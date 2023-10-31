Apple M3 vs M2: Performans farkı ne kadar?

Apple M3 vs M2: İşte performans farkları

Apple’ın resmi olarak paylaştığı verilerden derlediğimiz bilgiler kapsamında esasında M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin önceki nesle göre ne kadarlık performans artışı sunduğunu tespit edebilmemiz mümkün. Apple’ın neden bu işlemcileri M1 serisiyle karşılaştırdığını anlamak zor ancak kesin olan bir şey var: M3 serisi gerçekten güçlü işlemciler. O halde biraz daha detaylara girelim.

Önce güncel bilgilerden başlayalım. En temel model olan M3, Apple’ın resmi rakamlarına göre CPU tarafında M1’den yüzde 35, GPU tarafında ise M1’den yüzde 65 daha yüksek performans sergiliyor. Benzer şekilde M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan yüzde 20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Son olarak M3 Max ise, CPU tarafında M1 Max’tan yüzde 80, GPU tarafında ise M1 Max’tan yüzde 50 daha yüksek performans gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Önceki nesil işlemcilere geldiğimizde yine Apple’ın resmi rakamlarına göre M2, CPU tarafında M1’den %18, GPU tarafında ise M1’den %35 daha yüksek performans sergiliyor. Dolayısıyla M3 işlemci, M2’den CPU alanında yüzde 17, GPU alanında ise yüzde 30 daha hızlı olmalı.

Tam Boyutta Gör M2 Pro tarafına geldiğimizde ise Apple, bu işlemcinin M1 Pro’ya göre CPU alanında yüzde 20, GPU alanında ise 30 daha performanslı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla M3 Pro, işlemci alanında M2 Pro’dan farklı değil. Grafik performansında ise sadece yüzde 10 daha hızlı olmalı

Tam Boyutta Gör M2 Max tarafındaysa Apple, bu işlemcinin M1 Max’e göre işlemci tarafında yüzde 20, grafik performansı tarafında yüzde 30 performans farkı getirdiğini söylemişti. Bu bağlamda M3 Max, işlemci performansı açısından M2 Max’ten yüzde 60, grafik performansı tarafındaysa yüzde 20 daha hızlı olmalı.

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Sonuç olarak Apple’ın resmi rakamlarına göre farklar bu şekilde. M3 ve M3 Max kayda değer performans farkları getirse de aynı şeyi M3 Pro için söylemek güç. Zaten Apple, M3 Pro işlemcisinde hem daha az performans çekirdeği hem de daha az GPU çekirdeği sunmuştu. Apple’ın neden böyle bir adım attığı ise belirsiz.

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