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Intel 8 çekirdekli ilk işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

10 yıl
29b
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64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 8 çekirdekli ilk işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor
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Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen 3.5GHz'lik Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle "MHz" rekabetini yeniden alevlendirmesi beklenen Intel, çok çekirdekli işlemciler konusunda da ayağını gaz pedalından çekmiyor. Dört ve altı çekirdekli işlemcilerini ilk duyuran firma olarak dikkatleri üzerine çeken Intel, önümüzdeki ay tanıtılacağı belirtilen 8 sekiz çekirdekli yeni işlemcisiyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Intel'in 8-12 Şubat tarihleri arasında San Francisco'da gerçekleştirilecek ISSC konferansında Nehalem tabanlı Xeon işlemci ailesini tanıtması ve aile dahilinde ilk octo-core yani 8 çekirdekli Xeon işlemcisini de duyurması bekleniyor. Gelen bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 2.3 milyar transistöre, 16x izlek (thread) desteğine, 24MB büyüklüğünde L3 belleğe ve QPI veri yolu teknolojisine ve 4 kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olması bekleniyor.

Bu arada Intel'in Nehalem EX tabanlı ve dört çekirdekli ilk Xeon işlemcilerini 29 Mart'ta satışa sunması bekleniyor.


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hiickimse 10 yıl
Çok çekirdekte pek marifet yok gibi kullanıcıların %95 i için. 3D max tarzı programlarda epey etkili galiba. Ben anlamıyorum niye 5Ghz filan işlemci yapmıyorlar da sürekli 3 lerde 2 lerde geziyoruz :)
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showstopper41 10 yıl
QX9770 + Bugatti Veyron ikilisi benimde hayalimde
. Bugatti veyron, 16 silindir, quad turbo, 1001 beygir. 2 quad birbirine çok yakışıyor.
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RevidaL 10 yıl
Aboowww bu ne böyle teknoloji iyice azıttı he
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drgnsbrk 10 yıl
Nasıl desteklenmedi benim pcim intel core 2 quad..
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taner11 10 yıl
3000$ lık bir işlemci bana birşey ifade etmiyor isterse 16 çekirdekli olsun
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scanner_eye 10 yıl
bu sitede artık cm2 ye 2-3 reklam düşmeye başladı, 2 satır yazı okumak iyice zorlaştı :(
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XivA 10 yıl
24 mb ohaaaa. ilk bilgisayarımın ram i 16 mb di :)
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Towarscke 10 yıl
gelecek islemci Xeon'dur.. Server yazilimlarinin ve server uzerinden calisan harddisksiz bilgisayarlarin gelecegine yonelik guzel bir haberdir bu..

Bilkent'deki bilgisayar labratuarini hartirliyorum da 100 bilgisayarin harddisksiz calisabilmesi icin cok ciddi bir islemci satin alimi gereceklestirmek gerekiyor ve bu server islemcilerin her bir cekirdegi 2 bilgisayari beslese, 4 cekirdekli kac islemci almak gerekir...

Intel bu yeni islemciyi cikartirsa, kac adet islemci almak gerekir ve servera ait decklerin kaplayacagi alan ne kadar azalir... iste bunu dusunmek gerekiyor..
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buraoca2 10 yıl
8 çekirdekli işlemcileri oyunlara 4 çekirdek desteği gelince almak isterim. Boştaki çekirdeklere de farklı işler yaptırmak güzel oluyor :)
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halo5 10 yıl
8 çekirdekli işlemci çıkmış ben hala celeron kullanıyorum :}
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AndryTR 10 yıl
Chip dergisinde bir makalede 8 ve üzeri çekirdeğe sahip işlemciler hakkında pek de iç açıcı olmayan şeyler yer alıyordu. 8 çekirdeğin 4 çekirdeğe göre başarım farkının düşük olduğu ve 16 çekirdekte ise sistemi yavaşlattığı söyleniyordu.

Acaba Intel bunları aştı mı?
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yenerbalcı 10 yıl
intel kuruyemiş dükkanı olmaya aday hiçbir teknolojik gelişme yok

sadece çekirdek ve önbelleği arttıyorlar ( millet bu krizde çekirdek yemez )

çarpan sayısını ve çarpan katsayısını arttırsınlarda görelim yemez

örneğin 15 çarpan 400-500 çarpan katsayısı istiyoruz iki çekirdek olsun sıcaklığı düşük olsun


kaç yıldır çekirdekle uyutuyorlar

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2009 yılı
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2020 yılı bu şekilde olacak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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kjetlee 10 yıl
Biri İnteli durdursun!!!!!
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dennjS 10 yıl
neden abartma yapabiliyorda var olan mimariyi geliştirmemek için direniyor anlamadım.neyse bunada şükür en azından elindeki şeyleri cogaltıp chipe sıgdırma yeteneğine sahip
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Knisath 10 yıl
Sadece oyun oynayan,müzik dinleyen kesime hitap edece diye bir kural konulmamış.8 çekirdek sunucular için ve grafik tasarımcılar için çok iyi bir haber.Oyunlar 8 çekirdek desteklemiyor olabilir bu demek değil ki bütün dünyada kullanılamayacak bu işlemciler.
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