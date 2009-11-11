Intel 32nm işlemcilerini 10 Aralık'ta satışa sunuyor

Yarıiletken dünyasının lider ismi Intel, endüstride ilk defa 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı x86 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Nehalem mimarisinden sonraki adım olarak ileri fabrikasyon sürecinde güncellemeye giderek 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacak olan firmanın yeni işlemcileri,10 Aralık'ta kullanıma sunulacak.
Clarkdale serisi altında masaüstü, Arrendale serisi altında ise mobil işlemcilerini tanıtacak olan firma yeni modellerini Core i3 ve Core i5 serileri altında konumlandıracak. Yeni işlemcileriyle birlikte çipset gamını da güncelleyecek olan Intel, Q57, H57 ve H55 gibi P55 ile kıyaslandığında entegre grafik birimi için eklenen FDI (Flexible Display Interface) veri yolu teknolojisiyle ayrılan yeni yonga setlerini de pazara sunacak. Son kullanıcıların 10 Aralık'tan itibaren satın alabileceği Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemler ise 7 Ocak ile birlikte kullanıma sunulacaklar.
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LGA 1366'nın en alınabilir işlemcisi CORE i7 920 alınabilir dediyime bakmayın fiyatı 614TL.
Tek dileğim core i5 ve core i3 ün intelin içinde patlaması core i5 dizmektensa AMD AM3 dizmek daha mantıklı umarım herkes core i5 yerine AM3'e yönelir...
32nmde uygun fiyatlı LGA 1366 işlemci yaparlarsa başka...
aynene dediğin gibi 1366 için ona uygun bord soğutma ve 3 kanal bellek kiti al , 1156da hiçbirini doğrudüzgün kullanama
intelin yeni satış standartları elimde cok fazla zarar ediceğim donanım bırakıyor ilerde yükselticeğim hiçbişeyi kullanamamı istemiyor
11.11.2009 Saat: 23:16
32nm daha düsük maliyet demek bakalım KAZIKÇI İNTEL in fiyatlarında degişiklik olacak mı ?
sanmam iltel politikası asla ucuza satma der :)
tozu dumana katsa...
%80 adamların indirim yapmak için en ufak nedeni yok. rakipsizliğin kötü yanı amd 99 dolara 4 çekirdek çıkarıyor ama pazarlama stratejisi sayesinde satamıyor. durum böyle olunca adamlar 2000 lirayada işlemci satıyor.
ayrıca bazıları hala 1156 1366 geyiği yapıyor. oyun oynayacaksan 1156 iş yapacaksan yada yağı fazla buldun sürecek yer arıyosan 1366 alırsın bunu anlamak çok zor olmamalı ama bazıları hala anlamıyor. lga775 bıle su an gayet yeterlı neye tepki gösteriyorsunuz?