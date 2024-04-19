Intel, ilk High-NA EUV yonga üretim makinesinin kurulumunu tamamladı

Intel, hedefleri doğrultusunda EUV litografi yani çip üretiminde kullanılan ASML’nin makinelerini sektörde ilk alan ve kurulumu yapan firma konumunda. Bu bağlamda Intel’in ana rakibi TSMC ve Samsung’u Ar-Ge çalışmalarında geride bıraktığını söyleyebiliriz. High-NA litografi aracı, Intel'in mevcut EUV araçlarıyla mümkün olandan 1,7 kata kadar daha küçük çipler basmasını sağlayacak. Bu makineler sayesinde Intel, standart ve mevcuttaki Low-NA EUV makinelerine kıyasla High-NA EUV makineleriyle transistör yoğunluğu 2,9 kata kadar artırabilecek.
Intel’ın bu zayıflığından yararlanan TSMC ise AMD gibi rakiplere daha üstün süreç teknolojileri sağlayarak mimari düzeyde daha fazla oyun alanı ve daha fazla verimlilik sağladı. Intel en nihayetinde 'Intel 4' ile EUV teknolojisi benimsemiş olsa da halen TSMC’den birkaç nesil geride. Ancak firma, daha önceki haberlerimizde detaylarını verdiğimiz üzere, dört yılda beş üretim sürecine geçmeyi hedefliyor.
Intel’ın ana hedefi Intel 14A (1.4nm sınıfı) işlem sürecini ve bunun hemen ardından gelecek Intel 10A (1nm) sürecini High-NA EUV sistemleriyle geliştirmek istiyor. Bu bağlamda firma, 2025’te 18A ile teknolojinin temellerini atarak riski düşürecek ve ardından 14A’ya geçecek.
Yeni High-NA makineleri yolda
Daha ileri okumalar için aşağıdaki haberlerimize bir göz atabilirsiniz:
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)