeni işlemcileriyle birlikte çipset gamını da güncelleyecek olan Intel, Q57, H57 ve H55 gibi P55 ile kıyaslandığında entegre grafik birimi için eklenen FDI (Flexible Display Interface) veri yolu teknolojisiyle ayrılan yeni yonga setlerini de pazara sunacak. Son kullanıcıların 10 Aralık'tan itibaren satın alabileceği Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemler ise 7 Ocak ile birlikte kullanıma sunulacaklar.


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yc#1 9 yıl
Core i5 750 ve Core i7 800 serisini de en kısa zamanda 32nm üretim teknolojisiyle görmek istiyoruz.
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yelkowan 9 yıl
1366 socketde bir tane alınabilir işlemci kalmadı bir iki ay önce zorda olsa 1800TL'ye 1366 socket işlemcili sadece kasa toplayabiliyorduk. şimdi imkansız.

LGA 1366'nın en alınabilir işlemcisi CORE i7 920 alınabilir dediyime bakmayın fiyatı 614TL.

Tek dileğim core i5 ve core i3 ün intelin içinde patlaması core i5 dizmektensa AMD AM3 dizmek daha mantıklı umarım herkes core i5 yerine AM3'e yönelir...
32nmde uygun fiyatlı LGA 1366 işlemci yaparlarsa başka...
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-MoDeStUs- 9 yıl
her yeni çıkan üründe hep aynı şeyleri demekten bıkmadınızmı..yok artık bunları almaktan bıktık yok kazıklandık yok şu yok bu..sanki görende kafanıza silah dayatıp bunları al diyen var..kendi adıma teknolojinin böyle ilerlemesinden çok memnunum..bu sayede 1-2 nesil geriden teknolojiyi takip ederek ucuza performans yakalamış oluyorum..size yeni çıkan ürünü alıp kazığı sonuna kadar yiyin diyende yok..10 yıl önce olaylar nasılsa şimdide aynı.bu değişmeyen bir kanun..ilk çıkan ürünlere kefalleme atlayanlar sayesinde arge masrafı çıkıp sabırla bekleyenler ucuza günü çıkarmış oluyor.olay budur..
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_hijack_ 9 yıl
arkadaşlar bu gpulara neden gpu çarpanı gbi bşe konulmuyo yda konulamıyo bilgilendirirseniz sevinirm
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MegaWolt38 9 yıl
Yav hikaye bunlar...her gün işlemci çıkarır bunlar. yok lga 77, 1156 1366 bilmem ne...oldu canım hepsi için ayrı anakart alalım ayrı işlemci-ram alalım...başka bir arzunuz?
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cavador 9 yıl

MegaWolt38

Yav hikaye bunlar...her gün işlemci çıkarır bunlar. yok lga 77, 1156 1366 bilmem ne...oldu canım hepsi için ayrı anakart alalım ayrı işlemci-ram alalım...başka bir arzunuz?



aynene dediğin gibi 1366 için ona uygun bord soğutma ve 3 kanal bellek kiti al , 1156da hiçbirini doğrudüzgün kullanama


intelin yeni satış standartları elimde cok fazla zarar ediceğim donanım bırakıyor ilerde yükselticeğim hiçbişeyi kullanamamı istemiyor
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DarkSidesOfMe 9 yıl
çok hızlı bir geçiş yaşanıyor üretim sıkıntı doğar mı acaba diye düşünüyor insan !
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KANUNI61 9 yıl
F.@.T.İ.H
11.11.2009 Saat: 23:16
32nm daha düsük maliyet demek bakalım KAZIKÇI İNTEL in fiyatlarında degişiklik olacak mı ?
sanmam iltel politikası asla ucuza satma der :)
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WinteR 9 yıl
32 nm daha düşük maliyet mi ??? Gram hesabı mı yapıyorsunuz? 32 nm için yapılan fabrikalar, ar-ge, yeni tasarımlar bedava mı?
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AtiMX4 9 yıl
haydaaaaaaaaaaa daha yeni işlemci aldık :D
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d_projekt 9 yıl
saol epirus
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acbold 9 yıl
hadi hayırlısı...
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sendemail 9 yıl
şu ibm girse de desktop,laptop pazarına
tozu dumana katsa...
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Hobar 9 yıl
performans olarak i serisi zaten iyi. fiyat olarak düşse yeter ama zaten satılan işlemcilerin %70 i intel. dolayısıyla amd karşısına yeni bir işlemci ile çıkmadan(2011 e kadar olmayacak gibi) indirim yapmaz. zaten satılıyor satılan işlemcide indirime gitmez düşen maliyetlerle daha çok kar elde etmeye çalışır. intelden hisse senedi almak lazım aslında :D
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sadtneverdie 9 yıl
Hobar

performans olarak i serisi zaten iyi. fiyat olarak düşse yeter ama zaten satılan işlemcilerin %70 i intel. dolayısıyla amd karşısına yeni bir işlemci ile çıkmadan(2011 e kadar olmayacak gibi) indirim yapmaz. zaten satılıyor satılan işlemcide indirime gitmez düşen maliyetlerle daha çok kar elde etmeye çalışır. intelden hisse senedi almak lazım aslında :D


%80
adamların indirim yapmak için en ufak nedeni yok. rakipsizliğin kötü yanı amd 99 dolara 4 çekirdek çıkarıyor ama pazarlama stratejisi sayesinde satamıyor. durum böyle olunca adamlar 2000 lirayada işlemci satıyor.

ayrıca bazıları hala 1156 1366 geyiği yapıyor. oyun oynayacaksan 1156 iş yapacaksan yada yağı fazla buldun sürecek yer arıyosan 1366 alırsın bunu anlamak çok zor olmamalı ama bazıları hala anlamıyor. lga775 bıle su an gayet yeterlı neye tepki gösteriyorsunuz?
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