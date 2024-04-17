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    Intel, Xeon Scalable markasını bırakarak "Xeon 6" markasına geçti

    Intel, Xeon Scalable ailesinin isimlendirmesini yeni nesil Sierra Forest ve Granite Rapids CPU'ları için daha basit ve akılda kalıcı "Xeon 6" markası olarak etiketleyecek.
    Intel, Xeon Scalable markasını bırakarak Xeon 6 markasına geçti Tam Boyutta Gör
    Intel, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Vision 2024 etkinliğinde birkaç önemli duyuru yaptı. Etkinlik kapsamında firma, veri merkezi CPU’ları olan Xeon Scalable ailesinin isimlendirmesini yeni ve daha basit olan “Xeon 6” olarak değiştireceğini açıkladı. Intel Xeon 6 isimlendirmesi, altıncı nesil işlemcilerinden başlayarak kullanılacak.

    Xeon 6 markası duyuruldu

    Intel Xeon 6 isimlendirmesini bu yıl Sierra Forest ve Granite Rapids CPU'larıyla birlikte görmeye başlayacağız. Granite Rapids kod adlı performans odaklı (P-core) yonga ve Sierra Forest kod adını taşıyan verimlilik odaklı (E-core) yongalardan oluşacak olan Xeon 6 markası aynı anakart platformu üzerinde yükselecek. Bu arada hem Sierra Forest hem de Granite Rapids, normalde 6. Nesil Xeon Scalable adlandırmasını kullanacaktı.

    Intel, Xeon Scalable markasını bırakarak Xeon 6 markasına geçti Tam Boyutta Gör
    Xeon 6 markasını kullanacak ilk işlemciler Sierra Forest yongaları olacak. Sierra Forest Xeon 6 işlemcileri 2024 yılının 2. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu ailede 288 adet çekirdeğe sahip yongaları göreceğiz. Granite Rapids Xeon 6 işlemcilerin ise daha sonra, yılın ikinci yarısında piyasaya girmesi planlanıyor. Ek olarak Intel, Sierra Forest Xeon 6 işlemcilerde watt başına 2,4 kata kadar performans artışı ve raf başına 2,7 kata kadar performans artışı sunulacağını söylüyor.

    Sonuç olarak, Xeon markasının kendisi ve içerdiği özellikler (kurumsal, iş istasyonu, sunucu ve veri merkezi) tarafında Intel herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bunun yerine şirket, bir işlemcinin hangi nesle ait olduğunu daha net bir şekilde vurgulamak için yeni bir isimlendirmeye geçiyor.

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