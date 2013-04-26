Intel Core i7-4960X işlemcisinin ilk test sonuçları ortaya çıktı

Dördüncü nesil Core işlemci ailesini Haziran ayında kullanıma sunmayı planlayan Intel, en yüksek performans segmenti için geliştirdiği Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisi işlemci modellerini ise yılın ikinci yarısında lanse edecek. LGA2011 platformu için hazırlanan yeni işlemciler, Sandy Bridge-E tasarımındaki mevcut Core i7-3900 serisi işlemciler ile benzer özelliklere sahip olup, Ivy Bridge mimarisinden kaynaklanan önemli yeniliklerle beraber gelecekler. Modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak yeni işlemcilere, yine modeline göre 15MB'a kadar yerleşik L3 bellek birimi eşlik edecek. Dört kanal dahili bellek kontrolcüsünün devam ettiği işlemci ailesi, güncel tüm SIMD komut setlerine de destek sunacaklar.

Serinin en hızlı modeli olacak Core i7-4960X, Intel'in şu an satmakta olduğu en hızlı masaüstü işlemci modeli olan Core i7-3970X'ten 100MHz daha yüksek frekans değerinde yani 3600MHz'de çalışacak. Saf saat hızı artışı ile %3 daha hızlı olan Core i7-4960X aynı zamanda mikroişlemci mimarisinden güncellemelere paralel olarak performans farkını kendi lehine arttırmayı başarıyor. Peki fark hangi seviyelerde sevyrediyor.

Uzakdoğu merkezli Coolaler forumunda Toppc rumuzlu kullanıcı tarafından paylaşılan test sonuçlar, bu önemli soruya yanıt veriyor. AMI BIOS v17.1 sürümüne sahip MSI X79A-GD45 Plus anakart modeli üzerinde gerçekleştirilen testlere göre örneğin wPrime 32M testinde, Core i7-4960X yerini alacağı Core i7-3970X'ten %8.2 oranında daha hızlı. Cinebench'e baktığımızda ise aradaki fark %7.7 civarında. Diğer tüm testler içinde genel olarak benzer fark seviyelerinden bahsedebiliriz, farkın en düşük aldığı uygulama ise %4.3 ile SuperPi 8M. Kısaca özetlemek gerekirse, yapıların testlerin ortalamasında Core i7-4960X'in %6.6 oranında daha hızlı olduğunu ancak diğer taraftan saat hızının 100MHz yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu testler için kabaca, Core i7-4960X'in, Core i7-3970X'ten %5-6 hızlı olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Tabi ki testlerin mühendislik örneği bir işlemci ve resmi olarak yayınlanmamış bir anakart BIOS'u ile gerçekleştirildiğini de akılda tutmak gerekiyor.