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Intel Broadwell ve Skylake tabanlı yeni işlemciler geldi

İşlemci piyasasını beslemeye devam eden Intel, Broadwell ve Skylake mimarilerini temel alan 8 yeni işlemci daha duyurdu. İşlemciler masaüstü ve dizüstü segmentlerine hitap ediyor.
3 yıl
5,7b
1
8
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Broadwell ve Skylake tabanlı yeni işlemciler geldi


Intel'in mevcut en yeni mimarisi Skylake olsa da, bir önceki mimari Broadwell de yeni üyeler ile genişlemeye devam ediyor. Intel'in en yeni listesinde Broadwell ve Skylake mimarisini temel alan 8 yeni işlemci bulunuyor. İşlemciler, adlarındaki ekler ile dikkat çekiyor. 

Yeni listede P ve DU şeklinde ekler bulunuyor. P eki daha önce entegre grafik birimi olmayan masaüstü işlemcileri niteliyordu. DU ekinin ise entegre grafik birimi olmayan düşük güçteki işlemciler için olduğu tahmin ediliyor. Tüketiciler, bu ekleri taşıyan işlemcilerin yanına mutlaka bir harici grafik kartı koymak zorunda. 

Yeni işlemcilerden Broadwell ailesine ait olan Core-i5 5200DU ve Core-i7 5500DU şeklinde. Core-i5 seçeneği 2.2GHz saat hızında çalışıyor ve 2 çekirdekli. 3MB Seviye 3 önbelleğe sahip olan işlemcinin birim fiyatı 281$. Core-i7 seçeneği ise çift çekirdekli 2.4GHz saat hızında ve 4MB Seviye 3 önbelleğe sahip. Fiyatı ise 393$.

Skylake tarafında ise 6 işlemci var. İşlemcilerden entegre grafik birimi taşıyan Celeron 3855U ve Celeron 3955U modelleri. Çift çekirdekli işlemciler Intel HD 510 grafik birimi ile geliyor ve 107$ fiyat etiketine sahip. Listenin en güçlüsü ise 2.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli ve 6MB Seviye 3 önbellek ile Core i5-6402P işlemcisi. Fiyatı 182$ seviyesinde. Ayrıca 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-6498DU işlemcisi de dikkat çeken diğer bir model. 

http://www.guru3d.com/news-story/intel-adds-new-broadwell-and-skylake-processors.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaptan666 3 yıl
6402p iyiymiş. Yeni nesil fiyat/performans işlemcisi olabilir.
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BekirHan 3 yıl
Hala 4 mb ön bellek mi?!? Kaç yıllık C2d T7500' te de 4 mb önbellek var. Garip...
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selçux 3 yıl
Ne zaman satışta olacak.
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ardabeyim 3 yıl
6402P + 970 indirimli fiyattan 500watt civarı eski psunuz varsa çok güzel kasa toplarsınız 2500TL'ye
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wolferto 3 yıl
olayi anlatayim vulcan teknolojisi vok cekrdek destekliyor ve performansini arttiriyor hepsini kullaniyor intel diyorki kardesim ben az cekirdek yapacagim tamam mi uygulamalari bana gore opttimize edin ha vulkan amd knock out intel ile nvidianin tek eli yuzunden nezamandan beri cektigimiz cile bu bazi oyunlar var daha tek cakirdekte calisan amac ne dostum ya tek cekirdekte uygulama calisihor intel diyorki bak turbo core yap tek cekirdekte en iyi performansi verem sana nvidia ile intelin stratejisi ayni
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Spiderhip 3 yıl
İki çekirdekli i7 mi piyasaya sürüyorlar. Enteresan gerçekten, bir yandan 6 çekirdekler standart olmaya doğru giderken.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Doom II 3 yıl Spiderhip
bunlar düşük güç tüketimine odaklı işlemciler gayet normal.
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internalinferno 3 yıl Spiderhip
Spiderhip
İki çekirdekli i7 mi piyasaya sürüyorlar. Enteresan gerçekten, bir yandan 6 çekirdekler standart olmaya doğru giderken.

Çift çekirdekli i7ler yıllardır piyasada yeni çıkmış bişey değil. U serisi çıktığından beri tüm u serisi işlemciler çift çekirdek olarak geliyor
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