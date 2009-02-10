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Intel, 32nm üretim teknolojisi için 7 milyar dolarlık yatırım yapıyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, 32nm üretim teknolojisi için 7 milyar dolarlık yatırım yapıyor
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Intel'in tik-tak stratejisinden daha önceki haberlerimizde sık sık bahsetmiştik. Firma 2 yıllık döngüler içerisinde mikroişlemci mimarisinde ve üretim teknolojisinde sıçramayı hedefliyor. 2007 yılının sonuna doğru 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan geçtiğimiz Kasım ayında da Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyuran Intel, bu yılın ikinci yarısı itibariyle de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada, devam eden olumsuz ekonomik koşullara rağmen 32nm üretim teknolojisine yönelik yatırımlarına ve çalışmalarına devam edeceklerini açıklayan Intel tepe yöneticisi Paul Otelli'nin bu ifadeleri, Intel tarafından yapılan yeni bir açıklamayla netliğe kavuşturularak Amerika'da bulunan tesislere yeni üretim teknolojisine yönelik olarak ciddi bir yatırım yapılacağı bildirdi.

Oregon, Arizona ve New Mexico'daki üretim tesislerine yapılacak yatırım ile 32nm üretim teknolojisine yönelik üretim kapasitesi ve üretim yeteneklerinin geliştirilmesi bekleniyor. Miktarı itibariyle Intel'in önemli hamlelerinden biri olan 7 milyar dolarlık operasyonu takiben özellikle yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin - herhangi bir erteleme olmaz ise - gündeme gelmesi bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
güzel haber
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ramiX 10 yıl
siz asıl 22 nm de inteli görün bakalım AMD mi önce muhtemel ortağı IBM ile geçecek mi yoksa her zamanki gibi beklentileri vermeyerek bir adım geriden mi gelecek?
ençok merak ettiğim bu ;)
hem nm olrak küçülme hem mimarı bakalım nasil birşey olacak
FUSION mu NAHLEM mi? gerçi Nahlemler çok revizyonlardan ve mimaride önemli düzeltmeler ile gelecek sonuçta ne olacak? Amd sessiz sessiz gelip Ati deki gibi yapacak? :))
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enrique 10 yıl
@ihtiyar delikanlı, iyi oku, arkadaş türkiyenin dış borcu demiş, devletin borcu dememiş, Türkiye dedinmi geneldir, bende ona göre yazdım. devlete gelecek olursak sadece 2008 de 8,3 milyar dolar dış borç ödendi. devlet 2008 dahil 5 yıllık planda 98 milyar dolar dış borç ödeyecek, bunun 35 milyar doları faiz. devletin borcuydu yok özel sektörün borcuydu diye kimse kimseye pembe tablo çizmesin rakamlar ortada. yani intel aşşa yukarı devletin 1 yıllık borç taksidi kadar yatırım yapıyor.
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Born2Bekiller 10 yıl
düsük nm düsük maliyettir ama tüketiciye düşük fiyat olarak yansımaz. NEDEN diye sorabilirsiniz? Milyar dolarlar dokmüş adamlar....
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buraoca2 10 yıl
Evet teknoloji düşünülenden daha hızlı ilerliyor. Çok önceden bir açıklama yapmışlardı 45 nm'nin altına inme süreci gecikecek diye. Teknoloji durmak bilmiyor; biraz fazla hızlanıyor gibi. Ceplerimiz günden güne daha hızlı boşalıyor :D
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Thehunt 10 yıl
intel biraz durulsa ya da tekelliğin tadını çıkarmayı bıraksa da insanlar kurduğu sistemlerden zevk alsa artk.bune kardeşim tamam teknoloji gelişmesi iyi bişey ama abartmanın da anlamı yok!!en azından ağırdan al daha ddr3 ler ucuzlamadan ddr2 ler silinicek nerdeyse piyasadan ddr5-7-9 derken...
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ona2000 10 yıl
Adamlarda para var ..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
özel sektör borcu nezamandır devletin borcu sayılıyo enrique?? intel değilmi ya amerikaya ya israile kurar tesislerini
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enrique 10 yıl
onun dış borcu kapatması için 7 ile çarpıp yanına bide 0 koyman lazım :S
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birolhan1 10 yıl
puff türkiyenin dış borcunu kapatır o yaww.
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StreamRolleR 10 yıl
7 milyar dolar fazla deilmi :D
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cavador 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

7 milyar dolar fazla deilmi :D



Türkiyenin borcu 300 milyar $ , ampül gelmeden evvel 85milyar $ dı
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