Intel 8 çekirdekli ilk işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

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Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen 3.5GHz'lik Core 2 Duo E8700 işlemcisiyle "MHz" rekabetini yeniden alevlendirmesi beklenen Intel, çok çekirdekli işlemciler konusunda da ayağını gaz pedalından çekmiyor. Dört ve altı çekirdekli işlemcilerini ilk duyuran firma olarak dikkatleri üzerine çeken Intel, önümüzdeki ay tanıtılacağı belirtilen 8 sekiz çekirdekli yeni işlemcisiyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Intel'in 8-12 Şubat tarihleri arasında San Francisco'da gerçekleştirilecek ISSC konferansında Nehalem tabanlı Xeon işlemci ailesini tanıtması ve aile dahilinde ilk octo-core yani 8 çekirdekli Xeon işlemcisini de duyurması bekleniyor. Gelen bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 2.3 milyar transistöre, 16x izlek (thread) desteğine, 24MB büyüklüğünde L3 belleğe ve QPI veri yolu teknolojisine ve 4 kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olması bekleniyor.

Bu arada Intel'in Nehalem EX tabanlı ve dört çekirdekli ilk Xeon işlemcilerini 29 Mart'ta satışa sunması bekleniyor.