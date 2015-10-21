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Intel NUC artık dolu dolu

Uzun süre barebone tarzında mini bilgisayar kasası satışı yapan firmaların pazardaki durgunluğa alternatif çözüm olarak artık bu kasaların içerisini doldurarak tüketicilere sunduğunu görüyoruz. Intel
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel NUC artık dolu dolu

Uzun süre barebone tarzında mini bilgisayar kasası satışı yapan firmaların pazardaki durgunluğa alternatif çözüm olarak artık bu kasaların içerisini doldurarak tüketicilere sunduğunu görüyoruz. Intel NUC mini bilgisayar konsepti de bu trende ayak uyduruyor.  
Intel'in ilk kez Sandy Bridge tabanlı işlemcileri ile birlikte piyasaya sürdüğü NUC (Next Unit of Computing) adındaki mini bilgisayar kasası yıllardır bu alanda üreticilere yol göstermekteydi. Barebone tarzında satışa sunulan Intel NUC ürünlerini kullanıcılar ihtiyacına göre donatabiliyordu. Artık Intel kullanıcılara tam kadro bileşenlerle donattığı NUC ürünleri sunacak. 

Yeni nesil NUC ürünlerine güç veren Broadwell tabanlı ve 4 çekirdekli Pentium N3700 işlemcisi 2.4GHz saat hızında çalışırken, ısıl tasarım gücü ise 6Watt seviyesinde. İşlemcinin yanında 2GB DDR3L RAM ve 400MHz hızında Intel HD grafik birimi yer alıyor. 

Kullanıcıların ihtiyaç durumuna göre yanında taşıyabileceği ve gittiği heryere götürebileceği tarzda tasarlanan NUC konsepti, küçük ancak güçlü sistemler sunmayı amaçlıyor. Söz konusu güç olunca devreye aktif soğutma sistemleri girmek zorunda. Kullanıcıları çok fazla gürültüye boğmak istemeyen Intel, sessiz bir fan ile işi çözmüş.

32GB eMMC bellek taşıyan cihazda SDXC yuvası ile ekstra hafıza ve SATA3 ile ekstra SSD birimi takılabiliyor. Varsayılan Windows 10 işletim sistemi yanında kullanıcılara diğer Linux platformlarını kurma imkanı sunulmuş. Yine kenar kısımlardaki USB 3.0 portları ile veri alışverişi ve enerji aktarımı yapabilmek mümkün.

Sese önem veren kullanıcılar HDMI veya optik kablo üzerinden 8 kanallı ses tecrübesini harici sistemlere aktarabilecekler. Ayrıca kulaklık ile de stereo ses kalitesi elde edilebiliyor. WiFi AC, Ethernet ve Bluetooth 4.0 bağlantıları unutulmayan yeni nesil Intel NUC ürünlerini 225$ başlangıç fiyatı ile satın alabiliyorsunuz.  

http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/nuc-kit-nuc5pgyh.html Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 4 yıl
Bunu alan oyunlarla arasına mesafe koysun.
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istanbulbirbaska 4 yıl
İntel hd ekran kartından sonrasını okumadım. Amd kaveri yada godavari apular bundan çok daha ileride...
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mrt117 4 yıl
mehmetaslanhan
128 gb ssd ilavesi ile bir çok gündelik işin üstesinden gelebilecek portatif bi çözüm. Hd graphics 6000 ile Knight gibi oyunlarda oynanabilir mi? Bilen biri cevap verirse sevinirim.

HD6000 ile FIFA bile oynarsınız :)
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xense 4 yıl
bende 128ssd olarak mevcut. i5 5200 işlemcili olan versiyon var. gayet memnun bir sekilde kullanıyorum. İlla oyun düşünürseniz gigabyte ekrankartlı versiyonlarını üretiyor.
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Patren 4 yıl
i5 işlemci koysalar daha iyi olurmuş skylake
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Aslanhan. 4 yıl
128 gb ssd ilavesi ile bir çok gündelik işin üstesinden gelebilecek portatif bi çözüm. Hd graphics 6000 ile Knight gibi oyunlarda oynanabilir mi? Bilen biri cevap verirse sevinirim.

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