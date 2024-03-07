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    Anlık Bildirim

    Galaxy A55'de kullanılan Exynos 1480'in performans rakamları ortaya çıktı

    Samsung, yakında tanıtılacak Galaxy A55'e güç verecek yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1480'in performans rakamları ortaya çıktı. Yeni çipset nasıl performans gösteriyor?
    Galaxy A55'de kullanılan Exynos 1480'in performansı nasıl? Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir kullanıcıların eleştirilerine maruz kalan Samsung'un Exynos çipleri, son olarak Galaxy S24 ve S24 Plus'ta kullanılan Exynos 2400 ile uzun bir aradan sonra olumlu tepkiler aldı.

    Ancak alt modellerde kullanılan Exynos işlemcileri, optimizasyon sorunları ve enerji tüketimleri nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Samsung yakında tanıtılacak Galaxy A55'e güç verecek yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1480 ile durumu değiştirmeye çalışıyor.

    Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinde (4nm) üretilen çipsetin güç tüketimi konusunda önemli gelişim sunması bekleniyor. Henüz bu konuda bir veri olmasa da çipsetin performansı hakkında bazı veriler ortaya çıkmış durumda.

    Grafik tarafında %30 daha yüksek performans sunuyor

    Galaxy A55'de kullanılan Exynos 1480'in performansı nasıl?
    AMD RDNA tabanlı grafik yongasına sahip ilk orta sınıf Samsung çipseti olan Exynos 1480, hem CPU hem de GPU performansı açısından birçok sentetik testte Exynos 1380'den daha iyi performans gösteriyor. Yeni yonga seti, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 1161 puan alarak selefinden %16, çok çekirdekte ise 3398 puan ile %23 daha yüksek performans göstermeyi başarıyor. Grafik tarafında ise AMD'nin etkisiyle %30'un üzerinde performans artışı getiriyor.

    Tabi Exynos 1480'in eleştirilecek tarafları da yok değil. Yeni işlemcinin, 2020 yılında tanıtılan Cortex-A78 çekirdekleri yerine Cortex-A710 veya A720 gibi daha güncel çekirdekleri kullanabilirdi. Dolayısıyla CPU tarafında daha yüksek performans kazançları elde edilebilirdi. Samsung, maliyeti düşünerek daha eski çekirdekleri kullanmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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