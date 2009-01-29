Intel 8 çekirdekli ilk işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen 3.5GHz'lik Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle "MHz" rekabetini yeniden alevlendirmesi beklenen Intel, çok çekirdekli işlemciler konusunda da ayağını gaz pedalından çekmiyor. Dört ve altı çekirdekli işlemcilerini ilk duyuran firma olarak dikkatleri üzerine çeken Intel, önümüzdeki ay tanıtılacağı belirtilen 8 sekiz çekirdekli yeni işlemcisiyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.
Intel'in 8-12 Şubat tarihleri arasında San Francisco'da gerçekleştirilecek ISSC konferansında Nehalem tabanlı Xeon işlemci ailesini tanıtması ve aile dahilinde ilk octo-core yani 8 çekirdekli Xeon işlemcisini de duyurması bekleniyor. Gelen bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 2.3 milyar transistöre, 16x izlek (thread) desteğine, 24MB büyüklüğünde L3 belleğe ve QPI veri yolu teknolojisine ve 4 kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olması bekleniyor.
Bu arada Intel'in Nehalem EX tabanlı ve dört çekirdekli ilk Xeon işlemcilerini 29 Mart'ta satışa sunması bekleniyor.
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Bilkent'deki bilgisayar labratuarini hartirliyorum da 100 bilgisayarin harddisksiz calisabilmesi icin cok ciddi bir islemci satin alimi gereceklestirmek gerekiyor ve bu server islemcilerin her bir cekirdegi 2 bilgisayari beslese, 4 cekirdekli kac islemci almak gerekir...
Intel bu yeni islemciyi cikartirsa, kac adet islemci almak gerekir ve servera ait decklerin kaplayacagi alan ne kadar azalir... iste bunu dusunmek gerekiyor..
Acaba Intel bunları aştı mı?
sadece çekirdek ve önbelleği arttıyorlar ( millet bu krizde çekirdek yemez )
çarpan sayısını ve çarpan katsayısını arttırsınlarda görelim yemez
örneğin 15 çarpan 400-500 çarpan katsayısı istiyoruz iki çekirdek olsun sıcaklığı düşük olsun
kaç yıldır çekirdekle uyutuyorlar
2009 yılı
2020 yılı bu şekilde olacak