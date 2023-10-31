Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar?

Apple M3 vs M2: İşte performans farkları
Apple’ın resmi olarak paylaştığı verilerden derlediğimiz bilgiler kapsamında esasında M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin önceki nesle göre ne kadarlık performans artışı sunduğunu tespit edebilmemiz mümkün. Apple’ın neden bu işlemcileri M1 serisiyle karşılaştırdığını anlamak zor ancak kesin olan bir şey var: M3 serisi gerçekten güçlü işlemciler. O halde biraz daha detaylara girelim.
Önce güncel bilgilerden başlayalım. En temel model olan M3, Apple’ın resmi rakamlarına göre CPU tarafında M1’den yüzde 35, GPU tarafında ise M1’den yüzde 65 daha yüksek performans sergiliyor. Benzer şekilde M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan yüzde 20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Son olarak M3 Max ise, CPU tarafında M1 Max’tan yüzde 80, GPU tarafında ise M1 Max’tan yüzde 50 daha yüksek performans gösteriyor.
Sonuç olarak Apple’ın resmi rakamlarına göre farklar bu şekilde. M3 ve M3 Max kayda değer performans farkları getirse de aynı şeyi M3 Pro için söylemek güç. Zaten Apple, M3 Pro işlemcisinde hem daha az performans çekirdeği hem de daha az GPU çekirdeği sunmuştu. Apple’ın neden böyle bir adım attığı ise belirsiz.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/10/apple-unveils-m3-m3-pro-and-m3-max-the-most-advanced-chips-for-a-personal-computer/ https://www.apple.com/newsroom/2023/01/apple-unveils-macbook-pro-featuring-m2-pro-and-m2-max/ https://www.apple.com/newsroom/2022/06/apple-unveils-m2-with-breakthrough-performance-and-capabilities/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.