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Intel Core i7-4960X işlemcisinin ilk test sonuçları ortaya çıktı

6 yıl
2,2b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i7-4960X işlemcisinin ilk test sonuçları ortaya çıktı
Dördüncü nesil Core işlemci ailesini Haziran ayında kullanıma sunmayı planlayan Intel, en yüksek performans segmenti için geliştirdiği Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisi işlemci modellerini ise yılın ikinci yarısında lanse edecek. LGA2011 platformu için hazırlanan yeni işlemciler, Sandy Bridge-E tasarımındaki mevcut Core i7-3900 serisi işlemciler ile benzer özelliklere sahip olup, Ivy Bridge mimarisinden kaynaklanan önemli yeniliklerle beraber gelecekler. Modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak yeni işlemcilere, yine modeline göre 15MB'a kadar yerleşik L3 bellek birimi eşlik edecek. Dört kanal dahili bellek kontrolcüsünün devam ettiği işlemci ailesi, güncel tüm SIMD komut setlerine de destek sunacaklar.
Serinin en hızlı modeli olacak Core i7-4960X, Intel'in şu an satmakta olduğu en hızlı masaüstü işlemci modeli olan Core i7-3970X'ten 100MHz daha yüksek frekans değerinde yani 3600MHz'de çalışacak. Saf saat hızı artışı ile %3 daha hızlı olan Core i7-4960X aynı zamanda mikroişlemci mimarisinden güncellemelere paralel olarak performans farkını kendi lehine arttırmayı başarıyor. Peki fark hangi seviyelerde sevyrediyor. 
Uzakdoğu merkezli Coolaler forumunda Toppc rumuzlu kullanıcı tarafından paylaşılan test sonuçlar, bu önemli soruya yanıt veriyor. AMI BIOS v17.1 sürümüne sahip MSI X79A-GD45 Plus anakart modeli üzerinde gerçekleştirilen testlere göre örneğin wPrime 32M testinde, Core i7-4960X yerini alacağı Core i7-3970X'ten %8.2 oranında daha hızlı. Cinebench'e baktığımızda ise aradaki fark %7.7 civarında. Diğer tüm testler içinde genel olarak benzer fark seviyelerinden bahsedebiliriz, farkın en düşük aldığı uygulama ise %4.3 ile SuperPi 8M. Kısaca özetlemek gerekirse, yapıların testlerin ortalamasında Core i7-4960X'in %6.6 oranında daha hızlı olduğunu ancak diğer taraftan saat hızının 100MHz yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu testler için kabaca, Core i7-4960X'in, Core i7-3970X'ten %5-6 hızlı olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Tabi ki testlerin mühendislik örneği bir işlemci ve resmi olarak yayınlanmamış bir anakart BIOS'u ile gerçekleştirildiğini de akılda tutmak gerekiyor. 
Intel Core i7-4960X işlemcisinin ilk test sonuçları ortaya çıktı
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Eğer üzerine %10 bile koyamamışsan hiç satışa bile çıkarma! Teknolojinin gidişatını yavaşlatmak denir buna. AMD geride kaldı ya. Yavaşlata yavaşlata sat tabi.
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Statistik 6 yıl UzmaN345
UzmaN345
Yine çoluk çocuklar doldurmuş burayı 3'cü nesil core mimarisi 2'ci nesile göre aynı saat hızlarında %15 daha hızlıdır... Ve 22nm üretim sistemi sayesinde daha yüksek overclock sunmaktadır.. Ve çarpan kilidi daha yüksek saat hızlaranı destek vermektedir...
Çoluk cocuk takımı bunu 7770 7850 takmayı çalıştığı şu yazılardan belli oluyor... 3960X GTX680 X3 X4 veya 7970 X3 X4 veya GTX690x2 veya 7990X2 kullanılıyor... 3770K ile GTX680X2 kaldırıyor...
Ama AMD Fx8150 GTX680x2 yapılmaz baya kayıp yaşarsın ve benchmark ise sürünürsün...
Yani gelip burda AMD deyip rezil olmayın AMD üst seviyede bir işlemcisi bulunmuyor İntel rakipsiz bu konuda ve istediği fiyatı koyuyor...
Bu işlemciler profesyonellere hitap eden ve çok üst seviye oyunculara hitap eden ürünlerdir... Burda niye gocunuyorlar bunuda anlamak münkün değil.. Ve sen profesyonel bir kullanıcı değilsin veya oyuncu X6 çekirdekili bir işlemci ile ne yapıcaksın yarısını bile kullanamıcaksın eee ozaman neden seni bukadar rahatsız ediyor...

