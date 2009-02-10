Intel, 32nm üretim teknolojisi için 7 milyar dolarlık yatırım yapıyor

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Intel'in tik-tak stratejisinden daha önceki haberlerimizde sık sık bahsetmiştik. Firma 2 yıllık döngüler içerisinde mikroişlemci mimarisinde ve üretim teknolojisinde sıçramayı hedefliyor. 2007 yılının sonuna doğru 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan geçtiğimiz Kasım ayında da Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyuran Intel, bu yılın ikinci yarısı itibariyle de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada, devam eden olumsuz ekonomik koşullara rağmen 32nm üretim teknolojisine yönelik yatırımlarına ve çalışmalarına devam edeceklerini açıklayan Intel tepe yöneticisi Paul Otelli'nin bu ifadeleri, Intel tarafından yapılan yeni bir açıklamayla netliğe kavuşturularak Amerika'da bulunan tesislere yeni üretim teknolojisine yönelik olarak ciddi bir yatırım yapılacağı bildirdi.

Oregon, Arizona ve New Mexico'daki üretim tesislerine yapılacak yatırım ile 32nm üretim teknolojisine yönelik üretim kapasitesi ve üretim yeteneklerinin geliştirilmesi bekleniyor. Miktarı itibariyle Intel'in önemli hamlelerinden biri olan 7 milyar dolarlık operasyonu takiben özellikle yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin - herhangi bir erteleme olmaz ise - gündeme gelmesi bekleniyor.