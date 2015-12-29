Intel Broadwell ve Skylake tabanlı yeni işlemciler geldi





Intel'in mevcut en yeni mimarisi Skylake olsa da, bir önceki mimari Broadwell de yeni üyeler ile genişlemeye devam ediyor. Intel'in en yeni listesinde Broadwell ve Skylake mimarisini temel alan 8 yeni işlemci bulunuyor. İşlemciler, adlarındaki ekler ile dikkat çekiyor.





Yeni listede P ve DU şeklinde ekler bulunuyor. P eki daha önce entegre grafik birimi olmayan masaüstü işlemcileri niteliyordu. DU ekinin ise entegre grafik birimi olmayan düşük güçteki işlemciler için olduğu tahmin ediliyor. Tüketiciler, bu ekleri taşıyan işlemcilerin yanına mutlaka bir harici grafik kartı koymak zorunda.





Yeni işlemcilerden Broadwell ailesine ait olan Core-i5 5200DU ve Core-i7 5500DU şeklinde. Core-i5 seçeneği 2.2GHz saat hızında çalışıyor ve 2 çekirdekli. 3MB Seviye 3 önbelleğe sahip olan işlemcinin birim fiyatı 281$. Core-i7 seçeneği ise çift çekirdekli 2.4GHz saat hızında ve 4MB Seviye 3 önbelleğe sahip. Fiyatı ise 393$.





Skylake tarafında ise 6 işlemci var. İşlemcilerden entegre grafik birimi taşıyan Celeron 3855U ve Celeron 3955U modelleri. Çift çekirdekli işlemciler Intel HD 510 grafik birimi ile geliyor ve 107$ fiyat etiketine sahip. Listenin en güçlüsü ise 2.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli ve 6MB Seviye 3 önbellek ile Core i5-6402P işlemcisi. Fiyatı 182$ seviyesinde. Ayrıca 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-6498DU işlemcisi de dikkat çeken diğer bir model.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-adds-new-broadwell-and-skylake-processors.html