Intel : Düşük güçte çalışan işlemciler, mobil bilişim yatırımlarının temelini oluşturacak

San Fransisco'da devam eden Intel Geliştirici Forumu - IDF'te, Intel yeni nesil Haswell işlemcilere dair önemli ayrıntılar paylaştı.





Haswell mimarisiyle birlikte, bu mimariyi temel alan 4. nesil Core işlemci ailesinin düşük güçte çalışan üyeleri, mobil bilişim için yeni bir standart tanımlayacak.





Intel şef ürün sorumlusu David Perlmutter tarafından paylaşılan bilgiye göre, 4. nesil Intel Core işlemci ailesi, bekleme konumunda, 2. nesil Intel Core işlemci ailesine göre 20 kat daha az enerji tüketirken, yüksek performans ve hassasiyet sunacak. Böylece yenilikçi Ultrabook, tablet ve tablet PC modellerinin de standardı değişecek.





2013 yılından itibaren aynı mimariyi temel alan yeni bir ultra düşük güç tüketen işlemci serisi de gün yüzüne çıkacak. Yeni işlemciler, en iyi işlemci ve grafik performansını sağlarken, daha uzun bir batarya süresi ve mobil tasarım sunacak cihazların piyasaya çıkmasına imkan tanıyacak.





Intel, 2011 yılında yatırım yapmaya başladığı Ultrabook konseptinin, bilişim alanında yeniliklere ilham verdiğini belirtiyor. Bazıları dönen ekrana sahip 140'dan fazla farklı Ultrabook tasarımının üretim aşamasında olduğunu aktaran Intel, 3. nesil Intel Core işlemcileri ile desteklenen 70'den fazla modelin de şu anda satışta olduğunu vurguluyor.





Firmanın 22nm fabrikasyon sürecine sahip 4. nesil Intel Core işlemcileri, yeni ürünlerde yerini almaya başladığında, Intel HD grafik desteği, hızlı şifreleme ve performans için yeni kod direktifleri, donanım tabanlı güvenlik unsurları ve daha fazla batarya süresi beraberinde gelecek.





Tablet konusuna da değinen Perlmutter, yakında yeni nesil Intel Atom işlemcileri olan Clover Trail platformunun piyasaya sürüleceğini, Windows 8 için tasarlanmış yeni bir yonga üzeri sistem ihtiva eden ve 32nm fabrikasyon sürecine sahip bu platformun, ince ve hafif tasarım içerisinde uzun batarya süresi ve her an kullanıma hazır bir teknoloji sunacağını belirtiyor.