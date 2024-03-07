Galaxy A55'de kullanılan Exynos 1480'in performans rakamları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Uzun süredir kullanıcıların eleştirilerine maruz kalan Samsung'un Exynos çipleri, son olarak Galaxy S24 ve S24 Plus'ta kullanılan Exynos 2400 ile uzun bir aradan sonra olumlu tepkiler aldı.

Ancak alt modellerde kullanılan Exynos işlemcileri, optimizasyon sorunları ve enerji tüketimleri nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Samsung yakında tanıtılacak Galaxy A55'e güç verecek yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1480 ile durumu değiştirmeye çalışıyor.

Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinde (4nm) üretilen çipsetin güç tüketimi konusunda önemli gelişim sunması bekleniyor. Henüz bu konuda bir veri olmasa da çipsetin performansı hakkında bazı veriler ortaya çıkmış durumda.

Grafik tarafında %30 daha yüksek performans sunuyor

AMD RDNA tabanlı grafik yongasına sahip ilk orta sınıf Samsung çipseti olan Exynos 1480, hem CPU hem de GPU performansı açısından birçok sentetik testte Exynos 1380'den daha iyi performans gösteriyor. Yeni yonga seti, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 1161 puan alarak selefinden %16, çok çekirdekte ise 3398 puan ile %23 daha yüksek performans göstermeyi başarıyor. Grafik tarafında ise AMD'nin etkisiyle %30'un üzerinde performans artışı getiriyor.

Samsung Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi duyuruldu 1 gün önce eklendi

Tabi Exynos 1480'in eleştirilecek tarafları da yok değil. Yeni işlemcinin, 2020 yılında tanıtılan Cortex-A78 çekirdekleri yerine Cortex-A710 veya A720 gibi daha güncel çekirdekleri kullanabilirdi. Dolayısıyla CPU tarafında daha yüksek performans kazançları elde edilebilirdi. Samsung, maliyeti düşünerek daha eski çekirdekleri kullanmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

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