Evet 'Profesyonel Benchmarkcilara" ve "%7 fark icin 1000$ daha vermeye hazir olan yuksek egolu, dusuk zeka seviyeli " kisilere hitap eden bir islemcidir, AMD console'daki basarisini PCde avantaja cevirmek uzere ve o asaladigin 8 cekirdekli islemciler yeni cikan oyunlarla tam verimli calisacak ve AMD islemcileri oyunlarda cok daha yuksek performans verecek, sizde ozaman sahte HT cekirdeklerle benchmarklara devam edersiniz
UzmaN345Yine çoluk çocuklar doldurmuş burayı 3'cü nesil core mimarisi 2'ci nesile göre aynı saat hızlarında %15 daha hızlıdır... Ve 22nm üret...
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Master_Evil 6 yıl
amd atak yapana kadar intel aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp getirecek önümüze
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kasim33 6 yıl
bilgisayar sektoru durdu sanki butun buyuk sirketler tablet ve akilli telefon sektorune yoneldi zaten masaustu bikgisayarlarda yerini tablet ve notebooklara birakmaya basladi hal boyle olunca islemcilerde de pek ilerlee olmuyor
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DH Misafiri 6 yıl
@UzmaN345
yine her zamanki aynı klasik intelfan taktiği saçma sapan mazeretler öne sür tahminle gerçekleri çürütmeye çalış!
yani varya hakikaten oha ya!
ben en kazıkçının bile 60tl`ye sattığı artık üretimden kaldırılmak üzere olan bir işlemcinin bile ne kadar performanslı olduğunu gösteren video paylaşıyorum elemandan bana yazılan fıkraları aratmayan cevap; ee buna şimdi 680 takılmaz! buna en güçlü ekran kartınıda taksan 40 fps`den fazla performans alamazsın (pektabi: cümleden bence kelimesi atılmış) birde üstüne hangi işlemci kullanıldığı bile yazılmayan paylaşımı hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir video paylaşmış, yazıları anlamadan okuyanları hedefleyen savan.avi amacı güdülmüş sanırım.
ben gerçekleri gözler önüne seren gerçek kanıtı sunuyorum buna verilen cevap tahminle çürütülmeye çalışmak oluyor. en güçlü ekran kartınıda takılsa 40 fps`den fazlasını vermeyeceğini iddia etme cüretini gösteriyor kaldı ki zaten 680 ekran kartı alan biri fx 8350`yi tercih edecektir.
benim bu videoyu burada paylaşmam demek amd işlemcilerin ne kadar performanslı ve uzun süre gittiğini göstermek amacı güttüğünü aklınızın bir köşesinden hiç geçmedi mi bana ekstra üzerine ekstra açıklama yaptırıyorsunuz orta zeka altı olsa bile demek istediğimi yine çok kolay anlar birde bu yediğiniz naneler üsütüne intel benchmark ve gibi programlar sayesinde hızlı görünüyor çünkü bu programlar intel işlemcilere programlanmıştır yazıma ben sanki başka birşey yazmışım gibi yine test sonuçları ile cevap vermeye çalışmışsınız.
60 tl`ye satılan 5 seneden uzun fazla fazla fazlasıyla yeten işlemciyi beğenmiyor karşısında gömlek değiştirir gibi chipset değiştirdiğinden millete boş yere yeni anakart satın aldırtan firmanın en ucuzu bile 300 tl`ye satılan işlemcilerini övüyorsunuz!
kardeşim siz neyin savaşını veriyorsunuz savunduğunuz firmanın en ucuz işlemcisi bile fx 6100`den pahalı ve amd`den yavaş bu intel denilen firma piyasanın %80`nini elinde tutuyor ve bu durum intelfanlar dahil herkese zarar veriyor eee daha ne! sizler neyin savaşını veriyorsunuz?
bu neyin kafasıdır? ama haa ertesi gün gelirsiniz 12 şişe bira veya 2 şişe rakı içip yazıyı o kafayla yazmıştım kusura bakma dersiniz özrünüzü kabul ederim.
son olarak: sırf ön yargıyla bakıldığından dolayı bu kadar yerden yere vurulmuş firmanın işlemcisinin gerçek performasını sundum diye yazıma eksi verilmiş, herhalde yanıltıcı test programı sonuçları yayınlamalıydım yalanın ortaya çıkmaması gerekiyordu ki bu arkadaşın bana + vermesi için
o arkadaşı zihniyetiden dolayı kutlarım!
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DH Misafiri 6 yıl
Hala ama hala ve hala AMD geride kaldı diyen tipler var, burada AMD işlemcilerin sanki geride imiş gibi gözükmesinin sebebini trilyonlarca yazdık kanıtı olan videoyu aynı şekilde yayınladım İntel anca benchmark ve gibi programlarda sanki hızlı gibi görünüyor çünkü bu programlar zaten İntel işlemcilere göre yazılmıştır ve bu programlar sayesinde yanıltıcı fark %100 gibi devasa bir sonuçtur.
AMD işlemcilerin performansı hakkında bilgi sahibi olunması için bu videoyu veriyorum videoda AMD Sempron 145 işlemci ile Battlefield 3 oyunu oynanıyor performans ise 30-50 fps
sistem: AMD Sempron 145 2.8 ghz HD 7750
youtube.com/...
kazıklanmayın artık şu çok tepki çeken ülkede fabrika kurup yönetimi ile sıkı fıkı olanla (hangi ülke olduğunu yazmak yasak bu özgür ülkede çünkü yazınca anında yazıyı siliyorlar ama şahsıma edilmiş küfürler ilgili konuda hala duruyor)
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UzmaN345 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hala ama hala ve hala AMD geride kaldı diyen tipler var, burada AMD işlemcilerin sanki geride imiş gibi gözükmesinin sebebini trilyonlarca yazdık kanıtı olan videoyu aynı şekilde yayınladım İntel anca benchmark ve gibi programlarda sanki hızlı gibi görünüyor çünkü bu programlar zaten İntel işlemcilere göre yazılmıştır ve bu programlar sayesinde yanıltıcı fark %100 gibi devasa bir sonuçtur.

