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    Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar?

    Apple, bir süre önce düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde yeni M3 serisi işlemcilerini tanıttı. Peki M3, M3 Pro ve M3 Max ile önceki nesil M2, M2 Pro ve M2 Max arasındaki performans farkı ne kadar?
    Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Apple, düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde yeni M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileriyle birlikte MacBook Pro ve iMac modellerini tanıttı. Ancak Apple, etkinlik kapsamında yeni M3 serisi işlemcilerini tanıtırken performans kıyaslaması olarak ana odağa iki nesil önceki M1 yongalarını yerleştirdi. Bu, M2 serisi ile M3 serisi arasındaki performans farkının tam olarak ne olduğunu anlamayı güçleştiriyor. Biz de bu yazımızda bu soru işaretini ortadan kaldıracağız.

    Apple M3 vs M2: İşte performans farkları

    Apple’ın resmi olarak paylaştığı verilerden derlediğimiz bilgiler kapsamında esasında M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin önceki nesle göre ne kadarlık performans artışı sunduğunu tespit edebilmemiz mümkün. Apple’ın neden bu işlemcileri M1 serisiyle karşılaştırdığını anlamak zor  ancak kesin olan bir şey var: M3 serisi gerçekten güçlü işlemciler. O halde biraz daha detaylara girelim.

    Önce güncel bilgilerden başlayalım. En temel model olan M3, Apple’ın resmi rakamlarına göre CPU tarafında M1’den yüzde 35, GPU tarafında ise M1’den yüzde 65 daha yüksek performans sergiliyor. Benzer şekilde M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan yüzde 20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Son olarak M3 Max ise, CPU tarafında M1 Max’tan yüzde 80, GPU tarafında ise M1 Max’tan yüzde 50 daha yüksek performans gösteriyor.

    Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Önceki nesil işlemcilere geldiğimizde yine Apple’ın resmi rakamlarına göre M2, CPU tarafında M1’den %18, GPU tarafında ise M1’den %35 daha yüksek performans sergiliyor. Dolayısıyla M3 işlemci, M2’den CPU alanında yüzde 17, GPU alanında ise yüzde 30 daha hızlı olmalı.
    Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    M2 Pro tarafına geldiğimizde ise Apple, bu işlemcinin M1 Pro’ya göre CPU alanında yüzde 20, GPU alanında ise 30 daha performanslı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla M3 Pro, işlemci alanında M2 Pro’dan farklı değil. Grafik performansında ise sadece yüzde 10 daha hızlı olmalı
    Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    M2 Max tarafındaysa Apple, bu işlemcinin M1 Max’e göre işlemci tarafında yüzde 20, grafik performansı tarafında yüzde 30 performans farkı getirdiğini söylemişti. Bu bağlamda M3 Max, işlemci performansı açısından M2 Max’ten yüzde 60, grafik performansı tarafındaysa yüzde 20 daha hızlı olmalı.

    Sonuç olarak Apple’ın resmi rakamlarına göre farklar bu şekilde. M3 ve M3 Max kayda değer performans farkları getirse de aynı şeyi M3 Pro için söylemek güç. Zaten Apple, M3 Pro işlemcisinde hem daha az performans çekirdeği hem de daha az GPU çekirdeği sunmuştu. Apple’ın neden böyle bir adım attığı ise belirsiz.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/10/apple-unveils-m3-m3-pro-and-m3-max-the-most-advanced-chips-for-a-personal-computer/ https://www.apple.com/newsroom/2023/01/apple-unveils-macbook-pro-featuring-m2-pro-and-m2-max/ https://www.apple.com/newsroom/2022/06/apple-unveils-m2-with-breakthrough-performance-and-capabilities/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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