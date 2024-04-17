Intel, Xeon Scalable markasını bırakarak "Xeon 6" markasına geçti

Intel Xeon 6 isimlendirmesini bu yıl Sierra Forest ve Granite Rapids CPU'larıyla birlikte görmeye başlayacağız. Granite Rapids kod adlı performans odaklı (P-core) yonga ve Sierra Forest kod adını taşıyan verimlilik odaklı (E-core) yongalardan oluşacak olan Xeon 6 markası aynı anakart platformu üzerinde yükselecek. Bu arada hem Sierra Forest hem de Granite Rapids, normalde 6. Nesil Xeon Scalable adlandırmasını kullanacaktı.
Sonuç olarak, Xeon markasının kendisi ve içerdiği özellikler (kurumsal, iş istasyonu, sunucu ve veri merkezi) tarafında Intel herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bunun yerine şirket, bir işlemcinin hangi nesle ait olduğunu daha net bir şekilde vurgulamak için yeni bir isimlendirmeye geçiyor.