AMD işlemcilerin performansı hakkında bilgi sahibi olunması için bu videoyu veriyorum videoda AMD Sempron 145 işlemci ile Battlefield 3 oyunu oynanıyor performans ise 30-50 fps



sistem: AMD Sempron 145 2.8 ghz HD 7750



youtube.com/...


kazıklanmayın artık şu çok tepki çeken ülkede fabrika kurup yönetimi ile sıkı fıkı olanla (hangi ülke olduğunu yazmak yasak bu özgür ülkede çünkü yazınca anında yazıyı siliyorlar ama şahsıma edilmiş küfürler ilgili konuda hala duruyor)

o işlemciye GTX680 taksan gene aynı performansı verir ultra ayarda 40 karenin ustunu göremezsin ve oyun kaydedilirken FPS'de gösterilir... Kasa kullanıcılara neler sunuyor diye...
youtube.com/...
6970 ile yapılmıştır...
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black_flood 6 yıl
10 numara ürün ne diyelim zamanında zamanında diye yorumluyoruz fakat o zamanında dediğiniz dönemde amd ilk fx işlemciler ile rekor kırdığında dahi intelin exterme tarzı işlemcileri fxler ile değil rekabet çeyreği kadar poerformans sergileyemezken yine çok uçuk fiyatlara satılıyordu ve alanıda varı. bu olay performanstan ziyade takıntıdan başka bir şey değil. uzun yıllar intel kullanıp sattım gördüğüm fayda var mı yok sadece tek bildiğim o zamanlarda intel en iyisiydi bilgisayar denince amd' yi ilk gördüğümde karşılaştığım tabloyu görünce zaten sentetik muhabbetide bitti bende. intel o zamanlarda hep en yüksek puanı alabiliyordu tekli işlemlerde fakat çoklu işlem devreye girince çakılıyordu amd ise takır takır donmadan yoluna devam. şuanki mimarileri ile intel aslında çoklu işlem olayındaki sıkıntılarıda aştı ama adam gibi işlemcilerinin gücünü taşıyabilecek anakart yok koca piyasada. belki 2 belkide 3 tane model gerçek intel gücünü ancak çıkartabiliyor onlarda zaten çok uçuk fiyata ama halen intel işlemcilerin çoklu işlem yapma konusunda belli bir limitlemesi var amd sistemler gibi çekirdek başına en az 4 işlem olayı halen yok ht kapalıyken.
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WinteR 6 yıl
20 watt daha düşük güç tüketimi var(TDP) ve %8 performans artışı beklenen değerler zaten, artık %30-40 fark edecek bir gelişme çekirdek teknolojsinde çıkılamaz, zaten temel gelişim süreci güç tüketimi üstüne.
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EXcom_Zkko 6 yıl
Aynısını AMD yapsa yerden vuracak olan adamlar, şimdi gelmiş %5'i ve kol gibi fiyatı savunuyor.

