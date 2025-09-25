Giriş
    Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Geekbench 6 çok çekirdek testinde dünyanın en güçlü mobil CPU'su oldu. Ancak bu performans için A19 Pro'ya göre %61 daha fazla enerji harcıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un dün akşam saatlerinde duyurduğu yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 için geri sayım resmen sonlandı. Peki yeni nesil telefonlara güç verecek işlemci, en yakın rakibi A19 Pro'ya kıyasla neler sunuyor? Snapdragon 8 Elite Gen 5'in ilk mühendislik örnekleri, işlemcinin çok çekirdek performansında zirveye yerleşmesini sağladı. İşte ilk rakamlar...

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Geekbench 6 testlerinde 12.546 puan elde ederek selefine kıyasla %22,5 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca bu rakamın Apple A19 Pro’dan %13,5 önde olduğunu söyleyelim. Bu sonuç, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in şu anda mobil cihazlarda ulaşılan en yüksek çok çekirdek skoruna sahip olduğunu gösteriyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Ancak işin diğer tarafında güç tüketimi var. Testlerde Qualcomm'un yeni nesil işlemcisinin yaklaşık 19,5W tükettiği görülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, A19 Pro çok çekirdekte 11.054 puana 12,1W tüketimle ulaşıyor. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 5 aynı testi %61 daha yüksek enerjiyle tamamlıyor. Bu tablo, Apple'ın verimlilikte hâlâ rakiplerinin önünde olduğunu gösteriyor.

    Performans başına watt karşılaştırmalarına bakıldığında, A19 Pro 913,55 puan/watt ile önde yer alırken Snapdragon 8 Elite Gen 5’in değeri 643,38 puan/watt seviyesinde kalıyor. MediaTek’in Dimensity 9500 mühendislik örneği ise 595,33 puan/watt ile en düşük verimliliği sergiliyor. Sonuç olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5, ham işlem gücüyle sektörde yeni bir seviyeye ulaşmış durumda.

    Ayrıca test edilen modelin mühendislik örneği olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Qualcomm'un yaptığı optimizasyonlar sayesinde sonuçlar değişebilir. Ancak kesin olan şu ki, verimlilikte hâlâ Apple'ın önde olduğu açık.

