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Intel : Düşük güçte çalışan işlemciler, mobil bilişim yatırımlarının temelini oluşturacak

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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San Fransisco'da devam eden Intel Geliştirici Forumu - IDF'te, Intel yeni nesil Haswell işlemcilere dair önemli ayrıntılar paylaştı.

Haswell mimarisiyle birlikte, bu mimariyi temel alan 4. nesil Core işlemci ailesinin düşük güçte çalışan üyeleri, mobil bilişim için yeni bir standart tanımlayacak. 

Intel şef ürün sorumlusu David Perlmutter tarafından paylaşılan bilgiye göre, 4. nesil Intel Core işlemci ailesi, bekleme konumunda, 2. nesil Intel Core işlemci ailesine göre 20 kat daha az enerji tüketirken, yüksek performans ve hassasiyet sunacak. Böylece yenilikçi Ultrabook, tablet ve tablet PC modellerinin de standardı değişecek.

2013 yılından itibaren aynı mimariyi temel alan yeni bir ultra düşük güç tüketen işlemci serisi de gün yüzüne çıkacak. Yeni işlemciler, en iyi işlemci ve grafik performansını sağlarken, daha uzun bir batarya süresi ve mobil tasarım sunacak cihazların piyasaya çıkmasına imkan tanıyacak.

Intel, 2011 yılında yatırım yapmaya başladığı Ultrabook konseptinin, bilişim alanında yeniliklere ilham verdiğini belirtiyor. Bazıları dönen ekrana sahip 140'dan fazla farklı Ultrabook tasarımının üretim aşamasında olduğunu aktaran Intel, 3. nesil Intel Core işlemcileri ile desteklenen 70'den fazla modelin de şu anda satışta olduğunu vurguluyor.

Firmanın 22nm fabrikasyon sürecine sahip 4. nesil Intel Core işlemcileri, yeni ürünlerde yerini almaya başladığında, Intel HD grafik desteği, hızlı şifreleme ve performans için yeni kod direktifleri, donanım tabanlı güvenlik unsurları ve daha fazla batarya süresi beraberinde gelecek. 

Tablet konusuna da değinen Perlmutter, yakında yeni nesil Intel Atom işlemcileri olan Clover Trail platformunun piyasaya sürüleceğini, Windows 8 için tasarlanmış yeni bir yonga üzeri sistem ihtiva eden ve 32nm fabrikasyon sürecine sahip bu platformun, ince ve hafif tasarım içerisinde uzun batarya süresi ve her an kullanıma hazır bir teknoloji sunacağını belirtiyor.


http://www.digitimes.com/news/a20120912PR209.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Benim takip ettiğim kadarıyla zaten intel i3 serisi ivy bridge işemcilerini laptoplarda kullanmayacak ve sadece mobil cihazlar için üretecek.
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DH Misafiri 6 yıl
Şu an mobil araçlarda en büyük sıkıntı şarj süreleri , kısa zamanda bu alanda büyük gelişmeler görmek istiyoruz artık.
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Esposito Bandolero 6 yıl
intelin bide mobil işlemcilerini görebilseydik
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DH Misafiri 6 yıl
sonunda anladı biri ne diyelim
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V4LKyR 6 yıl
20 kat mı?! Yani demekki 2. nesil Core işlemci ailesi bekleme durumunda 2 W'lık enerji tüketiyorsa, (ki olabilir bu) 4. nesil Core işlemci ailesi 100 mW'lık bir enerji tüketecek. İnanılmaz bir gelişme.
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Rubisco 6 yıl
Eğer slaytlardakiler ile gerçekler tutarsa Ultrabooklarda ekran açık, sistem boşta iken güç tüketimi 2w civarlarına kadar düşebilir gibi gözüküyor en düşük güç tüketen ULV modellerinde. 30-35whr batarya ile baya bi uzun pil ömrü olabilir gibi duruyor. Bi de bu GT3 kullanılacak olan mobil versiyonlarında çip üstünde grafik ram olacak. Grafik performansının artmasında bunun da çok etkisi olacak gibi duruyor.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu Haswell teknolojisi yine bir Intel yapımı olan ultrabooklar'a yarıyacak anlaşılan. Bunun yanında özellikle batarya dostu olucak taşınılabilir çoğu cihazda.. 2. nesile oranla 20 kat altı olan güç tüketim oranı gerçekten şaşırtacak boyutta..
Intel olduğu her sektörde olduğu gibi dersine iyi çalışmış ilerde büyük adımlar atıcak..
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fatality1907 6 yıl
adam prof beyler dağılın.
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