Galaxy A55'de kullanılan Exynos 1480'in performans rakamları ortaya çıktı

Ancak alt modellerde kullanılan Exynos işlemcileri, optimizasyon sorunları ve enerji tüketimleri nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Samsung yakında tanıtılacak Galaxy A55'e güç verecek yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1480 ile durumu değiştirmeye çalışıyor.
Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinde (4nm) üretilen çipsetin güç tüketimi konusunda önemli gelişim sunması bekleniyor. Henüz bu konuda bir veri olmasa da çipsetin performansı hakkında bazı veriler ortaya çıkmış durumda.
Grafik tarafında %30 daha yüksek performans sunuyor
Tabi Exynos 1480'in eleştirilecek tarafları da yok değil. Yeni işlemcinin, 2020 yılında tanıtılan Cortex-A78 çekirdekleri yerine Cortex-A710 veya A720 gibi daha güncel çekirdekleri kullanabilirdi. Dolayısıyla CPU tarafında daha yüksek performans kazançları elde edilebilirdi. Samsung, maliyeti düşünerek daha eski çekirdekleri kullanmayı tercih etmiş gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.