Ne acayip insanlar var yahu.
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alito 6 yıl
Pek bir numarası yok, değmez.
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PostMortem 6 yıl
Peki 3750k'nın yeni versiyonunun platformu 1155 olarak mı kalacak?
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mesci_663 6 yıl
ah birde paran olsa alacan ya bi de iki çekirdeğini bile kullanamıyacan
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TURK-ŞAD 6 yıl
Ortada henüz son halini almış bir işlemci ile yapılan bir test yok, aşağı yukarı vereceği performans hakkında bir fikir vermesi açısından yaklaşılmalı konuya, asıl önemli olan IVY BRIDGE ile gelen yenilikler bir önceki nesle göre ne gibi + ları bunları değerlendirmek lazım ayrıca INTEL benim gibi X79 anakart sahiplerine anakart değiştirme zahmetinden kurtarıp daha serin, daha performanslı, daha verimli işlemcileri alıp kullanma imkanı vermesi bence güzel..Tabi bu model üst seviye olması sebebiyle yine pahallı olacaktır lakin bunun alt modelleri mesela core i7 3820 karşılığı olan model ile fiyat durumuna göre eldeki işlemci çıkartılıp upgrade edilebilir....Elimize daha detaylı ve sağlıklı testler geçtikce daha net konuşulabilir, performans bu seviyede veya biraz yukarsında olacaktır çokda fazla birşey beklemeye gerek yok gönül isterki daha yüksek performans sıçraması olsun ama işlemcilerde bu durum çok fazla yaşanmıyor, genelde CPU değişimleri 3 nesilde bir yapılırsa faydalı olur kanaatimce bu seri es geçilebilir benim gibi i7 3820 kullanıcıları için..
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cagataykoroglu 6 yıl
Bu islemciler prof. Sistemler icin cikiyor. Asla almayacak ve alamayacak insanlarin daha ilk testlerle komik yorumlar yapmasi anlamsiz.
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riatavin 6 yıl
cagataykoroglu

Bu islemciler prof. Sistemler icin cikiyor. Asla almayacak ve alamayacak insanlarin daha ilk testlerle komik yorumlar yapmasi anlamsiz.

Millet işlemcinin bir önceki nesiliyle performans farkından bahsetmiş ama sendeki nasıl bir fanatiklikse onu bile haksız çıkarmaya çalışıyorsun . Her nesilde %7-8 fark sana yetiyorsa seni ayrı bir yere koyalım o zaman.

Performansı geçtim de bari ivy'deki sıcaklıkları biraz aşağı çekebilseler.
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erkan0075 6 yıl
OverClocK1ng
Tablodan, Core işlemci mimarisinin sonuna gelindiğini ve geliştirmelerle de olsa fazla verim arttırımı yapılamadığını anlıyorum. Zira sadece i7 nin 49xx serilerinde değil normal Haswell de de aynı şekilde en fazla %8-9 gibi farklar olduğunu da gördük. Demek ki daha fazla artmıyor. ARM da iyi bastırıyor. Intel, ya işlemcilerde çok daha güçlü bir mimariye geçer ya da böyle devam ettirirse ARM kendisine yetişir. Paşa gönlü bilir...

Doğrudur, sonuna geldi. Zaten pentium pro'dan bu kadar çıkardı ve intel de çıkartabileceğini çıkarttı. Bundan sonra da tick tock iş modelini intel'in bırakabileceği söyleniyor. Ciddi kaynaklarda 14nm prosesinin 2015'e ertelendiği bilgileri dolaşıyor.
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