Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı
Snapdragon 8 Elite Gen 5, Geekbench 6 testlerinde 12.546 puan elde ederek selefine kıyasla %22,5 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca bu rakamın Apple A19 Pro’dan %13,5 önde olduğunu söyleyelim. Bu sonuç, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in şu anda mobil cihazlarda ulaşılan en yüksek çok çekirdek skoruna sahip olduğunu gösteriyor.
Performans başına watt karşılaştırmalarına bakıldığında, A19 Pro 913,55 puan/watt ile önde yer alırken Snapdragon 8 Elite Gen 5’in değeri 643,38 puan/watt seviyesinde kalıyor. MediaTek’in Dimensity 9500 mühendislik örneği ise 595,33 puan/watt ile en düşük verimliliği sergiliyor. Sonuç olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5, ham işlem gücüyle sektörde yeni bir seviyeye ulaşmış durumda.
Ayrıca test edilen modelin mühendislik örneği olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Qualcomm'un yaptığı optimizasyonlar sayesinde sonuçlar değişebilir. Ancak kesin olan şu ki, verimlilikte hâlâ Apple'ın önde olduğu açık.